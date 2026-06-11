Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитди

·12·Спорт
Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитди

Арсенал афсонаси Девид Симен Манчестер Юнайтед жамоасининг сўнгги ўйинларига кескин баҳо бериб, Бруно Фернандес учун "ёмон" жамоада ажралиб туриш осон эканлигини таъкидлади. Англиялик собиқ дарвозабоннинг фикрича, йилнинг энг яхши футболчиси соврини Манчестер Юнайтед сардорига эмас, балки чемпион бўлган Арсенал юлдузларига берилиши керак эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2025-26 йилги мавсумнинг катта қисмида Манчестер Юнайтед қийинчиликларга дуч келганига қарамай, Бруно Фернандес 21 та голли узатма билан Англия Премер-лигаси рекордини янгилади. Унинг барқарор ўйини Майкл Керрик қўл остидаги жамоанинг турнир жадвалида учинчи ўринга кўтарилиши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида ҳал қилувчи рол ўйнади. Натижада португалиялик ярим ҳимоячи мавсумнинг энг яхши футболчиси ва плеймейкери деб топилди.

Бироқ Симен бу ютуқларни юқори баҳоламади. "Бруно яхши ўйнади, лекин Манчестер Юнайтед мавсум бошида умуман савия кўрсата олмади. Атрофингиздаги жамоа аъзолари ёмон ўйнаётган бўлса, ажралиб туриш осон кечади. Давид Рая, Деклан Рисе ва Габриел каби футболчилар эса бутун жамоа аъло даражада ҳаракат қилаётган бўлса-да, етакчиликни қўлдан бой бермай чемпионликка эришишди. Менимча, йилнинг энг яхши футболчиси ғолиб жамоа сафидан танланиши лозим", — деди Симен.

Собиқ посбон Эмиратес стадионидаги ҳозирги авлодни, айниқса Давид Раяни алоҳида эътироф этди. Сименнинг сўзларига кўра, дарвозабонлар одатда шахсий совринлардан четда қолишса-да, испаниялик посбон ўзининг муҳим сейвлари билан бунга лойиқлигини исботлаган. У Деклан Рисе ва Давид Рая ўртасидаги рақобатда дарвозабоннинг имкониятларини юқори баҳолади.

Рекордлар билан якунланган ички чемпионатдан сўнг, Бруно Фернандес энди эътиборини Португалия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратади. Португалияликлар гуруҳ босқичида Кюрасао, Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоаларига қарши баҳс олиб борадилар.

Манчестер ЮнайтедАрсеналБруно ФернандесАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабатБугун, 13:14Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Бугун, 13:11Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...