Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитди
Арсенал афсонаси Девид Симен Манчестер Юнайтед жамоасининг сўнгги ўйинларига кескин баҳо бериб, Бруно Фернандес учун "ёмон" жамоада ажралиб туриш осон эканлигини таъкидлади. Англиялик собиқ дарвозабоннинг фикрича, йилнинг энг яхши футболчиси соврини Манчестер Юнайтед сардорига эмас, балки чемпион бўлган Арсенал юлдузларига берилиши керак эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2025-26 йилги мавсумнинг катта қисмида Манчестер Юнайтед қийинчиликларга дуч келганига қарамай, Бруно Фернандес 21 та голли узатма билан Англия Премер-лигаси рекордини янгилади. Унинг барқарор ўйини Майкл Керрик қўл остидаги жамоанинг турнир жадвалида учинчи ўринга кўтарилиши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида ҳал қилувчи рол ўйнади. Натижада португалиялик ярим ҳимоячи мавсумнинг энг яхши футболчиси ва плеймейкери деб топилди.
Бироқ Симен бу ютуқларни юқори баҳоламади. "Бруно яхши ўйнади, лекин Манчестер Юнайтед мавсум бошида умуман савия кўрсата олмади. Атрофингиздаги жамоа аъзолари ёмон ўйнаётган бўлса, ажралиб туриш осон кечади. Давид Рая, Деклан Рисе ва Габриел каби футболчилар эса бутун жамоа аъло даражада ҳаракат қилаётган бўлса-да, етакчиликни қўлдан бой бермай чемпионликка эришишди. Менимча, йилнинг энг яхши футболчиси ғолиб жамоа сафидан танланиши лозим", — деди Симен.
Собиқ посбон Эмиратес стадионидаги ҳозирги авлодни, айниқса Давид Раяни алоҳида эътироф этди. Сименнинг сўзларига кўра, дарвозабонлар одатда шахсий совринлардан четда қолишса-да, испаниялик посбон ўзининг муҳим сейвлари билан бунга лойиқлигини исботлаган. У Деклан Рисе ва Давид Рая ўртасидаги рақобатда дарвозабоннинг имкониятларини юқори баҳолади.
Рекордлар билан якунланган ички чемпионатдан сўнг, Бруно Фернандес энди эътиборини Португалия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратади. Португалияликлар гуруҳ босқичида Кюрасао, Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоаларига қарши баҳс олиб борадилар.
…