Джеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқда

·43·Спорт
Джеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқда

Колумбия терма жамоаси сардори Джеймс Родригуез жамоадоши Луис Диазни жорий мавсумдаги ажойиб ўйинларидан сўнг "Олтин тўп" учун муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Тажрибали ярим ҳимоячининг таъкидлашича, агар терма жамоа жаҳон миқёсидаги турнирда узоққа бора олса, бу вингернинг жаҳон даражасидаги мақомини янада мустаҳкамлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Луис Диаз Бавария сафида ички чемпионатда муваффақиятли мавсумни ўтказди ва Бундеслига ҳамда Германия кубоги ғолиблигини қўлга киритди. 29 ёшли вингер барча мусобақаларда 26 та гол ва 23 та ассист қайд этиб, ҳайратланарли натижа кўрсатди. Жамоада фақат Майкл Олисе ундан кўпроқ ассист амалга ошира олди.

Джеймс Родригуез ўз ҳамюртининг имкониятларини юқори баҳолаб, шундай деди: "Луис Диаз ва Олтин тўп? Нега энди йўқ? Мен учун у ҳозирнинг ўзида дунёнинг энг кучли беш футболчисидан бири. Агар биз финалга қадар етиб борсак, у ушбу совринни ютиши мумкин".

Агар Луис Диаз ушбу нуфузли мукофотни қўлга киритса, у тарихдаги биринчи колумбиялик ғолибга айланади. Аввалроқ Радамел Фалкао 2012-йилда бешинчи, Джеймс Родригуезнинг ўзи эса 2014-йилда саккизинчи ўринни эгаллаган эди. Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги "Олтин тўп" маросими Париждан Лондонга кўчирилган ва 26-октабр куни бўлиб ўтади.

Колумбия терма жамоаси айни дамда сўнгги тактик тайёргарликларни якунламоқда. Nestор Лорензо шогирдлари гуруҳ босқичида Ўзбекистон, Конго ДР ва Португалия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради. Жанубий америкаликлар ўз юришини 18-июн куни айнан Ўзбекистонга қарши ўйин билан бошлайди.

Луис ДиазДжеймс РодригуезБаварияОлтин ТўпКолумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиДевид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиБугун, 13:33«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабатБугун, 13:14Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Бугун, 13:11Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...