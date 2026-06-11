Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилди

·6·Спорт
Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилди

Шимолий Америка қитъаси мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида океан ортида виза можаролари ва чекловлар ҳануз кун тартибидан тушмаяпти. Аввалроқ Кот-д’Ивуар миллий терма жамоасининг уюшган ишқибозлари ва сомалилик ҳакамнинг АҚШ ҳудудига киритилмагани ҳақида хабар берган эдик. Бу сафар эса Америка ҳукуматининг ўта қатъий миграция сиёсати амалдаги Жаҳон чемпионлари — Аргентина терма жамоасининг ашаддий фанатларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Бироқ ушбу аламли вазият кутилмаганда Жанубий Америкада ўта ёқимли ва ҳавас қилгулик оммавий тадбирга айланиб кетди.

Дунёга машҳур "Reuters" ахборот агентлигининг хабар беришича, АҚШ визасини расмийлаштиришда рад жавобини олган ва севимли юлдузларини бевосита стадионлардан туриб қўллаб-қувватлаш бахтидан маҳрум бўлган юзлаб аргентиналик ишқибозлар учун пойтахт Буэнос-Айрес шаҳрида кутилмаган совға тайёрланди. Улар узоқ навбатларда туриб, мутлақо бепул замонавий телевизорларни қўлга киритишди.

Аламли рад жавобига маҳаллий ишлаб чиқарувчидан оқилона ечим

Ушбу ўзига хос ва саховатли акция Аргентинадаги йирик маҳаллий электроника маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи брендлардан бири томонидан ташкил этилди. Мазкур ташаббусдан кўзланган асосий мақсад — Жаҳон чемпионати учрашувларини жонли кузатиш учун Океан ортига боришни мақсад қилган, чипталарни харид қилиб, аммо элчихонадан керакли кириш ҳужжатларини (визани) ололмаган мухлисларнинг кўнглини кўтариш ва уларга далда бўлишдир.

Шу тариқа, футбол байрамини бевосита яшил майдон четида туриб ҳис қилиш имкониятини бой берган омадсиз, аммо содиқ фанатлар эндиликда мундиал баҳсларини ўз уйларида, шинам шароитда ва юқори сифатли катта экранлар орқали томоша қилиш имкониятига эга бўлишди. Бундай оқилона ва меҳрли ёндошув бутун Аргентина бўйлаб футбол ишқибозлари томонидан жуда катта қувонч ва олқишлар билан кутиб олинди.

Эслатиб ўтамиз, футбол оламида йилнинг энг нуфузли ва кутилаётган мусобақаси бўлмиш ушбу Жаҳон чемпионати бир йўла учта мамлакат — АҚШ, Канада ва Мексика стадионларида бўлиб ўтмоқда. Мусобақанинг амалдаги бош фаворитларидан бири ҳисобланган Аргентина миллий терма жамоаси гуруҳ босқичи баҳслари доирасида Алжир, Австрия ҳамда Иордания терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Экран қаршисига михланган миллионлаб ишқибозлар ўз суюклиларидан яна бир бор чемпионлик тожини ҳимоя қилишни кутишмоқда.

Аргентина терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги илк ўйинлари натижаси, АҚШдаги виза тизими билан боғлиқ янги тафсилотлар ва мундиалнинг барча эксклюзив, тезкор ҳамда қизиқарли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилдиМарк Касадо Барселона билан хайрлашишга қарор қилдиБугун, 16:52Гарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиГарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиБугун, 16:18Ламине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиЛамине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинландиБугун, 15:57ФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиБугун, 15:44Джеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқдаДжеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқдаБугун, 13:57Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиДевид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиБугун, 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...