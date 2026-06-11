Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилди
Шимолий Америка қитъаси мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида океан ортида виза можаролари ва чекловлар ҳануз кун тартибидан тушмаяпти. Аввалроқ Кот-д’Ивуар миллий терма жамоасининг уюшган ишқибозлари ва сомалилик ҳакамнинг АҚШ ҳудудига киритилмагани ҳақида хабар берган эдик. Бу сафар эса Америка ҳукуматининг ўта қатъий миграция сиёсати амалдаги Жаҳон чемпионлари — Аргентина терма жамоасининг ашаддий фанатларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Бироқ ушбу аламли вазият кутилмаганда Жанубий Америкада ўта ёқимли ва ҳавас қилгулик оммавий тадбирга айланиб кетди.
Дунёга машҳур "Reuters" ахборот агентлигининг хабар беришича, АҚШ визасини расмийлаштиришда рад жавобини олган ва севимли юлдузларини бевосита стадионлардан туриб қўллаб-қувватлаш бахтидан маҳрум бўлган юзлаб аргентиналик ишқибозлар учун пойтахт Буэнос-Айрес шаҳрида кутилмаган совға тайёрланди. Улар узоқ навбатларда туриб, мутлақо бепул замонавий телевизорларни қўлга киритишди.
Аламли рад жавобига маҳаллий ишлаб чиқарувчидан оқилона ечим
Ушбу ўзига хос ва саховатли акция Аргентинадаги йирик маҳаллий электроника маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи брендлардан бири томонидан ташкил этилди. Мазкур ташаббусдан кўзланган асосий мақсад — Жаҳон чемпионати учрашувларини жонли кузатиш учун Океан ортига боришни мақсад қилган, чипталарни харид қилиб, аммо элчихонадан керакли кириш ҳужжатларини (визани) ололмаган мухлисларнинг кўнглини кўтариш ва уларга далда бўлишдир.
Шу тариқа, футбол байрамини бевосита яшил майдон четида туриб ҳис қилиш имкониятини бой берган омадсиз, аммо содиқ фанатлар эндиликда мундиал баҳсларини ўз уйларида, шинам шароитда ва юқори сифатли катта экранлар орқали томоша қилиш имкониятига эга бўлишди. Бундай оқилона ва меҳрли ёндошув бутун Аргентина бўйлаб футбол ишқибозлари томонидан жуда катта қувонч ва олқишлар билан кутиб олинди.
Эслатиб ўтамиз, футбол оламида йилнинг энг нуфузли ва кутилаётган мусобақаси бўлмиш ушбу Жаҳон чемпионати бир йўла учта мамлакат — АҚШ, Канада ва Мексика стадионларида бўлиб ўтмоқда. Мусобақанинг амалдаги бош фаворитларидан бири ҳисобланган Аргентина миллий терма жамоаси гуруҳ босқичи баҳслари доирасида Алжир, Австрия ҳамда Иордания терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Экран қаршисига михланган миллионлаб ишқибозлар ўз суюклиларидан яна бир бор чемпионлик тожини ҳимоя қилишни кутишмоқда.
Аргентина терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги илк ўйинлари натижаси, АҚШдаги виза тизими билан боғлиқ янги тафсилотлар ва мундиалнинг барча эксклюзив, тезкор ҳамда қизиқарли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…