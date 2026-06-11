ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...

·14·Спорт
ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати нафақат ўзининг шиддатли баҳслари ва кенгайтирилган формати, балки молиявий жиҳатдан ҳам чинакам инқилобга айланмоқда. Океан ортидаги мазкур йирик мусобақада иштирок этаётган миллий терма жамоалар, хусусан, ўз тарихий юришини олиб бораётган ватандошларимиз ҳамда дунё грандлари учун Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) мисли кўрилмаган даражада улкан рағбатлантириш маблағларини ажратди. Сўнгги молиявий маълумотларга кўра, жорий мундиалнинг бош совринини қўлга киритадиган жамоа футбол олами тарихидаги мутлақ рекорд суммадаги мукофот пули билан тақдирланадиган бўлди.

Лойиҳа дастурига биноан, фақатгина финал учрашувидаги зафар ва олтин медаллар учун ғолиб терма жамоага нақ 25 миллион доллар соф бонус тақдим этилади. Гуруҳ босқичи ва ундан кейинги раундларда тўпланган маблағларни қўшиб ҳисоблаганда эса, янги Жаҳон чемпиони умумий ҳисобда ўз ғазнасини 50 миллион долларга бойитиб олади. Бу кўрсаткич Қатарда бўлиб ўтган ЖЧ—2022 билан солиштирганда (ўшанда Аргентина 42 млн олган эди) нақд 8 миллион долларга кўпдир. Агар янада ортга назар ташлайдиган бўлсак, 2018 йили Россия мезбонлик қилган мундиалда ғолиб чиққан Франция терма жамоаси 38 миллион доллар билан кифоялангани маълум бўлади.

Мисли кўрилмаган умумий бюджет

Бу галги турнирнинг молиявий кўлами ҳақиқатдан ҳам ҳайратланарли. ЖЧ—2026 нинг умумий мукофот жамғармаси рекорд даражадаги 655 миллион долларни ташкил этмоқда. Бу тўрт йил муқаддам Яқин Шарқ заминида кузатилган бюджетдан роппа-роса 225 миллион долларга кўп демакдир. Энг қувонарлиси, футбол байрамида узоққа бора олмаган ва ҳатто финал босқичигача етиб бора олмаган жамоалар ҳам ўз мамлакатларида футболни ривожлантириш учун яхшигина даромад ишлаб олишлари мумкин.

ФИФА томонидан жамоаларнинг қайси босқичгача етиб борганига қараб белгиланган пул мукофотларининг тўлиқ тақсимоти қуйидагича кўриниш олди:

Мусобақадаги босқич ва эгалланган ўринлар

Ажратилган мукофот пули (миллион долларда)

Гуруҳ босқичида қайтган жамоалар

9 миллион $

1/16 финал (плей-офф дебютантлари)

11 миллион $

1/8 финал иштирокчилари

15 миллион $

Чорак финал (кучли саккизлик)

19 миллион $

Тўртинчи ўрин соҳиби

27 миллион $

Учинчи ўрин (бронза медали)

29 миллион $

Иккинчи ўрин (кумуш медали)

33 миллион $

Кўриб турганингиздек, ҳатто гуруҳ босқичидан ўта олмаган терма жамоалар ҳам нақд 9 миллион долларлик кафолатланган чекка эга бўлишади. Бу эса ҳар бир учрашув ва ҳар бир босқич учун майдондаги кураш ҳамда интригани авж нуқтасига олиб чиқиши шубҳасиз. Бош соврин ва рекорд суммадаги миллионлар кимга насиб этишини биргаликда кузатамиз.

Океан ортидаги мундиалнинг энг сўнгги натижалари, терма жамоаларнинг топган даромадлари ва футбол оламига оид энг эксклюзив, тезкор ҳамда ҳаяжонли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00Ватару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунладиВатару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунладиКеча, 18:56Расман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 18:53Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиРеал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиКеча, 18:12Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиРоналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиКеча, 17:37Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиВиза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиКеча, 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...