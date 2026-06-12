Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинланди

·0·Спорт
Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинланди

Дунё футболи оламида трансфер ойнаси нафақат юлдуз футболчилар, балки машҳур мураббийларнинг кутилмаган юришлари билан ҳам оловланмоқда. Айни пайтда миллионлар нигоҳи Америка яшил майдонларидаги Жаҳон чемпионати баҳсларига қаратилган бир пайтда, клублар футболида асрнинг энг шов-шувли ва ҳаяжонли қайтишларидан бири расман эълон қилинди. Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти франциялик ва испаниялик мутахассислар атрофидаги узоқ давом этган миш-мишларга чек қўйиб, жамоа жиловини яна афсонавий ва такрорланмас Жозе Моуриниога топширганини маълум қилди. Ушбу хабар бутун дунёдаги «қаймоқранглилар» мухлислари томонидан катта қувонч ва ҳайрат билан кутиб олинди.

«Қироллик клуби» расмий саҳифаларида берилган баёнотга кўра, тажрибали португалиялик мутахассис билан узоқ муддатли — 2029 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган расмий шартнома имзоланди. Машҳур «Махсус» (The Special One) лақабли мураббий Мадрид суперклуби ихтиёрига шу йилнинг 13 июль санасида, яъни жамоанинг янги мавсумолди йиғинлари ва тайёргарлик жараёнлари старт оладиган кунда етиб келади ва тўлиқ ишга киришади.

«Бургутлар»дан «Қаймоқранглилар» лагерига саёҳат

Ҳозирда 63 ёшни қаршилаган португалиялик машҳур тактик ўтган мавсум давомида ўз ватанида — Лиссабоннинг «Бенфика» клубида муваффақиятли фаолият олиб борган эди. Эндиликда у Мадрид гранди бошқарувида Альваро Арбелоанинг ўрнини эгаллайдиган бўлди. Инсайдерларнинг хабар беришича, ушбу йирик келишув амалга ошиши учун «Реал» раҳбарияти Лиссабон «бургутлар»и ҳисоб рақамига 15 миллион евро миқдорида товон пули тўлаб берган.

Мадридлик ишқибозларга яхши маълумки, бу Жозе Моуринионинг «Сантьяго Бернабеу»га илк ташрифи эмас. Португалиялик феномен аввалроқ (2010–2013 йиллар оралиғида) ҳам «Реал»ни бошқарган бўлиб, ўша даврда Каталониянинг Гвардиола бошчилигидаги кучли «Барселона»сига қарши аёвсиз кураш олиб борган. У клуб билан биргаликда Испания Ла Лигасида рекорд очко билан чемпионликни, шунингдек, Испания Кубоги ҳамда Суперкубоги бош совринларини қўлга киритган эди.

Жозе Моуринио футбол тарихидаги энг совриндор мураббийлардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида «Реал»дан ташқари, «Порту», Лондоннинг «Челси», Миланнинг «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» ҳамда Туркиянинг «Фенербахче» каби номдор жамоаларида ғолиблик менталитетини шакллантирган. Мухлислар Жозенинг қайтиши билан Мадридда яна янги ва шиддатли ғалабалар даври бошланишига ишонишмоқда.

Жозе Моуринионинг «Реал»даги янги трансферлари, жамоанинг мавсумолди ўйинлари тафсилотлари ва Европа футболига оид энг қайноқ, эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...Кеча, 18:57Ватару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунладиВатару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунладиКеча, 18:56Расман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 18:53Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиРеал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиКеча, 18:12Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиРоналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиКеча, 17:37Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиВиза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиКеча, 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...