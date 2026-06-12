Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинланди
Дунё футболи оламида трансфер ойнаси нафақат юлдуз футболчилар, балки машҳур мураббийларнинг кутилмаган юришлари билан ҳам оловланмоқда. Айни пайтда миллионлар нигоҳи Америка яшил майдонларидаги Жаҳон чемпионати баҳсларига қаратилган бир пайтда, клублар футболида асрнинг энг шов-шувли ва ҳаяжонли қайтишларидан бири расман эълон қилинди. Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти франциялик ва испаниялик мутахассислар атрофидаги узоқ давом этган миш-мишларга чек қўйиб, жамоа жиловини яна афсонавий ва такрорланмас Жозе Моуриниога топширганини маълум қилди. Ушбу хабар бутун дунёдаги «қаймоқранглилар» мухлислари томонидан катта қувонч ва ҳайрат билан кутиб олинди.
«Қироллик клуби» расмий саҳифаларида берилган баёнотга кўра, тажрибали португалиялик мутахассис билан узоқ муддатли — 2029 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган расмий шартнома имзоланди. Машҳур «Махсус» (The Special One) лақабли мураббий Мадрид суперклуби ихтиёрига шу йилнинг 13 июль санасида, яъни жамоанинг янги мавсумолди йиғинлари ва тайёргарлик жараёнлари старт оладиган кунда етиб келади ва тўлиқ ишга киришади.
«Бургутлар»дан «Қаймоқранглилар» лагерига саёҳат
Ҳозирда 63 ёшни қаршилаган португалиялик машҳур тактик ўтган мавсум давомида ўз ватанида — Лиссабоннинг «Бенфика» клубида муваффақиятли фаолият олиб борган эди. Эндиликда у Мадрид гранди бошқарувида Альваро Арбелоанинг ўрнини эгаллайдиган бўлди. Инсайдерларнинг хабар беришича, ушбу йирик келишув амалга ошиши учун «Реал» раҳбарияти Лиссабон «бургутлар»и ҳисоб рақамига 15 миллион евро миқдорида товон пули тўлаб берган.
Мадридлик ишқибозларга яхши маълумки, бу Жозе Моуринионинг «Сантьяго Бернабеу»га илк ташрифи эмас. Португалиялик феномен аввалроқ (2010–2013 йиллар оралиғида) ҳам «Реал»ни бошқарган бўлиб, ўша даврда Каталониянинг Гвардиола бошчилигидаги кучли «Барселона»сига қарши аёвсиз кураш олиб борган. У клуб билан биргаликда Испания Ла Лигасида рекорд очко билан чемпионликни, шунингдек, Испания Кубоги ҳамда Суперкубоги бош совринларини қўлга киритган эди.
Жозе Моуринио футбол тарихидаги энг совриндор мураббийлардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида «Реал»дан ташқари, «Порту», Лондоннинг «Челси», Миланнинг «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» ҳамда Туркиянинг «Фенербахче» каби номдор жамоаларида ғолиблик менталитетини шакллантирган. Мухлислар Жозенинг қайтиши билан Мадридда яна янги ва шиддатли ғалабалар даври бошланишига ишонишмоқда.
Жозе Моуринионинг «Реал»даги янги трансферлари, жамоанинг мавсумолди ўйинлари тафсилотлари ва Европа футболига оид энг қайноқ, эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…