Расман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинланди

·41·Спорт
Расман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинланди

Реал Мадрид клуби Жозе Моуринью билан уч йиллик шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Португалиялик тажрибали мутахассис Мадрид клубини янги даврга олиб кириш учун иккинчи бор жамоа бошқарувига қайтмоқда. Президентлик сайловларида ғалаба қозонган Флорентино Перез ўзининг асосий вадасини бажариб, 63 ёшли мураббийни Испания пойтахтига қайтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб директорлар кенгаши йиғилишидан сўнг Альваро Арбелоа истеъфога чиқарилгани ва унинг ўрнини Жозе Моуринью эгаллаши тасдиқланди. 2029-йилгача мўлжалланган шартномага имзо чеккан мураббий учун Реал Мадрид 15 миллион евро товон пули тўлади. Маълум қилинишича, Жозе Моуринью ўз вазифасига 13-июльдан — жамоанинг мавсумолди тайёргарлик машғулотлари бошланадиган кундан киришади.

Флорентино Перез сайловолди кампаниясида нафақат Жозе Моуринью, балки Ибраҳима Konaте ва Дензел Думфриес каби футболчиларни олиб келишни ҳам вада қилган эди. Шунингдек, клуб "Галактико" даражасидаги трансфер учун 150 миллион евро ажратишини маълум қилди. Шу мақсадда Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун таклиф юборилган, бироқ рад жавоби олинган.

Жозе Моуринью зиммасига Карло Анселотти, Хаби Алонсо ва Арбелоа давридаги совринсиз мавсумлардан сўнг жамоани яна ғалабалар йўлига қайтариш вазифаси юклатилган. "Махсус" лақабли мураббий Мадридда 2010-2013-йиллар давомида ишлаган бўлиб, ўшанда Ла Лига, Испания кубоги ва Суперкубогини қўлга киритган эди.

Реал МадридЖозе МоуриньюФлорентино ПерезТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...Кеча, 18:57Ватару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунладиВатару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунладиКеча, 18:56Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиРеал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиКеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...