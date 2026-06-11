Расман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинланди
Реал Мадрид клуби Жозе Моуринью билан уч йиллик шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Португалиялик тажрибали мутахассис Мадрид клубини янги даврга олиб кириш учун иккинчи бор жамоа бошқарувига қайтмоқда. Президентлик сайловларида ғалаба қозонган Флорентино Перез ўзининг асосий вадасини бажариб, 63 ёшли мураббийни Испания пойтахтига қайтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб директорлар кенгаши йиғилишидан сўнг Альваро Арбелоа истеъфога чиқарилгани ва унинг ўрнини Жозе Моуринью эгаллаши тасдиқланди. 2029-йилгача мўлжалланган шартномага имзо чеккан мураббий учун Реал Мадрид 15 миллион евро товон пули тўлади. Маълум қилинишича, Жозе Моуринью ўз вазифасига 13-июльдан — жамоанинг мавсумолди тайёргарлик машғулотлари бошланадиган кундан киришади.
Флорентино Перез сайловолди кампаниясида нафақат Жозе Моуринью, балки Ибраҳима Konaте ва Дензел Думфриес каби футболчиларни олиб келишни ҳам вада қилган эди. Шунингдек, клуб "Галактико" даражасидаги трансфер учун 150 миллион евро ажратишини маълум қилди. Шу мақсадда Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун таклиф юборилган, бироқ рад жавоби олинган.
Жозе Моуринью зиммасига Карло Анселотти, Хаби Алонсо ва Арбелоа давридаги совринсиз мавсумлардан сўнг жамоани яна ғалабалар йўлига қайтариш вазифаси юклатилган. "Махсус" лақабли мураббий Мадридда 2010-2013-йиллар давомида ишлаган бўлиб, ўшанда Ла Лига, Испания кубоги ва Суперкубогини қўлга киритган эди.
…