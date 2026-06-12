Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашди

·24·Спорт
Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашди

Океан ортида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳаяжонли ва тарихий кунлари бошланишига саноқли фурсатлар қолди. Бутун ўзбекистонлик мухлислар катта умид ва ҳаяжон билан миллий терма жамоамизнинг дебют учрашувини кутаётган бир пайтда, вакилларимиз лагеридан ўта ёқимли ва кўнгилни кўтарувчи хабарлар етиб келди. Сўнгги кунларда миллий жамоамизнинг чинакам етакчиси ва маҳоратли ярим ҳимоячиси Жалолиддин Машариповнинг саломатлиги ҳамда унинг мундиалдаги иштироки атрофида турли хавотирли миш-мишлар урчиган эди. Ҳаттоки, тажрибали футболчи кутилмаган жароҳати сабабли Жаҳон чемпионати учун топшириладиган якуний қайдномадан чиқариб юборилиши мумкинлиги ҳақида совуқ хабарлар тарқалди.

Инсайдерлик маълумотларига қараганда, маҳоратли вингеримизнинг бел қисмида оғриқ ва жиддий муаммо пайдо бўлган. Бироқ бу нохуш хабарлар ишқибозларимизни узоқ вақт хавотирга қўймади.

10-рақам сафда ва курашга шай!

Мухлисларимиз учун қувонарлиси шундаки, тарқалган хавотирларга қарамай, Жалолиддин Машарипов айни пайтда АҚШ тупроғида терма жамоамиз аъзолари билан бирга бўлиб турибди ва машғулотларни давом эттирмоқда. У нафақат сафда, балки ФИФА томонидан ташкил этилган терма жамоанинг расмий медиа куни ва фотосессия тадбирида ҳам фаол иштирок этди. Маҳоратли футболчимиз ўзининг анъанавий ва севимли бўлган 10-рақамли миллий либосида Океан орти студияларида табассум билан суратга тушди. Бу эса унинг жамоавий руҳиятни кўтаришга ва бўлажак шиддатли баҳсларга тайёр эканлигидан далолат беради.

Бу ҳақда юртимизнинг таниқли спорт шарҳловчиси Даврон Файзиев ўзининг расмий Telegram саҳифаси орқали эксклюзив суратларни улашиб, мухлисларга хушхабарни маълум қилди. Етакчимизнинг сафда эканлиги «оқ бўрилар»нинг умумий кайфиятига ва кучига куч қўшиши шубҳасиз.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, тарихда илк бор Жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳ босқичидаги дебют учрашувини Жанубий Американинг энг кучли ва номдор вакилларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Бутун мамлакатимиз интизорлик билан кутаётган мазкур тарихий беллашув жорий йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да старт олади. Экран қаршисига михланадиган миллионлаб ватандошларимиз билан биргаликда йигитларимизга ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Жалолиддин Машариповнинг соғлиғига оид сўнгги тафсилотлар, АҚШдаги терма жамоамиз лагеридан энг иссиқ хабарлар ва мундиалнинг барча тезкор, эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...Кеча, 18:57Ватару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунладиВатару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунладиКеча, 18:56Расман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 18:53Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиРеал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиКеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...