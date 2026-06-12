Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашди
Океан ортида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳаяжонли ва тарихий кунлари бошланишига саноқли фурсатлар қолди. Бутун ўзбекистонлик мухлислар катта умид ва ҳаяжон билан миллий терма жамоамизнинг дебют учрашувини кутаётган бир пайтда, вакилларимиз лагеридан ўта ёқимли ва кўнгилни кўтарувчи хабарлар етиб келди. Сўнгги кунларда миллий жамоамизнинг чинакам етакчиси ва маҳоратли ярим ҳимоячиси Жалолиддин Машариповнинг саломатлиги ҳамда унинг мундиалдаги иштироки атрофида турли хавотирли миш-мишлар урчиган эди. Ҳаттоки, тажрибали футболчи кутилмаган жароҳати сабабли Жаҳон чемпионати учун топшириладиган якуний қайдномадан чиқариб юборилиши мумкинлиги ҳақида совуқ хабарлар тарқалди.
Инсайдерлик маълумотларига қараганда, маҳоратли вингеримизнинг бел қисмида оғриқ ва жиддий муаммо пайдо бўлган. Бироқ бу нохуш хабарлар ишқибозларимизни узоқ вақт хавотирга қўймади.
10-рақам сафда ва курашга шай!
Мухлисларимиз учун қувонарлиси шундаки, тарқалган хавотирларга қарамай, Жалолиддин Машарипов айни пайтда АҚШ тупроғида терма жамоамиз аъзолари билан бирга бўлиб турибди ва машғулотларни давом эттирмоқда. У нафақат сафда, балки ФИФА томонидан ташкил этилган терма жамоанинг расмий медиа куни ва фотосессия тадбирида ҳам фаол иштирок этди. Маҳоратли футболчимиз ўзининг анъанавий ва севимли бўлган 10-рақамли миллий либосида Океан орти студияларида табассум билан суратга тушди. Бу эса унинг жамоавий руҳиятни кўтаришга ва бўлажак шиддатли баҳсларга тайёр эканлигидан далолат беради.
Бу ҳақда юртимизнинг таниқли спорт шарҳловчиси Даврон Файзиев ўзининг расмий Telegram саҳифаси орқали эксклюзив суратларни улашиб, мухлисларга хушхабарни маълум қилди. Етакчимизнинг сафда эканлиги «оқ бўрилар»нинг умумий кайфиятига ва кучига куч қўшиши шубҳасиз.
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, тарихда илк бор Жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳ босқичидаги дебют учрашувини Жанубий Американинг энг кучли ва номдор вакилларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Бутун мамлакатимиз интизорлик билан кутаётган мазкур тарихий беллашув жорий йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 07:00 да старт олади. Экран қаршисига михланадиган миллионлаб ватандошларимиз билан биргаликда йигитларимизга ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз!
Жалолиддин Машариповнинг соғлиғига оид сўнгги тафсилотлар, АҚШдаги терма жамоамиз лагеридан энг иссиқ хабарлар ва мундиалнинг барча тезкор, эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…