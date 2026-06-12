Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилди
Мюнхеннинг Бавария клуби PSJ ва Нидерландия чемпионатининг юлдузларидан бири Исмаел Саибари учун курашда фаоллашди. Бундеслига гиганти 25 ёшли ярим ҳимоячи учун умумий қиймати 53 миллион еврога тенг бўлган яхшиланган таклифни тақдим этди. Марокашлик футболчи янги мавсум олдидан жамоа ярим ҳимоясини кучайтириш учун асосий мақсадга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эиндҳовен Дагблад нашрининг хабар беришича, Бавария иқтидорли плеймейкер трансферини тезроқ якунлаш мақсадида таклифни сезиларли даражада оширган. Немис клуби столга 48 миллион евро кафолатланган тўлов ва 5 миллион евро бонуслардан иборат пакетни қўйган. Ҳозирда Саибари Марокаш терма жамоаси сафида бўлса-да, унинг вакиллари Аллианз Аренага кўчиб ўтиш борасида музокараларни давом эттирмоқда.
PSV раҳбарияти ушбу келишувдан максимал фойда олишга интилмоқда. Нидерландия клуби нафақат умумий суммага, балки тўлов шартлари ва графикларига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Агар трансфер ушбу қийматда амалга ошса, Саибари PSV тарихидаги энг қиммат сотилган футболчига айланади. Амалдаги Эредивизия чемпионлари ўз етакчисини қўйиб юборишга мажбур эканликларини тушуниб туришибди.
Томонлар шартномани 30-июндан кейин имзолашни режалаштиришган. Бу муддат PSV учун молиявий ҳисоботлар нуқтаи назаридан стратегик аҳамиятга эга. Шунга қарамай, Саибари ушбу санага қадар тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда. Бавария тиббий кўрик ва шартнома кучга кириши орасидаги даврда барча суғурта таваккалчиликларини ўз зиммасига олишга тайёрлигини билдирган.
…