Бернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилди

·0·Спорт
Бернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилди

Жаҳон футболи майдонида Жаҳон чемпионатининг шиддатли баҳслари билан бир қаторда, трансфер бозорида ҳам чинакам сенсациялар кузатилмоқда. Сўнгги кунларда афсонавий мураббий Жозе Моуринионинг қайтиши билан спорт нашрлари марказига айланган Мадриднинг «Реал» клуби ўзининг навбатдаги шов-шувли юришини амалга оширди. Кўплаб гранд жамоаларнинг диққат марказида бўлиб келган португалиялик маҳоратли ярим ҳимоячи Бернарду Силва фаолиятини Испанияда давом эттирадиган бўлди. Дунёга машҳур ва энг ишончли инсайдер Фабрицио Романонинг берган эксклюзив хабарига кўра, «қироллик клуби» тажрибали плеймейкер билан тўлиқ келишувга эришган.

Олинган сўнгги маълумотларга қараганда, 31 ёшли португалиялик футбол юлдузи Мадрид суперклуби билан 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган расмий шартномага имзо чекди. Эътиборли жиҳати шундаки, мазкур битимда томонларнинг ўзаро розилиги билан ҳамкорликни яна бир йилга, яъни 2029 йилгача узайтириш имконияти ҳам алоҳида банд сифатида кўрсатиб ўтилган.

«Манчестер Сити» билан хайрлашув ва Мадридга текин трансфер

Европа футболи ишқибозлари учун энг қувонарли ва ҳайратланарли жиҳати шундаки, маҳоратли хавбек Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси билан шартнома муддати тугагач, у ерни расман тарк этди. Бу эса Ла Лига гранди «Реал»га ушбу юқори даражадаги футболчини мутлақо бепул, яъни эркин агент мақомида ўз сафига қўшиб олиш имкониятини тақдим этди. Пеп Гвардиола қўл остида кўплаб совринларни, жумладан, Чемпионлар Лигаси ва АПЛ олтин медалларини ютган Бернарду эндиликда «Сантьяго Бернабеу»да янги зафарлар сари қадам ташлайди.

Бернарду Силва ўзининг майдонни кўриш қобилияти, заргарона узатмалари ва тинимсиз меҳнатсеварлиги билан ажралиб туради. Ортда қолган мавсум давомида у «шаҳарликлар» таркибида барча турнирларни ҳисобга олган ҳолда нақд 53 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига учта гол ҳамда бешта голли узатмани (ассист) ёздириб қўйишга муваффақ бўлган эди. Нуфузли ва обрўли Transfermarkt портали таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, айни пайтда португалиялик юлдузнинг трансфер бозоридаги назарий қиймати 22 миллион еврони ташкил этади.

Мадридлик ишқибозлар Жозе Моуринио ва Бернарду Силва тандеми янги мавсумда «қаймоқранглилар»нинг майдон марказидаги ўйинига янада кўпроқ жозиба ва куч бағишлашига шубҳа қилишмаяпти. Ла Лигада кураш янги куч билан аланга олиши аниқ!

Бернарду Силванинг «Реал»даги илк машғулотлари, жамоанинг янги тактик схемалари, Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ натижалари ва Европа футболига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиЖаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиБугун, 05:37ЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозондиЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозондиБугун, 05:32Жанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритдиЖанубий Корея терма жамоаси Чехия устидан иродали ғалабани қўлга киритдиБугун, 05:26Диого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақидаДиого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақидаБугун, 03:35Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиДжибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиБугун, 20:57Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиБугун, 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...