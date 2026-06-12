Бернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилди
Жаҳон футболи майдонида Жаҳон чемпионатининг шиддатли баҳслари билан бир қаторда, трансфер бозорида ҳам чинакам сенсациялар кузатилмоқда. Сўнгги кунларда афсонавий мураббий Жозе Моуринионинг қайтиши билан спорт нашрлари марказига айланган Мадриднинг «Реал» клуби ўзининг навбатдаги шов-шувли юришини амалга оширди. Кўплаб гранд жамоаларнинг диққат марказида бўлиб келган португалиялик маҳоратли ярим ҳимоячи Бернарду Силва фаолиятини Испанияда давом эттирадиган бўлди. Дунёга машҳур ва энг ишончли инсайдер Фабрицио Романонинг берган эксклюзив хабарига кўра, «қироллик клуби» тажрибали плеймейкер билан тўлиқ келишувга эришган.
Олинган сўнгги маълумотларга қараганда, 31 ёшли португалиялик футбол юлдузи Мадрид суперклуби билан 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган расмий шартномага имзо чекди. Эътиборли жиҳати шундаки, мазкур битимда томонларнинг ўзаро розилиги билан ҳамкорликни яна бир йилга, яъни 2029 йилгача узайтириш имконияти ҳам алоҳида банд сифатида кўрсатиб ўтилган.
«Манчестер Сити» билан хайрлашув ва Мадридга текин трансфер
Европа футболи ишқибозлари учун энг қувонарли ва ҳайратланарли жиҳати шундаки, маҳоратли хавбек Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси билан шартнома муддати тугагач, у ерни расман тарк этди. Бу эса Ла Лига гранди «Реал»га ушбу юқори даражадаги футболчини мутлақо бепул, яъни эркин агент мақомида ўз сафига қўшиб олиш имкониятини тақдим этди. Пеп Гвардиола қўл остида кўплаб совринларни, жумладан, Чемпионлар Лигаси ва АПЛ олтин медалларини ютган Бернарду эндиликда «Сантьяго Бернабеу»да янги зафарлар сари қадам ташлайди.
Бернарду Силва ўзининг майдонни кўриш қобилияти, заргарона узатмалари ва тинимсиз меҳнатсеварлиги билан ажралиб туради. Ортда қолган мавсум давомида у «шаҳарликлар» таркибида барча турнирларни ҳисобга олган ҳолда нақд 53 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига учта гол ҳамда бешта голли узатмани (ассист) ёздириб қўйишга муваффақ бўлган эди. Нуфузли ва обрўли Transfermarkt портали таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, айни пайтда португалиялик юлдузнинг трансфер бозоридаги назарий қиймати 22 миллион еврони ташкил этади.
Мадридлик ишқибозлар Жозе Моуринио ва Бернарду Силва тандеми янги мавсумда «қаймоқранглилар»нинг майдон марказидаги ўйинига янада кўпроқ жозиба ва куч бағишлашига шубҳа қилишмаяпти. Ла Лигада кураш янги куч билан аланга олиши аниқ!
Бернарду Силванинг «Реал»даги илк машғулотлари, жамоанинг янги тактик схемалари, Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ натижалари ва Европа футболига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…