Бернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзолади
Бернардо Силва фаолиятини Испания пойтахтида давом эттирадиган бўлди. Манчестер Сити юлдузи Мадриднинг Реал Мадрид клуби билан келишувга эришди. Маълумотларга кўра, томонлар икки йиллик шартнома борасида келишиб олишган, шунингдек, уни яна бир йилга узайтириш банди ҳам киритилган. Ушбу трансферда жамоага қайтган Жозе Моуринью асосий ролни ўйнади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fabrizio Romano берган хабарга кўра, музокаралар жуда тез фурсатда якунланган. Клуб, футболчи ва барча томонлар ўртасидаги келишув атиги 36 соат ичида ҳал бўлган. Манчестер Сити билан шартномаси шу ой охирида якунига етадиган ярим ҳимоячи, "Этихад" стадионидаги муваффақиятли йиллардан сўнг фаолиятида янги саҳифа очишга тайёр.
Яқинда Сантиаго Бернабеу стадионига иккинчи бор мураббий сифатида қайтган Жозе Моуринью Бернардо Силва номини трансферлар рўйхатида биринчи рақамли мақсад сифатида белгилаган эди. Романо ўзининг Х саҳифасида: "Бернардо Силва Реал Мадридга, ҲEРE ВE ГО! Келишув якунланди ва шартнома тасдиқланди. Моуринью Бернардони хоҳлади ва футболчи бунга рози бўлди", — деб ёзди.
Аввалроқ Силва ўз келажаги борасидаги саволларга аниқ жавоб бермай келаётган эди, айниқса Барселона билан боғлиқ миш-мишлар фонида у эҳтиёткорлик билан муносабат билдирган. Бироқ Реал Мадрид ушбу пойгада ўзининг азалий рақиблари Барселона ва Атлетико Мадрид клубларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Бернардо Силва Манчестер Сити сафида ўтказган тўққиз йиллик фаолияти давомида олти бор Англия Премер-лигаси ғолиби ва Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритди. У Англия чемпионатини 153 та голдаги иштироки билан энг нуфузли ярим ҳимоячилардан бири сифатида тарк этмоқда.
…