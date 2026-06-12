Бернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзолади

·0·Спорт
Бернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзолади

Бернардо Силва фаолиятини Испания пойтахтида давом эттирадиган бўлди. Манчестер Сити юлдузи Мадриднинг Реал Мадрид клуби билан келишувга эришди. Маълумотларга кўра, томонлар икки йиллик шартнома борасида келишиб олишган, шунингдек, уни яна бир йилга узайтириш банди ҳам киритилган. Ушбу трансферда жамоага қайтган Жозе Моуринью асосий ролни ўйнади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fabrizio Romano берган хабарга кўра, музокаралар жуда тез фурсатда якунланган. Клуб, футболчи ва барча томонлар ўртасидаги келишув атиги 36 соат ичида ҳал бўлган. Манчестер Сити билан шартномаси шу ой охирида якунига етадиган ярим ҳимоячи, "Этихад" стадионидаги муваффақиятли йиллардан сўнг фаолиятида янги саҳифа очишга тайёр.

Яқинда Сантиаго Бернабеу стадионига иккинчи бор мураббий сифатида қайтган Жозе Моуринью Бернардо Силва номини трансферлар рўйхатида биринчи рақамли мақсад сифатида белгилаган эди. Романо ўзининг Х саҳифасида: "Бернардо Силва Реал Мадридга, ҲEРE ВE ГО! Келишув якунланди ва шартнома тасдиқланди. Моуринью Бернардони хоҳлади ва футболчи бунга рози бўлди", — деб ёзди.

Аввалроқ Силва ўз келажаги борасидаги саволларга аниқ жавоб бермай келаётган эди, айниқса Барселона билан боғлиқ миш-мишлар фонида у эҳтиёткорлик билан муносабат билдирган. Бироқ Реал Мадрид ушбу пойгада ўзининг азалий рақиблари Барселона ва Атлетико Мадрид клубларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Бернардо Силва Манчестер Сити сафида ўтказган тўққиз йиллик фаолияти давомида олти бор Англия Премер-лигаси ғолиби ва Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритди. У Англия чемпионатини 153 та голдаги иштироки билан энг нуфузли ярим ҳимоячилардан бири сифатида тарк этмоқда.

Реал МадридМанчестер СитиБернардо СилваЖозе МоуриньюТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:36Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиДмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 06:25«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилди«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилдиБугун, 06:15«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилди«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилдиБугун, 06:11Бернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилдиБернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилдиБугун, 05:43Жаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиЖаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиБугун, 05:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...