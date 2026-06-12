Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошлади
Атлетико Мадрид жамоаси бош мураббийи Диего Симеоне таркибдаги ижодкорликни ошириш мақсадида Пари Сен-Жермен ярим ҳимоячиси Лее Канг-ин номзодини асосий мақсад қилиб белгилади. Жанубий кореялик футболчи Испанияга қайтишга мойиллик билдирмоқда, Париж клуби эса 35 миллион евролик таклиф тушса, уни қўйиб юборишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашрининг хабар беришича, Атлетико Мадрид ёзги трансфер ойнасида ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб билади. Лее Канг-ин ҳозирда ўз терма жамоаси сафида Жахон чемпионати саралаш босқичида иштирок этаётган бўлса-да, унинг вакиллари Ла Лига клуби билан алоқада бўлиб турибди. Симеоне 25 ёшли футболчининг техник маҳорати ва майдондаги универсаллигини юқори баҳолайди.
Пари Сен-Жермен раҳбарияти ушбу трансфердан сезиларли фойда кўришни кўзламоқда. Улар футболчини уч йил аввал Майорка клубидан 20 миллион еврога сотиб олишган эди. Лее Канг-иннинг Париждаги шартномаси яна икки йил давом этиши мумкин бўлса-да, ўтган мавсумда Чемпионлар лигаси доирасидаги муҳим ўйинларда асосий таркибга кирмагани унинг келажагини сўроқ остида қолдирди.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, Пари Сен-Жермен унинг ўрнига Монако юлдузи Магҳнес Аклиоуче номзодини кўриб чиқмоқда. Атлетико Мадрид эса тез орада расмий таклиф билан чиқиши ва музокараларни жадаллаштириши кутилмоқда. Бу трансфер Симеоне жамоаси учун янги мавсум олдидан муҳим кучайиш бўлиши мумкин.
…