Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошлади

·0·Спорт
Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошлади

Атлетико Мадрид жамоаси бош мураббийи Диего Симеоне таркибдаги ижодкорликни ошириш мақсадида Пари Сен-Жермен ярим ҳимоячиси Лее Канг-ин номзодини асосий мақсад қилиб белгилади. Жанубий кореялик футболчи Испанияга қайтишга мойиллик билдирмоқда, Париж клуби эса 35 миллион евролик таклиф тушса, уни қўйиб юборишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашрининг хабар беришича, Атлетико Мадрид ёзги трансфер ойнасида ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа деб билади. Лее Канг-ин ҳозирда ўз терма жамоаси сафида Жахон чемпионати саралаш босқичида иштирок этаётган бўлса-да, унинг вакиллари Ла Лига клуби билан алоқада бўлиб турибди. Симеоне 25 ёшли футболчининг техник маҳорати ва майдондаги универсаллигини юқори баҳолайди.

Пари Сен-Жермен раҳбарияти ушбу трансфердан сезиларли фойда кўришни кўзламоқда. Улар футболчини уч йил аввал Майорка клубидан 20 миллион еврога сотиб олишган эди. Лее Канг-иннинг Париждаги шартномаси яна икки йил давом этиши мумкин бўлса-да, ўтган мавсумда Чемпионлар лигаси доирасидаги муҳим ўйинларда асосий таркибга кирмагани унинг келажагини сўроқ остида қолдирди.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Пари Сен-Жермен унинг ўрнига Монако юлдузи Магҳнес Аклиоуче номзодини кўриб чиқмоқда. Атлетико Мадрид эса тез орада расмий таклиф билан чиқиши ва музокараларни жадаллаштириши кутилмоқда. Бу трансфер Симеоне жамоаси учун янги мавсум олдидан муҳим кучайиш бўлиши мумкин.

Атлетико МадридПари Сен-ЖерменТрансферларЛа ЛигаЛее Канг-ин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 07:53Маркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиМаркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиБугун, 07:37Килиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиКилиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиБугун, 07:14Бернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБугун, 06:54Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:36Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиДмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...