Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атади
PSJ ҳужумчиси Усмон Дембеле Франция терма жамоасидаги жамоадоши Килиан Мбаппе атрофидаги шов-шувлар ва танқидлар ҳаддан ташқари кўпайиб кетганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жаҳон футболи юлдузига бўлаётган босим кўпинча спорт чегарасидан чиқиб кетмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе сўнгги бир йил ичида ҳам майдондаги ўйинлари, ҳам шахсий ҳаёти сабабли энг кўп муҳокама қилинадиган шахслардан бири бўлиб қолмоқда. Дембеле Marca нашрига берган интервюсида ҳужумчининг ҳар бир ҳаракати, ҳатто майда деталлар ҳам ОАВ томонидан бўрттириб кўрсатилаётганидан норози эканини билдирди.
"Унга нисбатан жуда адолатсиз муносабатда бўлишмоқда. Килиан ажойиб футболчи бўлгани учун ҳам танқидлар меъёрдан ошиб кетди. Мен уни анча вақтдан бери танийман, у майдон ташқарисида ҳам ажойиб инсон. Баъзида шунчаки у Килиан Мбаппе бўлгани учунгина уни ҳаддан ташқари қаттиқ танқид қилишади", — деди Дембеле.
Қанот ҳужумчиси Мбаппенинг кийиниши ёки пойабзал боғичини боғлаши каби майда деталлар ҳам катта мавзуга айлантирилаётганини танқид қилди. Унинг фикрича, одамлар Мбаппенинг ҳам оддий инсон эканлигини ва у фавқулодда иқтидорга эга бўлса-да, доимий босим остида қолмаслиги кераклигини унутиб қўйишмоқда.
Ташқи томондан бўлаётган босимларга қарамай, Франция терма жамоаси кийиниш хонасида Мбаппенинг обрўси баландлигича қолмоқда. Дембеле унинг жамоа ичидаги муҳим ўрни ва етакчилик қобилиятини алоҳида эътироф этди: "У биз билан жуда яхши чиқишади. У бизнинг сардоримиз, етакчимиз ва жамоамизнинг энг муҳим футболчиси".
…