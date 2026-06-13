Барселона Австралиянинг ёш иқтидорига қизиқиш билдирмоқда

·42·Спорт
Барселона Австралиянинг ёш иқтидорига қизиқиш билдирмоқда

"Колорадо Рапидс" жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Лукас Ҳеррингтон жорий мавсумда MLSнинг энг ёрқин кашфиётларидан бирига айланди. Унинг ишончли ўйини Европанинг гранд клублари, хусусан, Испания чемпиони Барселона эътиборини тортди. Марказий ҳимоячи ўзининг муваффақиятли иштироки орқали Австралия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан ҳам жой олишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳеррингтон MLSнинг жорий мавсумида 15 та учрашувда майдонга тушиб, битта гол ва битта ассист муаллифига айланди. Том Богертнинг хабар беришича, бир қатор клублар ўсмир футболчини кузатиб бормоқда, бироқ улар орасида Барселона энг асосий даъвогар сифатида кўрилмоқда. Ҳозирча "Колорадо Рапидс" раҳбарияти ушбу трансфер бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортди.

Ёш ҳимоячининг муваффақияти Австралия футбол федерацияси томонидан ҳам муносиб баҳоланди. У "Соксероос" таркибида яқин кунларда Туркияга қарши кечадиган баҳсда дебют қилиши кутилмоқда. Агар Ҳеррингтон жамоани тарк этса, у сўнгги беш йил ичида клуб академияси ва скаутлари томонидан кашф этилиб, катта фойда эвазига сотилган иккинчи йирик ҳимоячига айланади.

Маълумот учун, 2024-йилда "Колорадо Рапидс" ўзининг яна бир марказий ҳимоячиси Моисе Бомбито трансферидан 7,7 миллион доллар ишлаб топган эди. Айни дамда MLSда танаффус эълон қилинган бўлиб, жамоа ўйинлари 22-июльдан давом эттирилади. Ҳеррингтоннинг ўша вақтга қадар Барселона ёки бошқа бир Европа клубига ўтиш-ўтмаслиги ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.

БарселонаТрансферларMLSЛукас ҲеррингтонФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиМундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиБугун, 22:24Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?Бугун, 21:12Реал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиРеал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиБугун, 20:18«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юборди«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юбордиБугун, 20:17Мбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиМбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиБугун, 19:27Муҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармидиМуҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармидиБугун, 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...