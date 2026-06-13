Ливерпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқда

·30·Спорт
Ливерпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқда

Ливерпул клубида Андони Ираола даври расман бошланмоқда. Жамоа Арне Слот кетганидан сўнг биринчи жамоа мураббийлар штабида жиддий таркибий ўзгаришларни амалга оширишга киришди. Мерсисайдликлар собиқ мураббийлар штабининг учта асосий аъзоси клубни тарк этганини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб берган расмий маълумотга кўра, Сипке Ҳулшофф, Рубен Пеетерс ва Гиованни ван Бронкхорст ўз лавозимларини тарк этишган. Ушбу мутахассислар Арне Слот билан бирга келиб, Ливерпулнинг Англия Премер-лигасида ғолиб чиқишида муҳим рол ўйнаган эдилар. Бу ўзгаришлар Энфилдда янги тизим шакллантирилаётганидан далолат беради.

Ливерпул раҳбарияти кетган мураббийларга миннатдорчилик билдирди: "Сипке, Рубен ва Гиога клуб ривожига қўшган ҳиссалари учун раҳмат айтамиз ва келгуси фаолиятларида омад тилаймиз". Эндиликда Андони Ираола ўзи ишонган мутахассисларни жамоага жалб этиши кутилмоқда.

Маълумотларга кўра, испаниялик мутахассис ўзига таниш бўлган Томмй Элпҳикк, Шаун Коопер, Том Веббер ва Пабло де ла Торре каби мураббийларни Ливерпулга олиб келади. Бу Ираолага ўз фалсафасини жамоага тезроқ сингдириш имконини беради.

Янги мураббий келаси ойда жамоа билан машғулотларни бошлайди. Ливерпул мавсумолди тайёргарлик доирасида АҚШ бўйлаб турга чиқади ва у ерда бир қатор ўртоқлик учрашувларида иштирок этади. Шундан сўнг, жамоа Энфилдда Монако ва Комо клубларига қарши баҳс олиб боради.

ЛиверпулАндони ИраолаАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътибордаНюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътибордаБугун, 08:10Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиЖозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиБугун, 07:39Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиРуи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиБугун, 07:36Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиАнглия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиБугун, 07:35Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиФлориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиБугун, 07:16«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...Бугун, 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди