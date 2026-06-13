Жозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтди

·48·Спорт
Жозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтди

Португалия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жозе Фонте Криштиано Роналдўни футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи деб атади. Евро-2016 ғолиби ўз фикрини ҳужумчининг юқори савиядаги узоқ йиллик фаолияти ва барқарорлиги билан изоҳлади. Фонте Португалия футбол федерацияси томонидан тақдирланганидан сўнг, КР7 унинг фаолиятига қанчалик катта таъсир кўрсатганини сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Криштиано — узоқ умр кўриш ва барқарорликнинг энг олий намунасидир; энг юқори савияда ундан буюкроғи йўқ", — дея Фонтенинг сўзларини келтирмоқда О Жого нашри. Собиқ ҳимоячининг таъкидлашича, Роналдо билан бир жамоада тўп суриш орқали у илгари ҳеч қачон кўрмаган тажрибаларни ўрганган ва ғоялар алмашган. Фонте Роналдонинг ҳали ҳам юқори стандартларни сақлаб қолаётганини алоҳида эътироф этди.

Гарчи фаолиятининг сўнгги босқичида бўлса-да, фахрий ҳужумчи терма жамоанинг асосий фигураси бўлиб қолмоқда. Фонте Португалиянинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги имкониятларини ҳам юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, футболчилар ўзларига ишонишади ва бутун мамлакат уларни қўллаб-қувватлайди. Португалия терма жамоаси Шимолий Америкада ўтадиган турнирда ғолиблик учун асосий даъвогарлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Криштиано Роналдо ўз фаолиятидаги ягона етишмаётган соврин — Жаҳон чемпионлиги учун курашни давом эттиради. Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичидаги юришини 17-июн куни Конго ДРга қарши ўйин билан бошлайди. Шундан сўнг, 23-июн куни улар Ўзбекистон терма жамоасига қарши майдонга тушишади ва гуруҳ босқичини Колумбия билан ўйин орқали якунлашади.

Криштиано РоналдоЛионель МессиПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирдиУэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирдиБугун, 13:55Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Бугун, 13:09Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаАрсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 12:56Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБеллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБугун, 12:16Мирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасМирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасБугун, 11:16Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиМартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиБугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди