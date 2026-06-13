Жозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтди
Португалия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Жозе Фонте Криштиано Роналдўни футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи деб атади. Евро-2016 ғолиби ўз фикрини ҳужумчининг юқори савиядаги узоқ йиллик фаолияти ва барқарорлиги билан изоҳлади. Фонте Португалия футбол федерацияси томонидан тақдирланганидан сўнг, КР7 унинг фаолиятига қанчалик катта таъсир кўрсатганини сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
"Криштиано — узоқ умр кўриш ва барқарорликнинг энг олий намунасидир; энг юқори савияда ундан буюкроғи йўқ", — дея Фонтенинг сўзларини келтирмоқда О Жого нашри. Собиқ ҳимоячининг таъкидлашича, Роналдо билан бир жамоада тўп суриш орқали у илгари ҳеч қачон кўрмаган тажрибаларни ўрганган ва ғоялар алмашган. Фонте Роналдонинг ҳали ҳам юқори стандартларни сақлаб қолаётганини алоҳида эътироф этди.
Гарчи фаолиятининг сўнгги босқичида бўлса-да, фахрий ҳужумчи терма жамоанинг асосий фигураси бўлиб қолмоқда. Фонте Португалиянинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги имкониятларини ҳам юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, футболчилар ўзларига ишонишади ва бутун мамлакат уларни қўллаб-қувватлайди. Португалия терма жамоаси Шимолий Америкада ўтадиган турнирда ғолиблик учун асосий даъвогарлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Криштиано Роналдо ўз фаолиятидаги ягона етишмаётган соврин — Жаҳон чемпионлиги учун курашни давом эттиради. Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичидаги юришини 17-июн куни Конго ДРга қарши ўйин билан бошлайди. Шундан сўнг, 23-июн куни улар Ўзбекистон терма жамоасига қарши майдонга тушишади ва гуруҳ босқичини Колумбия билан ўйин орқали якунлашади.
…