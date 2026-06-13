Стивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтди

·0·Спорт
Стивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтди

Айни кунларда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси бутун дунё нигоҳини ўзига қаратмоқда. Миллионлар ўйини ишқибозлари ва таниқли экспертлар мундиал бош соврини кимга насиб этиши борасида ўз тахминларини билдиришда давом этмоқдалар. Бу сафар футбол оламининг ҳақиқий афсонаси, «Ливерпуль» клуби ва Англия миллий терма жамоасининг собиқ сардори ҳамда ярим ҳимоячиси Стивен Жеррард жорий Жаҳон чемпионати юзасидан ўз шов-шувли ва қизиқарли прогнозларини оммага эълон қилди.

Машҳур инглиз юлдузининг фикрлари футбол мухлислари ўртасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлиши шубҳасиз.

Бош даъвогарлар: Жеррард нима учун Францияни танлади?

Стивен Жеррарднинг фикрига кўра, жорий жаҳон биринчилигининг бош кубоги учун асосий кураш Европадаги бош жамоа ҳамда Жанубий Америка гранди ўртасида кечади:

«Мазкур Жаҳон чемпионатида Франция ёки амалдаги чемпион Аргентина терма жамоаси зафар қучади. Бироқ ушбу икки кучли гранддан фақат биттасини танлаш мажбурияти туғилса, мен Франция термасини устун кўрган бўлардим».

Шунингдек, собиқ футболчи турнир якунида топшириладиган индивидуал совринлар ва номинациялар бўйича ҳам ўзининг шахсий тахминларини очиқлади. Жеррарднинг фикрича, мундиалнинг шахсий мукофотларида Лионель Месси ва унинг жамоадошлари катта устунликка эга бўлишади.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Стивен Жеррарднинг ЖЧ-2026 индивидуал совриндорлари, турнир кашфиёти ва «Олтин тўп» борасидаги башоратлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Номинация ва совринлар тури

Жеррард тахмин қилган номзод (Футболчи)

Тегишли терма жамоаси

Турнирнинг асосий сенсацияси / кашфиёти

«Олтин тўп» совринига Жеррарднинг танлови

Энг яхши тўпурар

Хулиан Альварес

Аргентина

Уругвай миллий жамоаси


(Жанубий Америка вакили)

Ҳарри Кейн


(Англия терма жамоаси ҳужумчиси)

Энг яхши дарвозабон

Эмилиано Мартинес

Аргентина

Турнирнинг энг яхши футболчиси

Лионель Месси

Аргентина

Энг яхши ёш футболчи

Ламин Ямал

Испания

Жанубий Америка сенсацияси ва Ҳарри Кейнга тилак

Инглиз футболи афсонаси ушбу мундиалда кутилмаган натижа қайд этадиган кашфиёт жамоа номини ҳам тилга олди. Унинг тахминига кўра, турнирнинг асосий сенсациясини Жанубий Америка қитъаси вакилларидан бири тақдим этади. Мутахассис бу борада айнан Уругвай терма жамоасининг имкониятларини юқори баҳолаган.

Бундан ташқари, Стивен Жеррард футбол оламидаги энг нуфузли якка тартибдаги мукофот — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини ҳақида гапирар экан, ўз ватандошини қўллаб-қувватлади. «Умид қиламанки, бу йилги «Олтин тўп» соврини Ҳарри Кейнга насиб этади», дея ўз истагини билдириб ўтди собиқ ярим ҳимоячи.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, афсонавий футболчиларнинг эксклюзив прогнозлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламидаги энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаЭллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаБугун, 14:36Аббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳоладиАббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳоладиБугун, 14:30Уэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирдиУэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирдиБугун, 13:55Жозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтдиЖозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтдиБугун, 13:35Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Бугун, 13:09Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаАрсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди