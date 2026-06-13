Стивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтди
Айни кунларда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси бутун дунё нигоҳини ўзига қаратмоқда. Миллионлар ўйини ишқибозлари ва таниқли экспертлар мундиал бош соврини кимга насиб этиши борасида ўз тахминларини билдиришда давом этмоқдалар. Бу сафар футбол оламининг ҳақиқий афсонаси, «Ливерпуль» клуби ва Англия миллий терма жамоасининг собиқ сардори ҳамда ярим ҳимоячиси Стивен Жеррард жорий Жаҳон чемпионати юзасидан ўз шов-шувли ва қизиқарли прогнозларини оммага эълон қилди.
Машҳур инглиз юлдузининг фикрлари футбол мухлислари ўртасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлиши шубҳасиз.
Бош даъвогарлар: Жеррард нима учун Францияни танлади?
Стивен Жеррарднинг фикрига кўра, жорий жаҳон биринчилигининг бош кубоги учун асосий кураш Европадаги бош жамоа ҳамда Жанубий Америка гранди ўртасида кечади:
«Мазкур Жаҳон чемпионатида Франция ёки амалдаги чемпион Аргентина терма жамоаси зафар қучади. Бироқ ушбу икки кучли гранддан фақат биттасини танлаш мажбурияти туғилса, мен Франция термасини устун кўрган бўлардим».
Шунингдек, собиқ футболчи турнир якунида топшириладиган индивидуал совринлар ва номинациялар бўйича ҳам ўзининг шахсий тахминларини очиқлади. Жеррарднинг фикрича, мундиалнинг шахсий мукофотларида Лионель Месси ва унинг жамоадошлари катта устунликка эга бўлишади.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Стивен Жеррарднинг ЖЧ-2026 индивидуал совриндорлари, турнир кашфиёти ва «Олтин тўп» борасидаги башоратлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Номинация ва совринлар тури
Жеррард тахмин қилган номзод (Футболчи)
Тегишли терма жамоаси
Турнирнинг асосий сенсацияси / кашфиёти
«Олтин тўп» совринига Жеррарднинг танлови
Энг яхши тўпурар
Хулиан Альварес
Аргентина
Уругвай миллий жамоаси
(Жанубий Америка вакили)
Ҳарри Кейн
(Англия терма жамоаси ҳужумчиси)
Энг яхши дарвозабон
Эмилиано Мартинес
Аргентина
—
—
Турнирнинг энг яхши футболчиси
Лионель Месси
Аргентина
—
—
Энг яхши ёш футболчи
Ламин Ямал
Испания
—
—
Жанубий Америка сенсацияси ва Ҳарри Кейнга тилак
Инглиз футболи афсонаси ушбу мундиалда кутилмаган натижа қайд этадиган кашфиёт жамоа номини ҳам тилга олди. Унинг тахминига кўра, турнирнинг асосий сенсациясини Жанубий Америка қитъаси вакилларидан бири тақдим этади. Мутахассис бу борада айнан Уругвай терма жамоасининг имкониятларини юқори баҳолаган.
Бундан ташқари, Стивен Жеррард футбол оламидаги энг нуфузли якка тартибдаги мукофот — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини ҳақида гапирар экан, ўз ватандошини қўллаб-қувватлади. «Умид қиламанки, бу йилги «Олтин тўп» соврини Ҳарри Кейнга насиб этади», дея ўз истагини билдириб ўтди собиқ ярим ҳимоячи.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, афсонавий футболчиларнинг эксклюзив прогнозлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламидаги энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…