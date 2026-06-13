Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёр

·31·Спорт
Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёр

Ливерпул жамоаси ўзининг иқтидорли ёш юлдузи Рио Нгумоха атрофидаги миш-мишларга чек қўйиш мақсадида кескин чоралар кўришни режалаштирмоқда. Сўнгги вақтларда 17 ёшли вингернинг Мюнхеннинг Бавария клубига ўтиши борасидаги хабарлар Мерсисайд клуби раҳбариятини ҳушёр торттирди. Мерсисайдликлар ўзининг қадрли активини „Энфилд“да олиб қолиш ниятида ва Германиядан бўлаётган қизиқишларни сўндириш учун янги, фойдали шартнома тайёрламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Инсидер нашрининг хабар беришича, Ливерпул Нгумоха билан узоқ муддатли ҳамкорликни таъминлаш учун ҳал қилувчи қадамларни ташламоқчи. Клуб мутасаддилари футболчи жорий йилда 18 ёшга тўлиши биланоқ унинг вакиллари билан музокаралар столига ўтириб, янги битимни имзолашни мақсад қилган. Гарчи футболчи ўтган йилнинг сентябрь ойида илк профессионал шартномасини имзолаган бўлса-да, клуб унинг таркибдаги ўрнига мос равишда маошини ошириш ва шартларини яхшилаш зарур деб ҳисобламоқда.

Бавария вингерга чап қанотдаги асосий нишон сифатида қарамоқда, бироқ Ливерпул раҳбарияти футболчи ва немис гранди ўртасида келишув борлиги ҳақидаги даъволардан ғазабда. Янги бош мураббий Андони Ираола келиши билан ёш иқтидор эгасининг фаолиятида янги бурилиш ясаш кутилмоқда. Ираола Нгумохани ўзининг тактик схемасидаги муҳим бўлак деб билади ва уни асосий таркибга кўпроқ интеграция қилишни режалаштирмоқда.

Ливерпул айни дамда катта ўзгаришлар даврини бошдан кечирмоқда. Ибраҳима Konaте, Муҳаммад Салах ва Энди Робертсон каби юлдузлар кетганидан сўнг, жамоа ўзининг келажаги ҳисобланган ёшларни сақлаб қолишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Нгумоха каби жаҳон даражасидаги иқтидорларни рақибларга сотмасдан, уларни ўз академиясида тарбиялаш клубнинг асосий устувор вазифаси бўлиб қолади.

ЛиверпулБаварияРио НгумохаТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиЛуис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиБугун, 17:05Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиЛевандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиБугун, 16:57Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинГеофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинБугун, 16:52Кака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиКака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиБугун, 16:33Девид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаДевид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаБугун, 16:14Златан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиЗлатан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиБугун, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди