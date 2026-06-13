Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...

·1·Спорт
Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...

Футбол оламида тўрт йилликнинг энг нуфузли мусобақаси — ЖЧ-2026 баҳслари старт олган бир пайтда, майдондан ташқарида ҳам қизғин ва шов-шувли воқеалар ривож топмоқда. Айниқса, жаҳон футболи грандларидан бири ҳисобланган Италия миллий терма жамоасининг кетма-кет учинчи маротаба дунё биринчилигидан қуруқ қолгани атрофидаги баҳслар ҳамон тинган эмас. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантинонинг италияликлар шаънига айтган пичингли ҳазили эса вазиятни янада жиддийлаштириб юборди. Бунга жавобан Италия спорт вазири Андреа Абоди ФИФА раҳбари билан мазкур нохуш ҳазилни атрофлича муҳокама қилиб олиш ниятида эканини маълум қилди.

Ушбу вазият бутун дунё оммавий ахборот воситалари ва футбол мухлислари ўртасида катта қизиқиш уйғотди.

Инфантино нима деб ҳазил қилган эди?

Гап шундаки, ФИФА президенти Жанни Инфантино ўз интервьюларидан бирида Италия терма жамоасининг омадсизлигига тўхталар экан, ҳазиломуз оҳангда Жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини янада кенгайтиришни таклиф қилган эди. У агар жамоалар сони яна кўпайтирилса, балки ўшанда Италия ҳам саралаш доввонидан муваффақиятли ўта олиши мумкинлигини таъкидлаб, «мовий гвардия» мухлисларининг ориятига теккан эди.

Бундай кинояли гаплар италиялик расмийларнинг эътиборидан четда қолмади. Нуфузли ANSA нашри хабарига кўра, Италия спорт вазири Андреа Абоди ушбу масалага қуйидагича муносабат билдирди:

«Айни пайтда Италия ва Мексика ўртасидаги масофа жуда катта бўлгани сабабли, бу вазиятни телефон орқали гаплашиб олиш энг қулай йўлдир. Албатта, агар Инфантинонинг бунга вақти ва имконияти топилса. Мен унинг бу позициясини ва айтган гапларининг асл маъносини шахсан ўз оғзидан эшитмоқчиман».

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Италия терма жамоасининг мундиалдан чиқиб кетиши тафсилотлари ва ЖЧ-2026 муддатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Низолашаётган томонлар

Италия термаси бош мураббийи

Плей-офф финалидаги мудҳиш мағлубият

Италиянинг омадсизлик серияси

ЖЧ-2026 ўтказилиш муддати ва мезбонлари

Андреа Абоди (Вазир)


Жанни Инфантино (ФИФА)

Женнаро Гаттузо

Босния ва Герцеговина


(1:1, пенальтилар бўйича 1:4)

Кетма-кет 3 та Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборди

11 июндан — 19 июлгача


(АҚШ, Канада, Мексика)

Гаттузо жамоасининг плей-оффдаги фожиаси

Эслатиб ўтамиз, афсонавий Женнаро Гаттузо қўл остидаги Италия миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 йўлланмаси учун кечган плей-офф босқичининг ҳал қилувчи финал баҳсида Босния ва Герцеговина термасига кутилмаганда имкониятни бой бериб қўйган эди. Асосий вақтда 1:1 ҳисоби қайд этилган бўлса, футбол лотереяси ҳисобланмиш пенальтилар сериясида боснияликлар 4:1 ҳисобида устун келиб, италияликларни мундиалдан маҳрум этишганди.

Маълумот учун, дунё кўз тикаётган АҚШ, Канада ва Мексика стадионлари мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 мусобақаси жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар давом этади. Италиялик мухлислар эса ўз севимлиларини яна тўрт йил кутишга мажбурлар.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва шов-шувли воқеалари, кулуарлардаги қизиқарли суҳбатлар, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиЛуис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиБугун, 17:05Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиЛевандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиБугун, 16:57Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинГеофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинБугун, 16:52Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрЛиверпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрБугун, 16:37Кака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиКака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиБугун, 16:33Девид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаДевид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди