Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...
Футбол оламида тўрт йилликнинг энг нуфузли мусобақаси — ЖЧ-2026 баҳслари старт олган бир пайтда, майдондан ташқарида ҳам қизғин ва шов-шувли воқеалар ривож топмоқда. Айниқса, жаҳон футболи грандларидан бири ҳисобланган Италия миллий терма жамоасининг кетма-кет учинчи маротаба дунё биринчилигидан қуруқ қолгани атрофидаги баҳслар ҳамон тинган эмас. Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантинонинг италияликлар шаънига айтган пичингли ҳазили эса вазиятни янада жиддийлаштириб юборди. Бунга жавобан Италия спорт вазири Андреа Абоди ФИФА раҳбари билан мазкур нохуш ҳазилни атрофлича муҳокама қилиб олиш ниятида эканини маълум қилди.
Ушбу вазият бутун дунё оммавий ахборот воситалари ва футбол мухлислари ўртасида катта қизиқиш уйғотди.
Инфантино нима деб ҳазил қилган эди?
Гап шундаки, ФИФА президенти Жанни Инфантино ўз интервьюларидан бирида Италия терма жамоасининг омадсизлигига тўхталар экан, ҳазиломуз оҳангда Жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини янада кенгайтиришни таклиф қилган эди. У агар жамоалар сони яна кўпайтирилса, балки ўшанда Италия ҳам саралаш доввонидан муваффақиятли ўта олиши мумкинлигини таъкидлаб, «мовий гвардия» мухлисларининг ориятига теккан эди.
Бундай кинояли гаплар италиялик расмийларнинг эътиборидан четда қолмади. Нуфузли ANSA нашри хабарига кўра, Италия спорт вазири Андреа Абоди ушбу масалага қуйидагича муносабат билдирди:
«Айни пайтда Италия ва Мексика ўртасидаги масофа жуда катта бўлгани сабабли, бу вазиятни телефон орқали гаплашиб олиш энг қулай йўлдир. Албатта, агар Инфантинонинг бунга вақти ва имконияти топилса. Мен унинг бу позициясини ва айтган гапларининг асл маъносини шахсан ўз оғзидан эшитмоқчиман».
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Италия терма жамоасининг мундиалдан чиқиб кетиши тафсилотлари ва ЖЧ-2026 муддатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Низолашаётган томонлар
Италия термаси бош мураббийи
Плей-офф финалидаги мудҳиш мағлубият
Италиянинг омадсизлик серияси
ЖЧ-2026 ўтказилиш муддати ва мезбонлари
Андреа Абоди (Вазир)
Жанни Инфантино (ФИФА)
Женнаро Гаттузо
Босния ва Герцеговина
(1:1, пенальтилар бўйича 1:4)
Кетма-кет 3 та Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборди
11 июндан — 19 июлгача
(АҚШ, Канада, Мексика)
Гаттузо жамоасининг плей-оффдаги фожиаси
Эслатиб ўтамиз, афсонавий Женнаро Гаттузо қўл остидаги Италия миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 йўлланмаси учун кечган плей-офф босқичининг ҳал қилувчи финал баҳсида Босния ва Герцеговина термасига кутилмаганда имкониятни бой бериб қўйган эди. Асосий вақтда 1:1 ҳисоби қайд этилган бўлса, футбол лотереяси ҳисобланмиш пенальтилар сериясида боснияликлар 4:1 ҳисобида устун келиб, италияликларни мундиалдан маҳрум этишганди.
Маълумот учун, дунё кўз тикаётган АҚШ, Канада ва Мексика стадионлари мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 мусобақаси жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар давом этади. Италиялик мухлислар эса ўз севимлиларини яна тўрт йил кутишга мажбурлар.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва шов-шувли воқеалари, кулуарлардаги қизиқарли суҳбатлар, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…