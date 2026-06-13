Бразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорлади
Океан орти майдонларида старт олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси бутун бошли мамлакатларни бир мақсад сари бирлаштиришда давом этмоқда. Дунё футболининг ҳақиқий қироллари ва беш карра жаҳон чемпионлари ҳисобланган Бразилия терма жамоасининг бу йилги юриши эса шахсан мамлакат раҳбариятининг диққат марказида турибди. Бразилия Президенти Луис Инасиу Лула да Силва мундиалнинг илк шиддатли баҳслари олдидан ўз юртининг миллий терма жамоаси аъзоларига руҳлантирувчи ва тарихий мурожаат йўллади.
Давлат раҳбарининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида эълон қилинган махсус видеомурожаат қисқа фурсат ичида миллионлаб мухлислар орасида кенг тарқалиб, чинакам шов-шувга айланди.
«Бизга тарихдаги олтинчи чемпионлик кубоги керак!»
Бразилия раҳбари яшил майдонда юрт шаънини ҳимоя қиладиган ҳар бир чарм тўп устаси ўз масъулиятини чуқур ҳис қилиши лозимлигини таъкидлаб, шундай деди:
«Бизнинг севимли футболчиларимиз яшил майдонга қадам қўяр эканлар, ҳар бир учрашувнинг илк дақиқасидан то сўнгги сониясигача ҳақиқий жангчилардек курашишлари шарт. Улар ўз ортида бутун Бразилия халқи нафас ростламай, катта умид билан қараб турганини бир лаҳза бўлса-да унутмасликлари зарур.
Мамлакатимизга мана шу узоқ кутилган олтинчи Жаҳон чемпионлиги кубоги сув ва ҳаводек зарур! Бразилия миллий терма жамоаси ушбу нуфузли турнирда шунчаки оддий иштирокчи ёки навбатдаги ғалабалар учун қатнашаётгани йўқ. Бизнинг ягона ва бош мақсадимиз — бош совринни ватанга олиб қайтадиган чемпион бўлишдир!»
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Бразилия раҳбарининг мурожаати мазмуни ва терма жамоанинг бош мақсадлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мурожаат йўллаган давлат раҳбари
Терма жамоанинг ҳозирги мақоми
Мамлакат кутаётган бош натижа
Мурожаат йўлланган асосий шахслар
Мураббийга берилган махсус топшириқ
Мусобақа таркибидаги мақсад
Луис Инасиу Лула да Силва
Беш карра Жаҳон чемпиони
Олтинчи бор бош кубокни ютиш
Миллий терма жамоа футболчилари
Карло Анчелоттининг бой тажрибасини эслатиш
Фақат чемпионлик (совринни олиб кетиш)
Карло Анчелоттига махсус ва муҳим топшириқ
Давлат раҳбари ўз чиқишида нафақат футболчиларни руҳлантирди, балки жамоа бошқарувига янги келган таниқли италиялик мутахассис Карло Анчелоттига ҳам алоҳида топшириқ бериб ўтди. Президент Лула да Силва тажрибали мураббийнинг бой ўтмиши ва футболчилик давридаги буюк маҳорати шогирдлари учун катта мактаб бўлиши кераклигини айтиб ўтди.
«Карло, сен мана шу ёш йигитларга ўзингнинг мураббийлик соҳасида қанчалик юксак тажрибага эга эканлигингни ҳамда ўз вақтида яшил майдонда қандай ажойиб ва тенгсиз футболчи бўлганингни бот-бот эслатиб қўй. Бу уларга қўшимча куч ва шижоат бағишлайди», — дея ўз сўзини якунлади Бразилия Президенти.
Эслатиб ўтамиз, «пентакампеонлар» ушбу мундиалнинг гуруҳ босқичида Марокаш, Гаити ва Шотландия терма жамоаларига қарши баҳс олиб борадилар ва бутун Бразилия халқи фақат зафарли юришни кутмоқда.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, давлат раҳбарларининг спортга оид эксклюзив чиқишлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…