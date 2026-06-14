Австралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозонди
Океан ортининг муҳташам яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақасида қизғин ва драмаларга бой баҳслар давом этмоқда. Миллионлар ўйини ишқибозлари катта ҳаяжон билан кузатаётган «D» гуруҳида биринчи тур учрашувлари тўлиқ якунига етди. Ванкувер шаҳридаги муҳташам ва кўркам «BC Place» стадионида кечган квартетнинг иккинчи тўқнашувида Осиё қитъаси шаънини ҳимоя қилаётган шиддатли Австралия миллий терма жамоаси Европанинг ноқулай ҳамда маҳоратли вакили бўлмиш Туркия термасига қарши майдонга тушди.
Ҳар икки томон мухлислари стадионда қайноқ футбол муҳитини яратиб берган ушбу учрашувда австралиялик «кенгурулар» тактик жиҳатдан мукаммал ўйин намойиш этиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ва чиройли ғалабани қўлга киритишди.
Иранкунда ва Меткалфнинг голлари «кенгурулар»га зафар келтирди
Учрашув дастлабки дақиқалардан ўзаро шиддатли ҳужумлар ва хавфли вазиятлар билан бошланди. Биринчи бўлимнинг 27-дақиқаси ўтаётган бир пайтда, Австралия футболининг порлоқ иқтидори Нестори Иранкунда туркияликлар мудофаасини ёриб кириб, аниқ зарба билан ҳисобни очди — 1:0.
Туркия терма жамоаси таркибидаги Ҳакан Чалхонўғли ва Арда Гулер сингари юлдузлар мувозанатни тиклаш учун қанчалик ҳаракат қилишмасин, Мэтью Райан дарвозаси дахлсиз қолди. Баҳснинг 75-дақиқасида эса австралияликларнинг тажрибали вакили Коннор Меткалф чиройли комбинацияни гол билан якунлаб, учрашувдаги якуний нуқтани қўйди — 2:0.
Қуйидаги расмий баённома орқали Австралия ва Туркия терма жамоаларининг бошланғич таркиблари ҳамда гуруҳдаги жорий ҳолат билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва гуруҳ мақоми
Тўқнаш келган жамоалар
Қайд этилган якуний ҳисоб
Гол муаллифлари ва дақиқалари
Учрашув бўлиб ўтган стадион
Гуруҳдаги дастлабки баҳс натижаси
ЖЧ-2026. «D» гуруҳи, 1-тур
Австралия — Туркия
2 : 0
• Иранкунда (27-дақиқа)
• Меткалф (75-дақиқа)
«BC Place»
(Ванкувер)
АҚШ — Парагвай 4:1
(Мезбонларнинг йирик зафари)
Жамоаларнинг майдондаги бошланғич таркиблари:
Австралия: Райан, Соуттар, Сиркати, Бургесс, Италиано, Ирвин, О'Нилл, Бос, Иранкунда, Туре, Меткалф.
Туркия: Чакир, Челик, Бардакчи, Демирал, Кадиўғли, Юксек, Чалхонўғли, Йилмаз, Гулер, Кокчу, Актуркўғли.
«D» гуруҳидаги вазият: Икки гранд пешқадамликка эришди
Эслатиб ўтамиз, ушбу квартетнинг очилиш ўйинида ҳам мухлислар йирик ҳисобдаги голлар шоусига гувоҳ бўлишган эди. Мусобақа мезбонларидан бири ҳисобланган АҚШ терма жамоаси Жанубий Америка вакили Парагвайни аяб ўтирмай, 4:1 ҳисобида мағлубиятга учратганди.
Биринчи тур баҳслари тўлиқ якунлангач, «D» гуруҳида тўплар нисбатига кўра АҚШ терма жамоаси биринчи, Туркия устидан ишончли зафар қучган Австралия термаси эса 3 очко билан иккинчи поғонани банд этиб турибди. Олдинда бизни янада кескин ва ҳал қилувчи учрашувлар кутмоқда.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Осиё терма жамоаларининг мундиалдаги муваффақиятли юришлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…