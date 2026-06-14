Австралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозонди

·57·Спорт
Австралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозонди

Океан ортининг муҳташам яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақасида қизғин ва драмаларга бой баҳслар давом этмоқда. Миллионлар ўйини ишқибозлари катта ҳаяжон билан кузатаётган «D» гуруҳида биринчи тур учрашувлари тўлиқ якунига етди. Ванкувер шаҳридаги муҳташам ва кўркам «BC Place» стадионида кечган квартетнинг иккинчи тўқнашувида Осиё қитъаси шаънини ҳимоя қилаётган шиддатли Австралия миллий терма жамоаси Европанинг ноқулай ҳамда маҳоратли вакили бўлмиш Туркия термасига қарши майдонга тушди.

Ҳар икки томон мухлислари стадионда қайноқ футбол муҳитини яратиб берган ушбу учрашувда австралиялик «кенгурулар» тактик жиҳатдан мукаммал ўйин намойиш этиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ва чиройли ғалабани қўлга киритишди.

Иранкунда ва Меткалфнинг голлари «кенгурулар»га зафар келтирди

Учрашув дастлабки дақиқалардан ўзаро шиддатли ҳужумлар ва хавфли вазиятлар билан бошланди. Биринчи бўлимнинг 27-дақиқаси ўтаётган бир пайтда, Австралия футболининг порлоқ иқтидори Нестори Иранкунда туркияликлар мудофаасини ёриб кириб, аниқ зарба билан ҳисобни очди — 1:0.

Туркия терма жамоаси таркибидаги Ҳакан Чалхонўғли ва Арда Гулер сингари юлдузлар мувозанатни тиклаш учун қанчалик ҳаракат қилишмасин, Мэтью Райан дарвозаси дахлсиз қолди. Баҳснинг 75-дақиқасида эса австралияликларнинг тажрибали вакили Коннор Меткалф чиройли комбинацияни гол билан якунлаб, учрашувдаги якуний нуқтани қўйди — 2:0.

Қуйидаги расмий баённома орқали Австралия ва Туркия терма жамоаларининг бошланғич таркиблари ҳамда гуруҳдаги жорий ҳолат билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва гуруҳ мақоми

Тўқнаш келган жамоалар

Қайд этилган якуний ҳисоб

Гол муаллифлари ва дақиқалари

Учрашув бўлиб ўтган стадион

Гуруҳдаги дастлабки баҳс натижаси

ЖЧ-2026. «D» гуруҳи, 1-тур

Австралия — Туркия

2 : 0

Иранкунда (27-дақиқа)


Меткалф (75-дақиқа)

«BC Place»


(Ванкувер)

АҚШ — Парагвай 4:1


(Мезбонларнинг йирик зафари)

Жамоаларнинг майдондаги бошланғич таркиблари:

  • Австралия: Райан, Соуттар, Сиркати, Бургесс, Италиано, Ирвин, О'Нилл, Бос, Иранкунда, Туре, Меткалф.

  • Туркия: Чакир, Челик, Бардакчи, Демирал, Кадиўғли, Юксек, Чалхонўғли, Йилмаз, Гулер, Кокчу, Актуркўғли.

«D» гуруҳидаги вазият: Икки гранд пешқадамликка эришди

Эслатиб ўтамиз, ушбу квартетнинг очилиш ўйинида ҳам мухлислар йирик ҳисобдаги голлар шоусига гувоҳ бўлишган эди. Мусобақа мезбонларидан бири ҳисобланган АҚШ терма жамоаси Жанубий Америка вакили Парагвайни аяб ўтирмай, 4:1 ҳисобида мағлубиятга учратганди.

Биринчи тур баҳслари тўлиқ якунлангач, «D» гуруҳида тўплар нисбатига кўра АҚШ терма жамоаси биринчи, Туркия устидан ишончли зафар қучган Австралия термаси эса 3 очко билан иккинчи поғонани банд этиб турибди. Олдинда бизни янада кескин ва ҳал қилувчи учрашувлар кутмоқда.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Осиё терма жамоаларининг мундиалдаги муваффақиятли юришлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

АвстралияТурцияВанкуверНестори ИранкудаКоннор Меткалф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Бугун, 06:36Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Бугун, 06:07Бразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБугун, 05:43Шотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиШотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиБугун, 05:28Бразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 00:10Ралф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиРалф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиБугун, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди