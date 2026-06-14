Хамзат Чимаев «RAF 10» турниридаги дебют баҳсида зафар қучди (видео)
Аралаш яккакураш ва кураш олами ихлосмандлари учун бугунги якшанба тонги чинакам қайноқ ҳамда кутилмаган воқеаларга бой келди. Океан ортининг Миссури штати, Сент-Луис шаҳрида эркин кураш бўйича узоқ кутилган ва катта шов-шувга сабаб бўлган нуфузли «RAF 10» турнири ўз якунига етди. Мазкур жанг кечасининг барча интизорлик билан кутган марказий ва бош беллашуви (main event) оралиқ вазн тоифасида ташкил этилиб, унда дунё спортининг энг жанжалкаш ва таниқли юлдузлари гиламга чиқиб келишди.
Катта интрига остида бошланган ушбу тўқнашувда собиқ UFC юлдузи, бугунги кунда БАА шарафини ҳимоя қилаётган асли чеченистонлик енгилмас спортчи Хамзат Чимаев ва унинг ашаддий рақиби, америкалик Диллон Дэнис ўзаро куч синашди.
Биринчи бўлимдаги тезкор «туше» ва Чимаевнинг мутлақ устунлиги
Икки кучли маҳорат эгалари ўртасидаги баҳс старт олиши билан Хамзат Чимаев ўз услубига содиқ қолган ҳолда бир сония ҳам вақтни бой бермади. У биринчи бўлимнинг илк дақиқаларидаёқ шиддатли ҳужум уюштириб, рақибининг оёқ қисмидан тутди ва уни чиройли тарзда партер (ер) ҳолатига ўтказди. Гиламда Диллон Дэнисни бутунлай назорат остига олган Чимаев рақибининг елкасини ерга босиб, баҳсни «туше», яъни соф ғалаба билан муддатидан илгари ўз фойдасига ҳал қилди.
Бу ёрқин зафар Хамзат учун мазкур нуфузли лигадаги дебют учрашувида қўлга киритилган илк чиройли муваффақият сифатида тарихга кирди. Кўп гапириши билан танилган Диллон Дэнис эса ушбу ташкилотдаги фаолияти давомида иккинчи маротаба мағлубият аламига дош беришга мажбур бўлди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали «RAF 10» турнирининг марказий баҳси тафсилотлари ва ундан кейин юз берган тартиббузарлик ҳолати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа бўлиб ўтган шаҳар
Турнир номи ва вазн тоифаси
Ғолиб спортчи (Вакиллик қилаётган давлати)
Мағлуб бўлган спортчи (Давлат)
Жанг якунланган усул ва муддати
Жанг якунидаги кутилмаган воқеа
Сент-Луис
(АҚШ)
«RAF 10»
(Оралиқ вазнда)
Хамзат Чимаев
(Бирлашган Араб Амирликлари)
Диллон Дэнис
(АҚШ)
1-бўлимдаёқ,
«Туше» (Соф ғалаба)
Гилам устида оммавий муштлашув келиб чиқди
Жанг тугади, лекин жанжал давом этди: Октагондаги оммавий тўқнашув
Бироқ, турнир ташкилотчилари ва мухлислар учун энг шов-шувли воқеа ҳали олдинда экан. Бош ҳакам Хамзат Чимаевнинг муддатидан олдин қозонган соф ғалабасини эълон қилиб, баҳс якунига етганини билдириши билан гилам устида кутилмаган тартиббузарлик юзага келди. Спортчилар ва уларнинг секундантлари (секин-аста иккала жамоа вакиллари) ўртасидаги ўзаро келишмовчилик тез фурсатда катта ҳажмдаги оммавий муштлашувга айланиб кетди.
Вазиятни назоратга олиш учун хавфсизлик ходимлари ва ташкилотчилар катта куч билан аралашишга мажбур бўлишди. Ушбу жанжал мазкур турнирнинг обрўсига ва ижтимоий тармоқлардаги баҳс-мунозараларга янада катта олов сепди десак муболаға бўлмайди.
«RAF» ва UFC оламидаги энг шов-шувли турнирлар, Хамзат Чимаевнинг кейинги рақиблари ким бўлиши, жанглардан эксклюзив таҳлиллар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…