Хамзат Чимаев «RAF 10» турниридаги дебют баҳсида зафар қучди (видео)

·33·Спорт
Хамзат Чимаев «RAF 10» турниридаги дебют баҳсида зафар қучди (видео)

Аралаш яккакураш ва кураш олами ихлосмандлари учун бугунги якшанба тонги чинакам қайноқ ҳамда кутилмаган воқеаларга бой келди. Океан ортининг Миссури штати, Сент-Луис шаҳрида эркин кураш бўйича узоқ кутилган ва катта шов-шувга сабаб бўлган нуфузли «RAF 10» турнири ўз якунига етди. Мазкур жанг кечасининг барча интизорлик билан кутган марказий ва бош беллашуви (main event) оралиқ вазн тоифасида ташкил этилиб, унда дунё спортининг энг жанжалкаш ва таниқли юлдузлари гиламга чиқиб келишди.

Катта интрига остида бошланган ушбу тўқнашувда собиқ UFC юлдузи, бугунги кунда БАА шарафини ҳимоя қилаётган асли чеченистонлик енгилмас спортчи Хамзат Чимаев ва унинг ашаддий рақиби, америкалик Диллон Дэнис ўзаро куч синашди.

Биринчи бўлимдаги тезкор «туше» ва Чимаевнинг мутлақ устунлиги

Икки кучли маҳорат эгалари ўртасидаги баҳс старт олиши билан Хамзат Чимаев ўз услубига содиқ қолган ҳолда бир сония ҳам вақтни бой бермади. У биринчи бўлимнинг илк дақиқаларидаёқ шиддатли ҳужум уюштириб, рақибининг оёқ қисмидан тутди ва уни чиройли тарзда партер (ер) ҳолатига ўтказди. Гиламда Диллон Дэнисни бутунлай назорат остига олган Чимаев рақибининг елкасини ерга босиб, баҳсни «туше», яъни соф ғалаба билан муддатидан илгари ўз фойдасига ҳал қилди.

Бу ёрқин зафар Хамзат учун мазкур нуфузли лигадаги дебют учрашувида қўлга киритилган илк чиройли муваффақият сифатида тарихга кирди. Кўп гапириши билан танилган Диллон Дэнис эса ушбу ташкилотдаги фаолияти давомида иккинчи маротаба мағлубият аламига дош беришга мажбур бўлди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали «RAF 10» турнирининг марказий баҳси тафсилотлари ва ундан кейин юз берган тартиббузарлик ҳолати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа бўлиб ўтган шаҳар

Турнир номи ва вазн тоифаси

Ғолиб спортчи (Вакиллик қилаётган давлати)

Мағлуб бўлган спортчи (Давлат)

Жанг якунланган усул ва муддати

Жанг якунидаги кутилмаган воқеа

Сент-Луис


(АҚШ)

«RAF 10»


(Оралиқ вазнда)

Хамзат Чимаев


(Бирлашган Араб Амирликлари)

Диллон Дэнис


(АҚШ)

1-бўлимдаёқ,


«Туше» (Соф ғалаба)

Гилам устида оммавий муштлашув келиб чиқди

Жанг тугади, лекин жанжал давом этди: Октагондаги оммавий тўқнашув

Бироқ, турнир ташкилотчилари ва мухлислар учун энг шов-шувли воқеа ҳали олдинда экан. Бош ҳакам Хамзат Чимаевнинг муддатидан олдин қозонган соф ғалабасини эълон қилиб, баҳс якунига етганини билдириши билан гилам устида кутилмаган тартиббузарлик юзага келди. Спортчилар ва уларнинг секундантлари (секин-аста иккала жамоа вакиллари) ўртасидаги ўзаро келишмовчилик тез фурсатда катта ҳажмдаги оммавий муштлашувга айланиб кетди.

Вазиятни назоратга олиш учун хавфсизлик ходимлари ва ташкилотчилар катта куч билан аралашишга мажбур бўлишди. Ушбу жанжал мазкур турнирнинг обрўсига ва ижтимоий тармоқлардаги баҳс-мунозараларга янада катта олов сепди десак муболаға бўлмайди.

«RAF» ва UFC оламидаги энг шов-шувли турнирлар, Хамзат Чимаевнинг кейинги рақиблари ким бўлиши, жанглардан эксклюзив таҳлиллар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Хамзат ЧимаевДиллон ДэнисСент-ЛуисАҚШБирлашган Араб Амирликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)Бугун, 08:50Дарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли постДарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли постБугун, 08:32Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)Бугун, 08:08Карло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот бердиКарло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот бердиБугун, 07:36Марокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот бердиМарокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот бердиБугун, 07:32Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Бугун, 07:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди