Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)

·0·Спорт
Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)

Океан орти яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси ҳам ниҳоят бошланди. Бутун дунё нигоҳи терма жамоаларнинг сўнгги тайёргарлик жараёнларига қаратилган бир пайтда, Португалия миллий терма жамоасининг ўқув-машғулот йиғини базасида миллионлаб мухлислар қалбини ларзага келтирган, ўта самимий ва ҳаяжонли воқеа юз берди. Дунё футболи афсонаси Криштиану Роналду ўзининг энг содиқ ишқибозларидан бири, футбол оламида машҳур бўлган белгиялик таниқли контент яратувчиси (блогер) Селин Депт билан юзма-юз учрашди.

Ушбу учрашув акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларга жойлаштирилиши билан қисқа фурсатда бутун дунёда ҳақиқий шов-шувга ва трендга айланиб улгурди.

Кутилмаган учрашув ва бахтдан йиғлаган блогер қиз

Белгиялик Селин Депт узоқ йиллардан буён айнан футбол мавзусида қизиқарли видеолар тайёрлаши ва португалиялик суперюлдузга бўлган чексиз ҳурмат-эҳтироми билан танилган эди. У йиллар давомида орзу қилган кумири — Криштиану Роналдуни ниҳоят қаршисида кўрганида, ўзини тутиб тура олмади. Тарқалган видеода Селиннинг севинч ва ҳаяжондан кўз ёшларини тия олмай, йиғлаган ҳолда афсонавий футболчи билан саломлашгани акс этган.

Сайёрамизнинг энг машҳур инсони бўлишига қарамай, Роналду бу вазиятга шунчаки оддий мухлислар билан қисқа мулоқот сифатида қарамади. У ўзининг юмшоқ ва меҳрибон томонини намойиш этиб, қизга тасалли беришга вақт ажратди. У Селинни бағрига босиб, кўз ёшларини оҳиста артди ва у билан жуда илиқ суҳбат қурди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Роналду ва унинг содиқ мухлиси ўртасида кечган самимий суҳбат ва учрашув тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Учрашув қаҳрамонлари

Баҳс бўлиб ўтган маскан ва вақт

Мухлис қизнинг фаолияти

Роналдунинг самимий сўзлари

Селиннинг ҳаяжонли жавоби

Ижтимоий тармоқлардаги акс-садо

Криштиану Роналду


(Португалия юлдузи)

Португалия йиғини базаси


(ЖЧ-2026 олдидан, шу ҳафта)

Селин Депт


(Белгиялик блогер, контентмейкер)

«Йиғлама... Сен билан танишганимдан хурсандман»

«Ҳамма нарса учун раҳмат. Сиз билан суратга тушсак бўладими?»

Шов-шувга айланди


(Миллионлаб кўрилишлар)

«Йиғлама... Сен билан танишганимдан бахтиёрман!»

Селин бахтдан сармаст бўлиб, ўз ҳис-туйғуларини жиловлашга чиранган бир пайтда, Криштиану Роналду унга қараб жилмайди ва тинчлантирувчи оҳангда шундай деди:

«Йиғлама, илтимос. Шунча вақтдан бери менинг фаолиятимни кузатиб, ортимдан эргашиб юрибсан. Сен билан яқиндан танишганимдан жуда ҳам хурсандман. Энди бахтли онларимизда нима қилишимизни истайсан?»

Ёш контент яратувчиси ҳамон ҳаяжондан титраб, кумирига жавоб қайтарди:

«Аввало, менга мана шундай бахтни тақдим этганингиз ва умуман ҳаётимдаги катта мотивация бўлганингиз — ҳамма-ҳамма нарса учун сизга катта раҳмат. Сиз билан эсдалик учун гўзал бир суратга тушсак бўладими?»

Мазкур мулоқот Селин учун нақадар улкан аҳамиятга эга эканини яққол кўрсатиб берди. Зеро, у ўз чиқишларида Роналдуни нафақат футболдаги, балки блогерлик фаолиятидаги энг катта илҳом манбаи деб кўп бора таъкидлаган. Эсдалик учун суратга тушишдан олдин ҳам Криштиану қизга ғамхўрлик қилиб, кўз ёшларини тамомила артиб ташлашини сўради ва у билан дўстона суҳбатни давом эттирди. Ушбу видео Криштианунинг нақадар буюк қалб соҳиби эканини яна бир бор исботлади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Криштиану Роналду ва бошқа дунё юлдузлари ҳаётидаги энг қизиқарли ва кундалик ҳаётимизга оид хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли постДарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли постБугун, 08:32Хамзат Чимаев «RAF 10» турниридаги дебют баҳсида зафар қучди (видео)Хамзат Чимаев «RAF 10» турниридаги дебют баҳсида зафар қучди (видео)Бугун, 08:22Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)Арман Царукян Тони Фергюсонни муддатидан олдин мағлуб этди (видео)Бугун, 08:08Карло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот бердиКарло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот бердиБугун, 07:36Марокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот бердиМарокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот бердиБугун, 07:32Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Бугун, 07:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди