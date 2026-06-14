Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)
Океан орти яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси ҳам ниҳоят бошланди. Бутун дунё нигоҳи терма жамоаларнинг сўнгги тайёргарлик жараёнларига қаратилган бир пайтда, Португалия миллий терма жамоасининг ўқув-машғулот йиғини базасида миллионлаб мухлислар қалбини ларзага келтирган, ўта самимий ва ҳаяжонли воқеа юз берди. Дунё футболи афсонаси Криштиану Роналду ўзининг энг содиқ ишқибозларидан бири, футбол оламида машҳур бўлган белгиялик таниқли контент яратувчиси (блогер) Селин Депт билан юзма-юз учрашди.
Ушбу учрашув акс этган лавҳалар ижтимоий тармоқларга жойлаштирилиши билан қисқа фурсатда бутун дунёда ҳақиқий шов-шувга ва трендга айланиб улгурди.
Кутилмаган учрашув ва бахтдан йиғлаган блогер қиз
Белгиялик Селин Депт узоқ йиллардан буён айнан футбол мавзусида қизиқарли видеолар тайёрлаши ва португалиялик суперюлдузга бўлган чексиз ҳурмат-эҳтироми билан танилган эди. У йиллар давомида орзу қилган кумири — Криштиану Роналдуни ниҳоят қаршисида кўрганида, ўзини тутиб тура олмади. Тарқалган видеода Селиннинг севинч ва ҳаяжондан кўз ёшларини тия олмай, йиғлаган ҳолда афсонавий футболчи билан саломлашгани акс этган.
Сайёрамизнинг энг машҳур инсони бўлишига қарамай, Роналду бу вазиятга шунчаки оддий мухлислар билан қисқа мулоқот сифатида қарамади. У ўзининг юмшоқ ва меҳрибон томонини намойиш этиб, қизга тасалли беришга вақт ажратди. У Селинни бағрига босиб, кўз ёшларини оҳиста артди ва у билан жуда илиқ суҳбат қурди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Роналду ва унинг содиқ мухлиси ўртасида кечган самимий суҳбат ва учрашув тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Учрашув қаҳрамонлари
Баҳс бўлиб ўтган маскан ва вақт
Мухлис қизнинг фаолияти
Роналдунинг самимий сўзлари
Селиннинг ҳаяжонли жавоби
Ижтимоий тармоқлардаги акс-садо
Криштиану Роналду
(Португалия юлдузи)
Португалия йиғини базаси
(ЖЧ-2026 олдидан, шу ҳафта)
Селин Депт
(Белгиялик блогер, контентмейкер)
«Йиғлама... Сен билан танишганимдан хурсандман»
«Ҳамма нарса учун раҳмат. Сиз билан суратга тушсак бўладими?»
Шов-шувга айланди
(Миллионлаб кўрилишлар)
«Йиғлама... Сен билан танишганимдан бахтиёрман!»
Селин бахтдан сармаст бўлиб, ўз ҳис-туйғуларини жиловлашга чиранган бир пайтда, Криштиану Роналду унга қараб жилмайди ва тинчлантирувчи оҳангда шундай деди:
«Йиғлама, илтимос. Шунча вақтдан бери менинг фаолиятимни кузатиб, ортимдан эргашиб юрибсан. Сен билан яқиндан танишганимдан жуда ҳам хурсандман. Энди бахтли онларимизда нима қилишимизни истайсан?»
Ёш контент яратувчиси ҳамон ҳаяжондан титраб, кумирига жавоб қайтарди:
«Аввало, менга мана шундай бахтни тақдим этганингиз ва умуман ҳаётимдаги катта мотивация бўлганингиз — ҳамма-ҳамма нарса учун сизга катта раҳмат. Сиз билан эсдалик учун гўзал бир суратга тушсак бўладими?»
Мазкур мулоқот Селин учун нақадар улкан аҳамиятга эга эканини яққол кўрсатиб берди. Зеро, у ўз чиқишларида Роналдуни нафақат футболдаги, балки блогерлик фаолиятидаги энг катта илҳом манбаи деб кўп бора таъкидлаган. Эсдалик учун суратга тушишдан олдин ҳам Криштиану қизга ғамхўрлик қилиб, кўз ёшларини тамомила артиб ташлашини сўради ва у билан дўстона суҳбатни давом эттирди. Ушбу видео Криштианунинг нақадар буюк қалб соҳиби эканини яна бир бор исботлади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Криштиану Роналду ва бошқа дунё юлдузлари ҳаётидаги энг қизиқарли ва кундалик ҳаётимизга оид хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…