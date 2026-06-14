Винисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот берди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин палласига кириб бормоқда. «C» гуруҳининг 1-тури доирасида турнирнинг бош фаворити ҳисобланган Бразилия миллий терма жамоаси Марокаш билан куч синашиб, жанговар 1:1 ҳисобига имзо чеккан эди. Ушбу қийин кечган учрашувда «пентакампеонлар»нинг ягона жавоб голига муаллифлик қилган маҳоратли вингер, Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Винисиус Жуниор баҳс якунида ОАВ вакиллари қаршисида пайдо бўлди. Мухлислар суюклиси бўлган ҳужумчи ўйин таассуротлари, юзага келган қийинчиликлар ва Карло Анчелоттининг кўрсатмалари ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.
«Стартдаги гол режаларимизни бузиб юборди»
Винисиус Жуниор учрашувнинг дастлабки дақиқаларида ўтказиб юборилган тўп жамоанинг умумий тактикасига таъсир қилганини яшириб ўтирмади:
«Албатта, баҳснинг илк дақиқаларидаёқ ўз дарвозангдан гол ўтказиб юбориш ўйин учун тузилган асосий тайёргарлик режасини бутунлай ўзгартириб юборади. Бироқ менинг фикримча, йигитлар майдонда тез фурсатда ўзини ўнглаб, янги вазиятга мослаша олишди ва айниқса, ҳимоя чизиғидаги ҳаракатларимизни сезиларли даражада кучайтирдик.
Жамоадошим Рафинья ўз қанотини ўзгартиргач, биз ҳужумкорликни янада кенгайтирдик ва чарм тўп назоратини ўз қўлимизга олишни бошладик. Лекин тан олиш керак, Жаҳон чемпионатининг илк учрашуви ҳамиша руҳий жиҳатдан ўта оғир ва мураккаб ўтади. Марокашликлар бугун жуда мазмунли футбол намойиш этишди, стартдаги катта масъулият босими эса майдонда доимо сезилиб туради».
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Бразилия терма жамоаси юлдузи Винисиус Жуниорнинг баёноти ва «C» гуруҳидаги вазият билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва мақоми
Марокашга қарши баҳсдаги ҳиссаси
Анчелоттининг асосий талаби
Ўйин ўтказилган иқлим шароити
Футболчининг шахсий мақоми
Кейинги турдаги бош вазифа
Винисиус Жуниор
(Бразилия вингери)
32-дақиқада ажойиб гол муаллифи
Тўпни назорат қилиш ва қанотларни фаоллаштириш
Океан ортининг ўта иссиқ ҳавоси
Тажриба ва масъулият сезиларли даражада ошган
Кейинги баҳсда ҳар қандай ҳолатда ютиш
«Бу турнирда мен барча синовларга тайёрман»
Иқтидорли ҳужумчи ўз фаолиятидаги ўсиш ва Океан ортидаги ноқулай об-ҳаво шароити ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.
«Бундан аввалги Жаҳон чемпионатида мен ҳали жуда ёш ва тажрибасиз эдим. Ҳозир эса ўйин жиҳатидан анча шаклландим, кўп нарсани ўргандим, аммо шу билан бирга елкамдаги жавобгарлик ҳисси ҳам юксалди. Ўйлайманки, бу йилги нуфузли мусобақада мен ҳар қандай қийинчиликларга мутлақ шайман.
Бу ердаги стадионлар ва майдонларнинг ҳолати бир оз бошқача, бунинг устига об-ҳаво жуда иссиқ. Биз тезроқ бу иқлимга кўникишимиз зарур, чунки мундиалда воқеалар ривожи ўта шиддатли тус олмоқда. Бош мураббийимиз Карло Анчелотти биздан тўпни кўпроқ ўзимизда сақлашни ва уни бир қанотдан иккинчисига тезкор узатишни талаб қилганди. Бу вазифани бажара олдик, бироқ рақиб дарвозаси олдинда кўплаб хавфли вазиятлар ярата олмадик. Сабаби — Марокаш термаси ҳимояда жуда тартибли ва мустаҳкам турди. Энди ушбу баҳсни чуқур таҳлил қилишимиз шарт. Иккинчи турдаги учрашувда эса нима бўлган тақдирда ҳам фақат ғалаба қозонишимиз шарт», — дея ўз сўзларини якунлади Винисиус.
Эслатиб ўтамиз, «C» гуруҳининг 2-тури доирасида Бразилия миллий терма жамоаси 20 июнь куни Гаитига қарши майдонга тушади ва мухлислар «пентакампеонлар»дан фақат уч очко кутишмоқда.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Винисиус Жуниор ва Карло Анчелоттининг ЖЧ-2026даги кейинги тактик юришлари, ўйинлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…