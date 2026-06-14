Винисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот берди

·30·Спорт
Винисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот берди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси қизғин палласига кириб бормоқда. «C» гуруҳининг 1-тури доирасида турнирнинг бош фаворити ҳисобланган Бразилия миллий терма жамоаси Марокаш билан куч синашиб, жанговар 1:1 ҳисобига имзо чеккан эди. Ушбу қийин кечган учрашувда «пентакампеонлар»нинг ягона жавоб голига муаллифлик қилган маҳоратли вингер, Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Винисиус Жуниор баҳс якунида ОАВ вакиллари қаршисида пайдо бўлди. Мухлислар суюклиси бўлган ҳужумчи ўйин таассуротлари, юзага келган қийинчиликлар ва Карло Анчелоттининг кўрсатмалари ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.

«Стартдаги гол режаларимизни бузиб юборди»

Винисиус Жуниор учрашувнинг дастлабки дақиқаларида ўтказиб юборилган тўп жамоанинг умумий тактикасига таъсир қилганини яшириб ўтирмади:

«Албатта, баҳснинг илк дақиқаларидаёқ ўз дарвозангдан гол ўтказиб юбориш ўйин учун тузилган асосий тайёргарлик режасини бутунлай ўзгартириб юборади. Бироқ менинг фикримча, йигитлар майдонда тез фурсатда ўзини ўнглаб, янги вазиятга мослаша олишди ва айниқса, ҳимоя чизиғидаги ҳаракатларимизни сезиларли даражада кучайтирдик.

Жамоадошим Рафинья ўз қанотини ўзгартиргач, биз ҳужумкорликни янада кенгайтирдик ва чарм тўп назоратини ўз қўлимизга олишни бошладик. Лекин тан олиш керак, Жаҳон чемпионатининг илк учрашуви ҳамиша руҳий жиҳатдан ўта оғир ва мураккаб ўтади. Марокашликлар бугун жуда мазмунли футбол намойиш этишди, стартдаги катта масъулият босими эса майдонда доимо сезилиб туради».

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Бразилия терма жамоаси юлдузи Винисиус Жуниорнинг баёноти ва «C» гуруҳидаги вазият билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми ва мақоми

Марокашга қарши баҳсдаги ҳиссаси

Анчелоттининг асосий талаби

Ўйин ўтказилган иқлим шароити

Футболчининг шахсий мақоми

Кейинги турдаги бош вазифа

Винисиус Жуниор


(Бразилия вингери)

32-дақиқада ажойиб гол муаллифи

Тўпни назорат қилиш ва қанотларни фаоллаштириш

Океан ортининг ўта иссиқ ҳавоси

Тажриба ва масъулият сезиларли даражада ошган

Кейинги баҳсда ҳар қандай ҳолатда ютиш

«Бу турнирда мен барча синовларга тайёрман»

Иқтидорли ҳужумчи ўз фаолиятидаги ўсиш ва Океан ортидаги ноқулай об-ҳаво шароити ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.

«Бундан аввалги Жаҳон чемпионатида мен ҳали жуда ёш ва тажрибасиз эдим. Ҳозир эса ўйин жиҳатидан анча шаклландим, кўп нарсани ўргандим, аммо шу билан бирга елкамдаги жавобгарлик ҳисси ҳам юксалди. Ўйлайманки, бу йилги нуфузли мусобақада мен ҳар қандай қийинчиликларга мутлақ шайман.

Бу ердаги стадионлар ва майдонларнинг ҳолати бир оз бошқача, бунинг устига об-ҳаво жуда иссиқ. Биз тезроқ бу иқлимга кўникишимиз зарур, чунки мундиалда воқеалар ривожи ўта шиддатли тус олмоқда. Бош мураббийимиз Карло Анчелотти биздан тўпни кўпроқ ўзимизда сақлашни ва уни бир қанотдан иккинчисига тезкор узатишни талаб қилганди. Бу вазифани бажара олдик, бироқ рақиб дарвозаси олдинда кўплаб хавфли вазиятлар ярата олмадик. Сабаби — Марокаш термаси ҳимояда жуда тартибли ва мустаҳкам турди. Энди ушбу баҳсни чуқур таҳлил қилишимиз шарт. Иккинчи турдаги учрашувда эса нима бўлган тақдирда ҳам фақат ғалаба қозонишимиз шарт», — дея ўз сўзларини якунлади Винисиус.

Эслатиб ўтамиз, «C» гуруҳининг 2-тури доирасида Бразилия миллий терма жамоаси 20 июнь куни Гаитига қарши майдонга тушади ва мухлислар «пентакампеонлар»дан фақат уч очко кутишмоқда.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Винисиус Жуниор ва Карло Анчелоттининг ЖЧ-2026даги кейинги тактик юришлари, ўйинлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Винисиус ЖунниорБразилияМароқРеал МадридКарло Анчелотти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Бугун, 09:3730 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...30 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...Бугун, 09:22Монтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиМонтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиБугун, 09:15«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлди«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлдиБугун, 09:02Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)Бугун, 08:50Дарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли постДарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли постБугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди