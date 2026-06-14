Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...
Москва “Локомотив”и сафида Россия чемпиони бўлган ўзбекистонлик собиқ футболчи Виталий Денисов Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳақида фикр билдирди. У миллий жамоамизнинг тарихий мундиал олдидан қандай кайфиятда экани, гуруҳдаги имкониятлари ва етакчи футболчиларнинг ролига тўхталиб ўтди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этмоқда. Бу нафақат футболчилар, балки бутун мамлакат учун улкан воқеа ҳисобланади. Фабио Каннаваро бошчилигидаги жамоа “К” гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго Демократик Республикаси терма жамоаларига қарши майдонга тушади.
Виталий Денисовнинг таъкидлашича, ҳозир Ўзбекистонда барча эътибор миллий жамоага қаратилган. Терма жамоанинг мундиалга чиқиши халқ орасида катта хурсандчилик уйғотган.
“Мамлакатда ҳамма Ўзбекистон терма жамоасини кузатяпти. Миллий жамоа илк бор бундай йирик мусобақага йўл олди. Ҳамма жуда хурсанд”, — деди Денисов.
Собиқ футболчи мухлислар қўллаб-қувватлови ҳақида ҳам алоҳида гапирди. Унинг айтишича, айрим мухлислар терма жамоага эътиборни кучайтириш ва уни қўллаш мақсадида автомобилда АҚШга йўл олган. Денисов Америкада ўзбекистонликлар кўп эканини, у ерда миллий жамоа жиддий қўллаб-қувватланишини таъкидлади.
“Айрим мухлислар жамоага эътиборни ошириш учун автомобилда АҚШга йўл олишди. АҚШда терма жамоа жиддий қўллаб-қувватланади. Мен ўша ерга борганимда, доим юртдошларимизни учратганман”, — деди у.
Бу омил Ўзбекистон терма жамоаси учун катта руҳий куч бўлиши мумкин. Чунки Жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган жамоа учун мухлисларнинг ишончи, қўллаб-қувватлови ва дуоси жуда муҳим. Майдонда футболчилар 11 киши бўлиб ўйнайди, аммо улар ортида бутун халқнинг умиди туради.
Денисовдан Ўзбекистон гуруҳдан чиқишга қодирми, деган саволга ҳам жавоб сўралди. У буни жуда исташини, аммо вазифа осон бўлмаслигини айтди.
“Жуда хоҳлардим, лекин бу осон бўлмайди. Умид қиламанки, йигитлар ўзини қўлга олиб, юқори даражада ўйин намойиш этади. Колумбия — кучли таркибга эга, жуда оғир рақиб”, — деди Денисов.
Ҳақиқатан ҳам, Ўзбекистон учун гуруҳ босқичи жиддий синовларга бой бўлади. Колумбия техник ва жисмоний жиҳатдан кучли, юқори индивидуал маҳоратга эга футболчилардан ташкил топган жамоа. Португалия эса Европанинг энг юлдузли термаларидан бири. Конго Демократик Республикаси ҳам жисмонан бақувват, тезкор ва курашчан футболчиларга эга рақиб ҳисобланади.
Шу боис ҳар бир учрашувда майда деталлар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Биринчи ўйиндаги натижа жамоанинг кейинги кайфиятига жиддий таъсир қилиши мумкин. Денисов ҳам айнан Колумбияга қарши баҳснинг оғир бўлишини алоҳида таъкидламоқда.
Собиқ ҳимоячи Ўзбекистон терма жамоаси етакчилари ҳақида ҳам фикр билдирди. Унинг назарича, бу турнирда биринчи навбатда психология ҳал қилувчи омиллардан бири бўлади. Чунки миллий жамоа футболчиларининг аксарияти бундай даражадаги мусобақада илк бор иштирок этади.
“Бу ерда, биринчи навбатда, психология ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Терма жамоа аъзоларининг кўпчилиги бу даражадаги мусобақада илк бор ўйнайди”, — деди Денисов.
Жаҳон чемпионатида босим жуда катта бўлади. Миллионлаб мухлислар кузатуви, кучли рақиблар, янги муҳит ва улкан масъулият футболчилардан нафақат жисмоний тайёргарлик, балки руҳий барқарорликни ҳам талаб қилади. Бу борада тажрибали ўйинчиларнинг роли жуда муҳим.
Денисов Абдуқодир Ҳусановни миллий жамоанинг етакчиларидан бири сифатида тилга олди. Унинг фикрича, ёш бўлишига қарамай, Ҳусанов аллақачон катта тажриба тўпламоқда ва “Манчестер Сити”даги муҳит унинг ривожига ижобий таъсир қилмоқда.
“Абдуқодир Ҳусанов ёш бўлишига қарамай, миллий жамоанинг етакчиларидан бири. Унинг “Манчестер Сити”да тўплаган тажрибаси ўз самарасини беряпти. У жамоага психологик жиҳатдан ёрдам беради”, — деди собиқ футболчи.
Ҳусанов учун бу мундиал катта саҳнада ўзини янада кенгроқ намоён қилиш имконияти бўлади. Англия футболида, Пеп Гвардиола қўл остидаги муҳитда тўпланган тажриба ҳимоячига Жаҳон чемпионатида асқотиши мумкин. У ҳимоядаги ишонч, яккакурашлардаги қатъият ва орқа чизиқдаги совуққонлик билан жамоага катта ёрдам бериши керак.
Денисов Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг ҳам етакчилик сифатларини кўрсатиши зарурлигини таъкидлади. Бу икки футболчи ҳам миллий жамоа ҳужумларида катта роль ўйнайди.
“Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев эса ўзларининг лидерлик сифатларини кўрсатиши керак”, — деди Денисов.
Элдор Шомуродов терма жамоанинг энг тажрибали ҳужумчиларидан бири. Унинг Европа футболидаги тажрибаси, майдондаги курашчанлиги ва жамоани руҳлантира олиши Ўзбекистон учун катта аҳамиятга эга. Аббосбек Файзуллаев эса креативлик, тезкор қарор қабул қилиш ва ҳужумдаги ностандарт ҳаракатлари билан рақиб ҳимоясига муаммо туғдириши мумкин.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги биринчи учрашувини 18 июнь куни Колумбияга қарши ўтказади. Беллашув Мехикодаги машҳур “Ацтека” стадионида бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан соат 7:00 да старт олади. Бу ўйин “оқ бўрилар” учун мундиалдаги илк қадам бўлади.
Иккинчи турда Фабио Каннаваро шогирдлари 23 июнь куни соат 22:00 да Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия билан куч синашади. Бу баҳс нафақат Ўзбекистон мухлислари, балки бутун футбол жамоатчилиги учун қизиқ тўқнашувлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Гуруҳдаги сўнгги учрашув 28 июнь куни соат 4:30 да Конго Демократик Республикасига қарши ўтказилади. Африка жамоаси жисмонан бақувват, тезкор ва яккакурашларда кучли футболчилардан таркиб топгани билан хавфли ҳисобланади.
Виталий Денисовнинг фикрлари шуни кўрсатадики, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги иштироки аллақачон тарихий ҳодиса. Аммо майдондаги вазифа ҳали олдинда. Гуруҳдан чиқиш осон бўлмайди, лекин футболда кураш, ишонч ва тўғри тайёргарлик кўп нарсани ўзгартириши мумкин.
Мухлислар эса миллий жамоадан битта нарсани кутади: ҳар бир ўйинда охиригача курашиш, юракдан ўйнаш ва Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиш. Денисов айтганидек, бу даражада психология жуда муҳим. Агар футболчилар босимни енгиб, ўз ўйинини кўрсата олса, “оқ бўрилар” мундиалда муносиб таассурот қолдириши мумкин.
…