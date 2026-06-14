Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...
Бутун дунё нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган, миллионлар ўйинининг энг йирик ва нуфузли мусобақаси — 2026 йилги жаҳон чемпионати қизғин палласига кириб бораётган бир вақтда, халқаро спорт экспертларининг чиқишлари футбол мухлислари ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, тарихда илк бор ушбу олий форум йўлланмасини қўлга киритиб, ўзбек футболида янги даврни бошлаб берган Ватанимиз бош жамоасининг имкониятлари ва бўлажак ўйинлари хорижлик мутахассисларнинг ҳам диққат марказида турибди.
Россия миллий терма жамоасининг собиқ маҳоратли ҳужумчиси Руслан Пименов маҳаллий оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мусобақадаги иштироки ва гуруҳдаги имкониятлари ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларини ўртоқлашди.
«Биргина зафар ҳам вакилларимиз учун улкан ютуқ»
Тажрибали собиқ футболчининг фикрига кўра, ўз тарихида илк маротаба бундай юксак даражадаги дунё биринчилигида қатнашаётган ҳамюртларимиз учун мусобақа доирасида камида бир маротаба зафар қучишнинг ўзиёқ жуда йирик ва тарихий муваффақият сифатида қабул қилиниши лозим.
Руслан Пименов ўзбек футболи атрофидаги вазиятга шундай баҳо берди:
«Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ушбу жаҳон чемпионати баҳсларида ақалли бир маротаба ғалаба қозониши ҳам улар учун жуда ажойиб ва мақташга арзигулик натижа бўлади. Мен гуруҳдаги рақибларни таҳлил қилиб шуни айтишим мумкинми, ўзбек футболчилари ДР Конго терма жамоасига қарши кечадиган ўта муҳим учрашувда қимматли очколарни қўлга киритишга қодирлар. Агар мабодо бундай бўлмаган тақдирда ҳам, буни миллий фожиага айлантириш ёки катта ҳалокат сифатида кўриш умуман нотўғри бўлар эди».
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Ўзбекистон миллий терма жамоаси жой олган гуруҳдаги асосий рақиблар ва Руслан Пиновнинг экспертлик тахминлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Вакилларимиз учун турнир мақоми
Тахмин қилинаётган энг қулай рақиб
Очко олиш имконияти
Плей-офф босқичига чиқиш имконияти
Гуруҳдаги мутлақ фаворит жамоалар
Мутахассиснинг умумий хулосаси
Тарихий биринчи тажриба
(ЖЧдаги дебют)
ДР Конго
(Африка вакили)
Юқори
(Камида 1 та ғалаба)
Паст
(Чиқиш қийин кечади)
• Португалия
• Колумбия
Мағлубият бўлса ҳам фожиа эмас, бу катта дарс бўлади
Португалия ва Колумбия фактори: «Улар мутлақо бошқа даражада»
Россиялик эксперт ўз сўзида давом этар экан, мухлисларни реал вазиятга тўғри баҳо беришга чақирди. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон учун мазкур дунё биринчилиги энг аввало келажак учун катта мактаб ва улкан тажриба вазифасини ўтаб беради. Шу сабабли илк уриниш кутилганидек силлиқ кечмаслиги ва муваффақиятсиз якунланиши ҳам табиий ҳолдир.
Пименов вакилларимизнинг кейинги босқичга чиқиши борасида бироз эҳтиёткорлик билан фикр билдириб, Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 плей-офф (нимчорак финал) раундларига йўл олиши қийин кечишини таъкидлади. Бунга сабаб сифатида гуруҳдаги қолган икки гранд жамоани кўрсатди: «Тан олиш керак, Португалия ва Колумбия терма жамоалари айни пайтда футбол оламида мутлақо бошқа даражада, юқори тезлик ва кучга эга бўлган грандлар ҳисобланади», — дея ўз сўзини якунлади собиқ футболчи. Бироқ футбол кутилмаган совғаларга бой ўйин бўлиб, ҳамюртларимиз ҳар қандай рақибга қарши мардонавор курашишларига ишонамиз!
Жаҳон чемпионатининг энг иссиқ нафаси, Ўзбекистон терма жамоасининг тарихий ўйинлари тафсилотлари, таҳлилий мақолалар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…