Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...

·1·Спорт
Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...

Бутун дунё нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган, миллионлар ўйинининг энг йирик ва нуфузли мусобақаси — 2026 йилги жаҳон чемпионати қизғин палласига кириб бораётган бир вақтда, халқаро спорт экспертларининг чиқишлари футбол мухлислари ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, тарихда илк бор ушбу олий форум йўлланмасини қўлга киритиб, ўзбек футболида янги даврни бошлаб берган Ватанимиз бош жамоасининг имкониятлари ва бўлажак ўйинлари хорижлик мутахассисларнинг ҳам диққат марказида турибди.

Россия миллий терма жамоасининг собиқ маҳоратли ҳужумчиси Руслан Пименов маҳаллий оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мусобақадаги иштироки ва гуруҳдаги имкониятлари ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларини ўртоқлашди.

«Биргина зафар ҳам вакилларимиз учун улкан ютуқ»

Тажрибали собиқ футболчининг фикрига кўра, ўз тарихида илк маротаба бундай юксак даражадаги дунё биринчилигида қатнашаётган ҳамюртларимиз учун мусобақа доирасида камида бир маротаба зафар қучишнинг ўзиёқ жуда йирик ва тарихий муваффақият сифатида қабул қилиниши лозим.

Руслан Пименов ўзбек футболи атрофидаги вазиятга шундай баҳо берди:

«Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ушбу жаҳон чемпионати баҳсларида ақалли бир маротаба ғалаба қозониши ҳам улар учун жуда ажойиб ва мақташга арзигулик натижа бўлади. Мен гуруҳдаги рақибларни таҳлил қилиб шуни айтишим мумкинми, ўзбек футболчилари ДР Конго терма жамоасига қарши кечадиган ўта муҳим учрашувда қимматли очколарни қўлга киритишга қодирлар. Агар мабодо бундай бўлмаган тақдирда ҳам, буни миллий фожиага айлантириш ёки катта ҳалокат сифатида кўриш умуман нотўғри бўлар эди».

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Ўзбекистон миллий терма жамоаси жой олган гуруҳдаги асосий рақиблар ва Руслан Пиновнинг экспертлик тахминлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Вакилларимиз учун турнир мақоми

Тахмин қилинаётган энг қулай рақиб

Очко олиш имконияти

Плей-офф босқичига чиқиш имконияти

Гуруҳдаги мутлақ фаворит жамоалар

Мутахассиснинг умумий хулосаси

Тарихий биринчи тажриба


(ЖЧдаги дебют)

ДР Конго


(Африка вакили)

Юқори


(Камида 1 та ғалаба)

Паст


(Чиқиш қийин кечади)

Португалия


Колумбия

Мағлубият бўлса ҳам фожиа эмас, бу катта дарс бўлади

Португалия ва Колумбия фактори: «Улар мутлақо бошқа даражада»

Россиялик эксперт ўз сўзида давом этар экан, мухлисларни реал вазиятга тўғри баҳо беришга чақирди. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон учун мазкур дунё биринчилиги энг аввало келажак учун катта мактаб ва улкан тажриба вазифасини ўтаб беради. Шу сабабли илк уриниш кутилганидек силлиқ кечмаслиги ва муваффақиятсиз якунланиши ҳам табиий ҳолдир.

Пименов вакилларимизнинг кейинги босқичга чиқиши борасида бироз эҳтиёткорлик билан фикр билдириб, Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 плей-офф (нимчорак финал) раундларига йўл олиши қийин кечишини таъкидлади. Бунга сабаб сифатида гуруҳдаги қолган икки гранд жамоани кўрсатди: «Тан олиш керак, Португалия ва Колумбия терма жамоалари айни пайтда футбол оламида мутлақо бошқа даражада, юқори тезлик ва кучга эга бўлган грандлар ҳисобланади», — дея ўз сўзини якунлади собиқ футболчи. Бироқ футбол кутилмаган совғаларга бой ўйин бўлиб, ҳамюртларимиз ҳар қандай рақибга қарши мардонавор курашишларига ишонамиз!

Жаҳон чемпионатининг энг иссиқ нафаси, Ўзбекистон терма жамоасининг тарихий ўйинлари тафсилотлари, таҳлилий мақолалар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиКриштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиБугун, 11:10Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Бугун, 10:47Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Бугун, 10:40Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрАрсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 10:32«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 10:30Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиФлорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?