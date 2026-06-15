Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...

·0·Спорт
Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...

Жаҳон чемпионатининг ҳар бир учрашуви нафақат майдондаги шиддатли курашлар, балки унинг ортидаги инсоний ҳис-туйғулар ва драматик воқеаларга бойлиги билан ҳам гўзалдир. «Е» гуруҳининг дастлабки турида Германия терма жамоасидан қабул қилинган аламли 1:7 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг, Кюрасао терма жамоаси бош мураббийи, футбол оламининг тирик афсонаси Дик Адвокат ФИФА’нинг (FIFA) расмий YouTube каналига эксклюзив интервью берди. Нидерландиялик тажрибали мутахассис учрашувнинг туб моҳияти, йўл қўйилган хатолар ва бутун дунё эътиборини тортган кўз ёшлари ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди.

«Ҳисоб 1:4 бўлиши адолатлироқ эди»

Футбол оламида катта тажрибага эга бўлган 77 ёшли мутахассис учрашув якунида қайд этилган йирик рақамлар жамоасининг реал кучини тўлиқ акс эттирмаганини ва вазият бошқача тус олиши мумкин бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, шогирдлари томонидан йўл қўйилган оддий хатолар немисларга жуда осон совғалар тақдим этган.

Дик Адвокатнинг ўйин ҳақидаги таҳлилий мулоҳазалари:

«Ваҳимага тушишга асос йўқ, чунки навбатдаги баҳс бутунлай бошқача руҳда ўтади. Биз айни пайтда босқичма-босқич, қадамма-қадам олдинга ҳаракат қиляпмиз. Тан олиш керак, Германия футболчиларига жуда оддий ва осон бўлган икки ёки учта голни ўзимиз совға қилиб юбордик. Менинг шахсий фикримча, майдондаги курашдан келиб чиқсак, 1:4 ҳисоби вазиятга адолатлироқ баҳо бўла оларди».

Қуйидаги таҳлилий спорт эслатмаси орқали мазкур учрашувнинг тафсилотлари ва икки терма жамоанинг ўйиндаги асосий кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва гуруҳ мақоми

Учрашувнинг якуний ҳисоби

Кюрасао таркибидаги ягона гол муаллифи

Германия сафида ажралиб турган юлдуз

Немислар таркибидаги бошқа гол муаллифи

Дик Адвокатнинг келгуси режаси

ЖЧ-2026, «E» гуруҳи


(1-тур учрашуви)

1 : 7


(Кюрасао мағлубияти)

Комененция


(Тарихий гол)

Кай Хаверц


(Дубль муаллифи)

• Л. Нмеча, Н. Шлоттербек


• Ж. Мусиала, Браун, Д. Ундав

Босқичма-босқич тикланиш

Афсонавий мураббийнинг кўз ёшлари ортидаги ҳақиқат

Учрашувдан олдин ва баҳс якунланганидан сўнг, тажрибали мураббийнинг кўзларига ёш келгани кўплаб футбол мухлисларининг қалбини жунбушга келтирди. Дик Адвокат мазкур таъсирли дақиқалар ортида қандай улкан маъно ётганини яшириб ўтирмади.

«Бунинг энг асосий ва бош сабаби — Кюрасао халқининг футбол туфайли яна чин дилдан қувонч ва бахтни ҳис этаётганидадир. Улар мана шундай нуфузли мундиалда ўз жамоасини кўриб фахрланишмоқда. Балки, бу ҳис-туйғулар менинг ёшим билан ҳам боғлиқдир. Баъзан инсон ичида кутилмаган туйғулар тўлқини бош кўтаради. Тўғрисини айтсам, мен уларни доим жиловлашга, ташқарига чиқармасликка интиламан, чунки бундай ҳолатлар ўзимга унчалик ёқавермайди», — дея самимий фикр билдирди нидерландиялик мураббий. Эслатиб ўтамиз, Кюрасао мағлуб бўлган баҳсда рақиб сафида Кай Хаверц дубль қайд этган бўлса, Нмеча, Шлоттербек, Мусиала, Браун ва Ундав биттадан гол уришди. Кюрасаоликларнинг ягона тарихий жавоб тўпини эса Комененция немислар дарвозасига жойлаб қўйди.

Жаҳон чемпионатининг энг таъсирли воқеалари, кутилмаган драмалар, машҳур мураббийларнинг юрак сўзлари ва футбол оламига оид энг тезкор, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди (видео)Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди (видео)Бугун, 00:28Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Бугун, 00:19Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)Бугун, 00:08Германия ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилдиГермания ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилдиКеча, 18:53Жозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаЖозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаКеча, 18:20«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юбордиКеча, 18:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?