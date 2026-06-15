Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир учрашуви нафақат майдондаги шиддатли курашлар, балки унинг ортидаги инсоний ҳис-туйғулар ва драматик воқеаларга бойлиги билан ҳам гўзалдир. «Е» гуруҳининг дастлабки турида Германия терма жамоасидан қабул қилинган аламли 1:7 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг, Кюрасао терма жамоаси бош мураббийи, футбол оламининг тирик афсонаси Дик Адвокат ФИФА’нинг (FIFA) расмий YouTube каналига эксклюзив интервью берди. Нидерландиялик тажрибали мутахассис учрашувнинг туб моҳияти, йўл қўйилган хатолар ва бутун дунё эътиборини тортган кўз ёшлари ҳақида очиқ-ойдин гапириб берди.
«Ҳисоб 1:4 бўлиши адолатлироқ эди»
Футбол оламида катта тажрибага эга бўлган 77 ёшли мутахассис учрашув якунида қайд этилган йирик рақамлар жамоасининг реал кучини тўлиқ акс эттирмаганини ва вазият бошқача тус олиши мумкин бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, шогирдлари томонидан йўл қўйилган оддий хатолар немисларга жуда осон совғалар тақдим этган.
Дик Адвокатнинг ўйин ҳақидаги таҳлилий мулоҳазалари:
«Ваҳимага тушишга асос йўқ, чунки навбатдаги баҳс бутунлай бошқача руҳда ўтади. Биз айни пайтда босқичма-босқич, қадамма-қадам олдинга ҳаракат қиляпмиз. Тан олиш керак, Германия футболчиларига жуда оддий ва осон бўлган икки ёки учта голни ўзимиз совға қилиб юбордик. Менинг шахсий фикримча, майдондаги курашдан келиб чиқсак, 1:4 ҳисоби вазиятга адолатлироқ баҳо бўла оларди».
Қуйидаги таҳлилий спорт эслатмаси орқали мазкур учрашувнинг тафсилотлари ва икки терма жамоанинг ўйиндаги асосий кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва гуруҳ мақоми
Учрашувнинг якуний ҳисоби
Кюрасао таркибидаги ягона гол муаллифи
Германия сафида ажралиб турган юлдуз
Немислар таркибидаги бошқа гол муаллифи
Дик Адвокатнинг келгуси режаси
ЖЧ-2026, «E» гуруҳи
(1-тур учрашуви)
1 : 7
(Кюрасао мағлубияти)
Комененция
(Тарихий гол)
Кай Хаверц
(Дубль муаллифи)
• Л. Нмеча, Н. Шлоттербек
• Ж. Мусиала, Браун, Д. Ундав
Босқичма-босқич тикланиш
Афсонавий мураббийнинг кўз ёшлари ортидаги ҳақиқат
Учрашувдан олдин ва баҳс якунланганидан сўнг, тажрибали мураббийнинг кўзларига ёш келгани кўплаб футбол мухлисларининг қалбини жунбушга келтирди. Дик Адвокат мазкур таъсирли дақиқалар ортида қандай улкан маъно ётганини яшириб ўтирмади.
«Бунинг энг асосий ва бош сабаби — Кюрасао халқининг футбол туфайли яна чин дилдан қувонч ва бахтни ҳис этаётганидадир. Улар мана шундай нуфузли мундиалда ўз жамоасини кўриб фахрланишмоқда. Балки, бу ҳис-туйғулар менинг ёшим билан ҳам боғлиқдир. Баъзан инсон ичида кутилмаган туйғулар тўлқини бош кўтаради. Тўғрисини айтсам, мен уларни доим жиловлашга, ташқарига чиқармасликка интиламан, чунки бундай ҳолатлар ўзимга унчалик ёқавермайди», — дея самимий фикр билдирди нидерландиялик мураббий. Эслатиб ўтамиз, Кюрасао мағлуб бўлган баҳсда рақиб сафида Кай Хаверц дубль қайд этган бўлса, Нмеча, Шлоттербек, Мусиала, Браун ва Ундав биттадан гол уришди. Кюрасаоликларнинг ягона тарихий жавоб тўпини эса Комененция немислар дарвозасига жойлаб қўйди.
Жаҳон чемпионатининг энг таъсирли воқеалари, кутилмаган драмалар, машҳур мураббийларнинг юрак сўзлари ва футбол оламига оид энг тезкор, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…