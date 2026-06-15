Қатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирди

·1·Спорт
Қатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирди

Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи ўйинлари ўзининг кутилмаган натижалари билан нафақат мухлисларни ҳайратда қолдирмоқда, балки ФИФАнинг умумий рейтингига ҳам жиддий ўзгаришлар киритмоқда. Мусобақанинг 1-тури доирасида кечган навбатдаги учрашувда Осиё қитъаси вакили — Қатар терма жамоаси Европанинг кучли ва тартибли вакили ҳисобланган Швейцарияга қарши саф тортди. Шиддатли ва драмаларга бой ўтган баҳсда осиёликлар ҳақиқий ирода кўрсатиб, учрашувнинг сўнгги сонияларида гол уришга муваффақ бўлишди ва мағлубиятдан қутулиб қолдилар — 1:1.

Ушбу муҳим очко Қатар терма жамоаси учун халқаро майдонда жуда катта ва кутилмаган совғани тақдим этди.

Кучли рақиб билан дуранг ва рейтинг сакраши

Халқаро футбол ассоциацияси (ФИФА) томонидан ишлаб чиқилган махсус математик формуланинг ўзига хос сирлари бор. Унга кўра, терма жамоалар ўзидан анча юқори ва кучли бўлган рақибларга қарши баҳсларда ижобий натижа қайд этса (ғалаба ёки дуранг), уларга жуда катта рейтинг баллари тақдим этилади. Одатда, бундай муваффақият жамоалар ғазнасига қўшимча равишда +3 дан то +10 баллгача тақдим этиши мумкин.

Айнан шу қоида сабабли, айни пайтда дунё рейтингида юқори — 19-ўринда бораётган Швейцария билан дуранг ўйнаган Қатар ўз очколарини сезиларли даражада бойитиб олди.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали ушбу дуранг натижадан сўнг ФИФА рейтингида рўй берган ўзгаришлар ва Ўзбекистон терма жамоасининг айни дамдаги мақоми билан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоа номи

Учрашувдаги якуний ҳисоб

ФИФА рейтингидаги янги мақоми

Юқорилаган поғоналари

Ўйингача бўлган реал ўрни (Рейтинг)

Қатар


(Х. Лопетеги шогирдлари)

1 : 1


(Швейцария билан)

50-ўрин


(Осиё вакили)

+6 поғона


(Ижобий сакраш)

Ўзидан кучли рақиб билан баҳс

Ўзбекистон


(«Оқ бўрилар»)

Мусобақа тафсилотлари

51-ўрин

Ўзгаришсиз

Қатардан бир поғона пастда

«Оқ бўрилар» бир поғона пастга сурилди

Испаниялик таниқли мутахассис Хулиан Лопетеги қўл остида ҳаракат қилаётган Қатар терма жамоаси мазкур дуранг эвазига ФИФА жаҳон рейтингида нақд 6 поғонага юқорилаб, фахрли 50-ўринга кўтарилиб олди. Мана шу кескин кўтарилиш оқибатида, афсуски, улар бизнинг миллий жамоамизни ҳам ортда қолдиришга эришишди. Айни дақиқаларда юртимиз вакиллари — «Оқ бўрилар» ушбу жадвалнинг 51-поғонасини эгаллаб туришибди.

Турнир ҳали узоқ давом этади ва умид қиламизки, ҳамюртларимиз ҳам навбатдаги баҳсларда ёрқин зафарларни қучиб, ўз мавқеларини янада юқорига кўтариб олишади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, ФИФА рейтингидаги кутилмаган эврилишлар, миллий терма жамоамизнинг халқаро майдондаги юришлари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...Бугун, 00:45Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди (видео)Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди (видео)Бугун, 00:28Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Бугун, 00:19Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)Бугун, 00:08Германия ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилдиГермания ЖЧ-2026ни йирик ғалаба билан бошлади: Кюрасао тор-мор этилдиКеча, 18:53Жозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаЖозе Моуриньо Сами Хедирани «Реал»га қайтаришга ҳаракат қилмоқдаКеча, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?