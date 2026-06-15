Қатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирди
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи ўйинлари ўзининг кутилмаган натижалари билан нафақат мухлисларни ҳайратда қолдирмоқда, балки ФИФАнинг умумий рейтингига ҳам жиддий ўзгаришлар киритмоқда. Мусобақанинг 1-тури доирасида кечган навбатдаги учрашувда Осиё қитъаси вакили — Қатар терма жамоаси Европанинг кучли ва тартибли вакили ҳисобланган Швейцарияга қарши саф тортди. Шиддатли ва драмаларга бой ўтган баҳсда осиёликлар ҳақиқий ирода кўрсатиб, учрашувнинг сўнгги сонияларида гол уришга муваффақ бўлишди ва мағлубиятдан қутулиб қолдилар — 1:1.
Ушбу муҳим очко Қатар терма жамоаси учун халқаро майдонда жуда катта ва кутилмаган совғани тақдим этди.
Кучли рақиб билан дуранг ва рейтинг сакраши
Халқаро футбол ассоциацияси (ФИФА) томонидан ишлаб чиқилган махсус математик формуланинг ўзига хос сирлари бор. Унга кўра, терма жамоалар ўзидан анча юқори ва кучли бўлган рақибларга қарши баҳсларда ижобий натижа қайд этса (ғалаба ёки дуранг), уларга жуда катта рейтинг баллари тақдим этилади. Одатда, бундай муваффақият жамоалар ғазнасига қўшимча равишда +3 дан то +10 баллгача тақдим этиши мумкин.
Айнан шу қоида сабабли, айни пайтда дунё рейтингида юқори — 19-ўринда бораётган Швейцария билан дуранг ўйнаган Қатар ўз очколарини сезиларли даражада бойитиб олди.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали ушбу дуранг натижадан сўнг ФИФА рейтингида рўй берган ўзгаришлар ва Ўзбекистон терма жамоасининг айни дамдаги мақоми билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоа номи
Учрашувдаги якуний ҳисоб
ФИФА рейтингидаги янги мақоми
Юқорилаган поғоналари
Ўйингача бўлган реал ўрни (Рейтинг)
Қатар
(Х. Лопетеги шогирдлари)
1 : 1
(Швейцария билан)
50-ўрин
(Осиё вакили)
+6 поғона
(Ижобий сакраш)
Ўзидан кучли рақиб билан баҳс
Ўзбекистон
(«Оқ бўрилар»)
Мусобақа тафсилотлари
51-ўрин
Ўзгаришсиз
Қатардан бир поғона пастда
«Оқ бўрилар» бир поғона пастга сурилди
Испаниялик таниқли мутахассис Хулиан Лопетеги қўл остида ҳаракат қилаётган Қатар терма жамоаси мазкур дуранг эвазига ФИФА жаҳон рейтингида нақд 6 поғонага юқорилаб, фахрли 50-ўринга кўтарилиб олди. Мана шу кескин кўтарилиш оқибатида, афсуски, улар бизнинг миллий жамоамизни ҳам ортда қолдиришга эришишди. Айни дақиқаларда юртимиз вакиллари — «Оқ бўрилар» ушбу жадвалнинг 51-поғонасини эгаллаб туришибди.
Турнир ҳали узоқ давом этади ва умид қиламизки, ҳамюртларимиз ҳам навбатдаги баҳсларда ёрқин зафарларни қучиб, ўз мавқеларини янада юқорига кўтариб олишади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, ФИФА рейтингидаги кутилмаган эврилишлар, миллий терма жамоамизнинг халқаро майдондаги юришлари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…