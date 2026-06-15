Кот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этди

·0·Спорт
Кот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этди

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг «E» гуруҳида 1-тур учрашувлари қизғин ва кутилмаган драмалар билан якунига етди. Мазкур тўртликнинг илк баҳсида Германия Кюрасао терма жамоасини 7:1 ҳисобида аёвсиз тарзда тор-мор этганидан сўнг, навбат гуруҳнинг иккинчи жуфтлигига келган эди. АҚШнинг Филадельфия шаҳрида жойлашган муҳташам «Lincoln Financial Field» стадионида Африка қитъасининг кучли ва шиддатли вакили Кот-д'Ивуар ҳамда Жанубий Американинг матонатли жамоаси Эквадор ўзаро баҳс олиб борди. Ҳар икки томоннинг тинимсиз ҳужумлари ва муросасиз курашига бой ўтган учрашув сўнгги сонияларда кутилмаган бурилиш ясади.

Амад Диаллодан 90-дақиқадаги даҳшатли «сўйлоқ» зарба

Учрашувнинг асосий вақти деярли якунланиб, ҳар икки жамоа мухлислари дуранг натижага кўникиб бораётган бир пайтда майдонда ҳақиқий мўъжиза юз берди. Баҳснинг роппа-роса 90-дақиқасида Кот-д'Ивуар терма жамоасининг истеъдодли вингери Амад Диалло рақиб мудофаа чизиғидаги кичик хатоликдан унумли фойдаланиб, Эквадор дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди — 1:0.

Мазкур ягона олтин гол «филлар»га турнирдаги дастлабки ўта муҳим 3 очкони тақдим этди ва уларни тўплар нисбатига кўра Германиядан кейинги 2-ўринга олиб чиқди. Эквадорлик футболчилар эса жуда яхши ўйин кўрсатишганига қарамай, якунда майдонни мағлуб ҳолда тарк этишга мажбур бўлишди.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили эслатмаси орқали мазкур учрашувнинг батафсил баённомаси ва майдонга тушган таркиблар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа тафсилоти ва санаси

Учрашув ўтган стадион ва шаҳар

Баҳснинг якуний расмий ҳисоби

Ғалаба тўпини киритган қаҳрамон

«E» гуруҳи 1-турнинг бошқа натижаси

Кот-д'Ивуарнинг навбатдаги рақиби

ЖЧ-2026, «E» гуруҳи


(15 июнь, 1-тур баҳси)

«Lincoln Financial Field»


(Филадельфия, АҚШ)

Кот-д'Ивуар 1 : 0 Эквадор

Амад Диалло


(90-дақиқа, 1:0)

Германия — Кюрасао


(7 : 1 кўринишида)

Германия терма жамоаси


(20 июнь куни)

Мураббийлар тақдим этган жанговар таркиблар

Ушбу муросасиз тўқнашувда ҳар икки терма жамоа устозлари майдонга энг кучли ва тажрибали футболчиларни туширишган эди. Қуйида учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан жангга киришган расмий таркиблар келтирилган:

Кот-д'Ивуар миллий терма жамоаси:

Фофана, Дуэ, Синго, Агбаду, Конан, Диоманде, Фофана, Кессиэ, Туре, Пепе, Ваи.

Эквадор миллий терма жамоаси:

Галиндес, Ордонез, Пачо, Ҳинкапи, Минда, Франко, Кайседо, Педро, Плата, Йебоа, Валенсия.

Шу тариқа, «E» гуруҳида 1-тур ўйинлари расмиятчиликка айланди. Олдинда футбол ишқибозларини янада шиддатли баҳслар кутмоқда. Эслатиб ўтамиз, 2-тур доирасида 20 июнь куни гуруҳ пешқадамлари Германия ва Кот-д'Ивуар ўзаро тўқнаш келса, 21 июнь санасида мағлублар — Кюрасао ҳамда Эквадор терма жамоалари дастлабки очколар учун куч синашадилар.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, сўнгги дақиқалардаги драмалар, гранд жамоаларнинг шиддатли тўқнашувлари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиХаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиБугун, 01:39Қатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирдиҚатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирдиБугун, 00:54Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...Дик Адвокат Германия билан баҳсдаги йирик мағлубиятдан сўнг йиғлади...Бугун, 00:45Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди (видео)Германия Кюрасаони 7:1 ҳисобида мағлубиятга учратди (видео)Бугун, 00:28Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Нагельсманн Кюрасао устидан 7:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Бугун, 00:19Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)Бугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?