Кот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг «E» гуруҳида 1-тур учрашувлари қизғин ва кутилмаган драмалар билан якунига етди. Мазкур тўртликнинг илк баҳсида Германия Кюрасао терма жамоасини 7:1 ҳисобида аёвсиз тарзда тор-мор этганидан сўнг, навбат гуруҳнинг иккинчи жуфтлигига келган эди. АҚШнинг Филадельфия шаҳрида жойлашган муҳташам «Lincoln Financial Field» стадионида Африка қитъасининг кучли ва шиддатли вакили Кот-д'Ивуар ҳамда Жанубий Американинг матонатли жамоаси Эквадор ўзаро баҳс олиб борди. Ҳар икки томоннинг тинимсиз ҳужумлари ва муросасиз курашига бой ўтган учрашув сўнгги сонияларда кутилмаган бурилиш ясади.
Амад Диаллодан 90-дақиқадаги даҳшатли «сўйлоқ» зарба
Учрашувнинг асосий вақти деярли якунланиб, ҳар икки жамоа мухлислари дуранг натижага кўникиб бораётган бир пайтда майдонда ҳақиқий мўъжиза юз берди. Баҳснинг роппа-роса 90-дақиқасида Кот-д'Ивуар терма жамоасининг истеъдодли вингери Амад Диалло рақиб мудофаа чизиғидаги кичик хатоликдан унумли фойдаланиб, Эквадор дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди — 1:0.
Мазкур ягона олтин гол «филлар»га турнирдаги дастлабки ўта муҳим 3 очкони тақдим этди ва уларни тўплар нисбатига кўра Германиядан кейинги 2-ўринга олиб чиқди. Эквадорлик футболчилар эса жуда яхши ўйин кўрсатишганига қарамай, якунда майдонни мағлуб ҳолда тарк этишга мажбур бўлишди.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили эслатмаси орқали мазкур учрашувнинг батафсил баённомаси ва майдонга тушган таркиблар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа тафсилоти ва санаси
Учрашув ўтган стадион ва шаҳар
Баҳснинг якуний расмий ҳисоби
Ғалаба тўпини киритган қаҳрамон
«E» гуруҳи 1-турнинг бошқа натижаси
Кот-д'Ивуарнинг навбатдаги рақиби
ЖЧ-2026, «E» гуруҳи
(15 июнь, 1-тур баҳси)
«Lincoln Financial Field»
(Филадельфия, АҚШ)
Кот-д'Ивуар 1 : 0 Эквадор
Амад Диалло
(90-дақиқа, 1:0)
Германия — Кюрасао
(7 : 1 кўринишида)
Германия терма жамоаси
(20 июнь куни)
Мураббийлар тақдим этган жанговар таркиблар
Ушбу муросасиз тўқнашувда ҳар икки терма жамоа устозлари майдонга энг кучли ва тажрибали футболчиларни туширишган эди. Қуйида учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан жангга киришган расмий таркиблар келтирилган:
Кот-д'Ивуар миллий терма жамоаси:
Фофана, Дуэ, Синго, Агбаду, Конан, Диоманде, Фофана, Кессиэ, Туре, Пепе, Ваи.
Эквадор миллий терма жамоаси:
Галиндес, Ордонез, Пачо, Ҳинкапи, Минда, Франко, Кайседо, Педро, Плата, Йебоа, Валенсия.
Шу тариқа, «E» гуруҳида 1-тур ўйинлари расмиятчиликка айланди. Олдинда футбол ишқибозларини янада шиддатли баҳслар кутмоқда. Эслатиб ўтамиз, 2-тур доирасида 20 июнь куни гуруҳ пешқадамлари Германия ва Кот-д'Ивуар ўзаро тўқнаш келса, 21 июнь санасида мағлублар — Кюрасао ҳамда Эквадор терма жамоалари дастлабки очколар учун куч синашадилар.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, сўнгги дақиқалардаги драмалар, гранд жамоаларнинг шиддатли тўқнашувлари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…