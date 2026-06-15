Булат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳолади

·0·Спорт
Булат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳолади

Бутун сайёрамиз аҳлини экран қаршисига михлаб қўйган ЖЧ-2026 мусобақаси кутилмаган драмалар ва шов-шувли натижалар билан шиддатли тарзда давом этмоқда. Дастлабки тур баҳсларидаёқ гранд жамоалар жиддий қаршиликларга учрамоқда. Масалан, бош совринга асосий даъвогар ҳисобланган юлдузли Бразилия терма жамоаси матонатли Марокаш вакилларига қарши баҳсда мағлубиятдан базўр қутулиб қолган бўлса, таркибида маҳоратли футболчилари бисёр бўлган Туркия кутилмаганда Австралияга 0:2 ҳисобида тиз чўкди. Мана шундай қайноқ муҳитда бутун ўзбек халқи интиқлик билан кутаётган тарихий лаҳзаларга ҳам жуда оз вақт қолди.

«Оқ бўрилар»нинг тарихий дебюти ва инглиз ҳаками

«К» гуруҳидан жой олган Ўзбекистон миллий терма жамоаси мундиалдаги ўзининг илк тарихий учрашувини жорий йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталаб соат 07:00 да кучли Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Мазкур муҳим тўқнашувни юртдошимиз Абдуқодир Ҳусановга Европа яшил майдонларидан жуда яхши таниш бўлган англиялик тажрибали рефери Энтони Тейлор бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.

Айни пайтда халқаро спорт жамоатчилиги ва таниқли экспертлар вакилларимизнинг имкониятлари хусусида ўз фикр-мулоҳазаларини фаол тарзда билдиришмоқда.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги ўйинлар тақвими ва рақиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Гуруҳ босқичи ва босқичлар

Рақиб терма жамоа номи

Учрашув бўлиб ўтадиган сана

Тошкент вақти билан бошланиши

Баҳсни бошқарадиган бош ҳакам

Терма жамоамизнинг бош мураббийи

1-тур учрашуви

Колумбия

18 июнь, 2026 йил

Соат 07:00 да

Энтони Тейлор


(Англия вакили)

Фабио Каннаваро

2-тур учрашуви

Португалия

23 июнь, 2026 йил

Расмий тақвим асосида

Халқаро ҳакамлар

Фабио Каннаваро

3-тур учрашуви

Конго ДР

28 июнь, 2026 йил

Расмий тақвим асосида

Халқаро ҳакамлар

Фабио Каннаваро

Қозоғистонлик экспертнинг реал қарашлари ва прогнозлари

Қозоғистонлик таниқли футбол мутахассиси ва тажрибали функционер Булат Есмагамбетов «Sports24.kz» нашрига берган эксклюзив интервьюсида Фабио Каннаваро шогирдларининг имкониятларига анча эҳтиёткорлик ва реаллик билан баҳо берди.

Булат Есмагамбетовнинг миллий жамоамиз ҳақидаги таҳлилий фикрлари:

«Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ушбу узоқ кутилган жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганининг ўзи бутун мамлакат учун тарихий муваффақият ва ҳақиқий катта байрамдир. Ҳозирнинг ўзида мундиалда кутилмаган сенсациялар содир бўлмоқда, Австралиянинг Туркия устидан қозонган ғалабаси бунга яққол мисолдир. Албатта, ўзбек футболчилари ҳам мухлисларини чиройли ўйин билан ҳайратда қолдирса, фақат хурсанд бўламиз. Бироқ, жамоа ушбу нуфузли мусобақада биринчи маротаба иштирок этаётгани сабабли, улардан зафарларни ёки улкан натижаларни талаб қилиш бир оз қийин. Катта тажрибага эга Колумбияга қарши баҳсда устунлик рақиб томонда бўлади. Объектив ёндашадиган бўлсак, Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳда сўнгги ўринни эгаллаб олмаслик учун асосан Конго Демократик Республикаси вакилларига қарши кураш олиб боради».

Эслатиб ўтамиз, афсонавий Фабио Каннаваро бошчилигидаги футболчиларимиз гуруҳдаги иккинчи турни 23 июнь куни кучли Португалияга қарши ўтказишса, гуруҳ босқичидаги сўнгги ҳал қилувчи баҳс 28 июнь санасида Конго ДР терма жамоасига қарши кечади. Вакилларимизга ушбу машаққатли ва шарафли йўлда улкан зафарлар тилаб қоламиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, миллий терма жамоамизнинг тарихий қадамлари, машҳур экспертларнинг эксклюзив таҳлиллари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!Бугун, 05:45Сирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритдиСирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритдиБугун, 04:25Жош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратдиЖош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратдиБугун, 04:16Шон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратдиШон О'Мэлли иккинчи раундда Айманн Захабини нокаутга учратдиБугун, 04:10Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиМаурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратдиБугун, 02:33Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиЎзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиБугун, 02:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?