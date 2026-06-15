Булат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳолади
Бутун сайёрамиз аҳлини экран қаршисига михлаб қўйган ЖЧ-2026 мусобақаси кутилмаган драмалар ва шов-шувли натижалар билан шиддатли тарзда давом этмоқда. Дастлабки тур баҳсларидаёқ гранд жамоалар жиддий қаршиликларга учрамоқда. Масалан, бош совринга асосий даъвогар ҳисобланган юлдузли Бразилия терма жамоаси матонатли Марокаш вакилларига қарши баҳсда мағлубиятдан базўр қутулиб қолган бўлса, таркибида маҳоратли футболчилари бисёр бўлган Туркия кутилмаганда Австралияга 0:2 ҳисобида тиз чўкди. Мана шундай қайноқ муҳитда бутун ўзбек халқи интиқлик билан кутаётган тарихий лаҳзаларга ҳам жуда оз вақт қолди.
«Оқ бўрилар»нинг тарихий дебюти ва инглиз ҳаками
«К» гуруҳидан жой олган Ўзбекистон миллий терма жамоаси мундиалдаги ўзининг илк тарихий учрашувини жорий йилнинг 18 июнь куни Тошкент вақти билан эрталаб соат 07:00 да кучли Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади. Мазкур муҳим тўқнашувни юртдошимиз Абдуқодир Ҳусановга Европа яшил майдонларидан жуда яхши таниш бўлган англиялик тажрибали рефери Энтони Тейлор бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси бошқариб боради.
Айни пайтда халқаро спорт жамоатчилиги ва таниқли экспертлар вакилларимизнинг имкониятлари хусусида ўз фикр-мулоҳазаларини фаол тарзда билдиришмоқда.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги ўйинлар тақвими ва рақиблари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Гуруҳ босқичи ва босқичлар
Рақиб терма жамоа номи
Учрашув бўлиб ўтадиган сана
Тошкент вақти билан бошланиши
Баҳсни бошқарадиган бош ҳакам
Терма жамоамизнинг бош мураббийи
1-тур учрашуви
Колумбия
18 июнь, 2026 йил
Соат 07:00 да
Энтони Тейлор
(Англия вакили)
Фабио Каннаваро
2-тур учрашуви
Португалия
23 июнь, 2026 йил
Расмий тақвим асосида
Халқаро ҳакамлар
Фабио Каннаваро
3-тур учрашуви
Конго ДР
28 июнь, 2026 йил
Расмий тақвим асосида
Халқаро ҳакамлар
Фабио Каннаваро
Қозоғистонлик экспертнинг реал қарашлари ва прогнозлари
Қозоғистонлик таниқли футбол мутахассиси ва тажрибали функционер Булат Есмагамбетов «Sports24.kz» нашрига берган эксклюзив интервьюсида Фабио Каннаваро шогирдларининг имкониятларига анча эҳтиёткорлик ва реаллик билан баҳо берди.
Булат Есмагамбетовнинг миллий жамоамиз ҳақидаги таҳлилий фикрлари:
«Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ушбу узоқ кутилган жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритганининг ўзи бутун мамлакат учун тарихий муваффақият ва ҳақиқий катта байрамдир. Ҳозирнинг ўзида мундиалда кутилмаган сенсациялар содир бўлмоқда, Австралиянинг Туркия устидан қозонган ғалабаси бунга яққол мисолдир. Албатта, ўзбек футболчилари ҳам мухлисларини чиройли ўйин билан ҳайратда қолдирса, фақат хурсанд бўламиз. Бироқ, жамоа ушбу нуфузли мусобақада биринчи маротаба иштирок этаётгани сабабли, улардан зафарларни ёки улкан натижаларни талаб қилиш бир оз қийин. Катта тажрибага эга Колумбияга қарши баҳсда устунлик рақиб томонда бўлади. Объектив ёндашадиган бўлсак, Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳда сўнгги ўринни эгаллаб олмаслик учун асосан Конго Демократик Республикаси вакилларига қарши кураш олиб боради».
Эслатиб ўтамиз, афсонавий Фабио Каннаваро бошчилигидаги футболчиларимиз гуруҳдаги иккинчи турни 23 июнь куни кучли Португалияга қарши ўтказишса, гуруҳ босқичидаги сўнгги ҳал қилувчи баҳс 28 июнь санасида Конго ДР терма жамоасига қарши кечади. Вакилларимизга ушбу машаққатли ва шарафли йўлда улкан зафарлар тилаб қоламиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, миллий терма жамоамизнинг тарихий қадамлари, машҳур экспертларнинг эксклюзив таҳлиллари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…