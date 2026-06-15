Ислом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табриклади

·14·Спорт
Ислом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табриклади

Аралаш яккакурашлар (ММА) оламида океан ортида бўлиб ўтган «UFC Оқ уй» юбилей турниридан сўнг қизғин муҳокамалар ва шов-шувли баёнотлар давом этмоқда. Аввалроқ хабар берганимиздек, америкалик тажрибали ва жанговар юлдуз Жастин Гейжи амалдаги чемпион Илия Топурияни тўртинчи раунддан сўнг шифокорлар тақиқи эвазига техник нокаутга учратиб, енгил вазн тоифасида янги UFC қиролига айланган эди. Ушбу тарихий ва кутилмаган ғалабадан сўнг, ярим ўрта вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони, россиялик таниқли спортчи Ислом Махачев ўзининг собиқ вазнидаги янги чемпионни ёрқин зафар билан қутлади.

Ислом Махачевдан Топурияга «тош» ва Гейжига эҳтиром

Ислом Махачев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали янги чемпионга табрик йўллар экан, ушбу вазн камари учун 20 миллион доллар гонорар талаб қилиб, катта кетган собиқ чемпион Илия Топуриянинг мағлубиятига ҳам шаъма қилиб ўтди.

ММА қироли Ислом Махачевнинг ижтимоий тармоқдаги баёноти:

«Ким ўзини ҳаддан ташқари юқорига кўтарса, кун келиб у албатта пастга туширилади! Бу шафқатсиз спорт ўйинида чин маънода турли даражалар бор. Сени чин қалбдан табриклайман, Жастин. Сен бу чемпионлик камарига ҳозирги кунда дунёдаги ҳаммадан кўра кўпроқ муносиб эдинг».

Қуйидаги расмий спорт таҳлили эслатмаси орқали Ислом Махачевнинг енгил вазндаги тарихий натижалари ва мазкур вазннинг янги мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Спортчининг исм-шарифи

UFCдаги жорий ва янги мақоми

Енгил вазн камарига эгалик даври

Муваффақиятли камар ҳимоялари

Топуриянинг мағлубият усули

Янги чемпионнинг асосий характери

Ислом Махачев

Ярим ўрта вазн чемпиони

2022 йил октябрь – 2025 йил май

4 маротаба


(Рекорд кўрсаткич)

Музокараларни бузган эди

Гейжини қутлаб, собиқ рақибга шаъма қилди

Жастин Гейжи

Енгил вазннинг янги қироли

Илк бор камарни қўлга киритди

Навбатдаги режаларда

4-раунддан сўнг


(Техник нокаут)

Жанговар ва матонатли вакил

Енгил вазнда Махачев қолдирган улкан тарих

Қайд этиш жоизки, Ислом Махачев учун енгил вазн тоифаси бегона эмас ва у ушбу дивизиондаги вазиятни жуда яхши тушунади. Россиялик маҳорат устаси енгил вазн тоифасидаги чемпионлик тожига 2022 йилнинг октябрь ойидан то 2025 йилнинг май ойига қадар мутлақ равишда эгалик қилиб келган. Ушбу давр мобайнида Махачев ўз унвонини дунёнинг энг даҳшатли даъвогарларидан нақд 4 маротаба муносиб тарзда ҳимоя қилишга муваффақ бўлган ва шундан сўнг вазн ўлчамини ўзгартирган эди.

Эндиликда Жастин Гейжи ушбу тахтнинг янги эгаси сифатида ўз империясини бошламоқда ва яқин орада унга қарши ким октагонга чиқиши катта интригага сабаб бўлмоқда.

UFC октагонларидаги энг шов-шувли чемпионлик тўқнашувлари, юлдуз жангчиларнинг ринг ортидаги ўзаро даҳанаки жанглари, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив маълумотлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Ислом МахачевЖастин ГейжиИлия ТопурияUFC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Бугун, 07:36Швеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиШвеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 07:22Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиФайзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:58Аббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиАббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:29Булат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳоладиБулат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳоладиБугун, 06:18Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!Бугун, 05:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?