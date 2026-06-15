Ислом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табриклади
Аралаш яккакурашлар (ММА) оламида океан ортида бўлиб ўтган «UFC Оқ уй» юбилей турниридан сўнг қизғин муҳокамалар ва шов-шувли баёнотлар давом этмоқда. Аввалроқ хабар берганимиздек, америкалик тажрибали ва жанговар юлдуз Жастин Гейжи амалдаги чемпион Илия Топурияни тўртинчи раунддан сўнг шифокорлар тақиқи эвазига техник нокаутга учратиб, енгил вазн тоифасида янги UFC қиролига айланган эди. Ушбу тарихий ва кутилмаган ғалабадан сўнг, ярим ўрта вазн тоифасида амалдаги UFC чемпиони, россиялик таниқли спортчи Ислом Махачев ўзининг собиқ вазнидаги янги чемпионни ёрқин зафар билан қутлади.
Ислом Махачевдан Топурияга «тош» ва Гейжига эҳтиром
Ислом Махачев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали янги чемпионга табрик йўллар экан, ушбу вазн камари учун 20 миллион доллар гонорар талаб қилиб, катта кетган собиқ чемпион Илия Топуриянинг мағлубиятига ҳам шаъма қилиб ўтди.
ММА қироли Ислом Махачевнинг ижтимоий тармоқдаги баёноти:
«Ким ўзини ҳаддан ташқари юқорига кўтарса, кун келиб у албатта пастга туширилади! Бу шафқатсиз спорт ўйинида чин маънода турли даражалар бор. Сени чин қалбдан табриклайман, Жастин. Сен бу чемпионлик камарига ҳозирги кунда дунёдаги ҳаммадан кўра кўпроқ муносиб эдинг».
Қуйидаги расмий спорт таҳлили эслатмаси орқали Ислом Махачевнинг енгил вазндаги тарихий натижалари ва мазкур вазннинг янги мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Спортчининг исм-шарифи
UFCдаги жорий ва янги мақоми
Енгил вазн камарига эгалик даври
Муваффақиятли камар ҳимоялари
Топуриянинг мағлубият усули
Янги чемпионнинг асосий характери
Ислом Махачев
Ярим ўрта вазн чемпиони
2022 йил октябрь – 2025 йил май
4 маротаба
(Рекорд кўрсаткич)
Музокараларни бузган эди
Гейжини қутлаб, собиқ рақибга шаъма қилди
Жастин Гейжи
Енгил вазннинг янги қироли
Илк бор камарни қўлга киритди
Навбатдаги режаларда
4-раунддан сўнг
(Техник нокаут)
Жанговар ва матонатли вакил
Енгил вазнда Махачев қолдирган улкан тарих
Қайд этиш жоизки, Ислом Махачев учун енгил вазн тоифаси бегона эмас ва у ушбу дивизиондаги вазиятни жуда яхши тушунади. Россиялик маҳорат устаси енгил вазн тоифасидаги чемпионлик тожига 2022 йилнинг октябрь ойидан то 2025 йилнинг май ойига қадар мутлақ равишда эгалик қилиб келган. Ушбу давр мобайнида Махачев ўз унвонини дунёнинг энг даҳшатли даъвогарларидан нақд 4 маротаба муносиб тарзда ҳимоя қилишга муваффақ бўлган ва шундан сўнг вазн ўлчамини ўзгартирган эди.
Эндиликда Жастин Гейжи ушбу тахтнинг янги эгаси сифатида ўз империясини бошламоқда ва яқин орада унга қарши ким октагонга чиқиши катта интригага сабаб бўлмоқда.
UFC октагонларидаги энг шов-шувли чемпионлик тўқнашувлари, юлдуз жангчиларнинг ринг ортидаги ўзаро даҳанаки жанглари, спорт дунёсининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив маълумотлар ва энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…