Манчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби собиқ бош мураббийи Рубен Аморимнинг Италия А Сериясига қайтиши кутилаётгани ортидан катта миқдордаги молиявий маблағни тежаб қолиш имкониятига эга бўлмоқда. Январ ойида истеъфога чиқарилган португалиялик мутахассис ҳозирда Милан жамоасини бошқариш учун асосий номзод бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Телеграпҳ нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед раҳбарияти Аморим ва унинг мураббийлар штабини истеъфога чиқаргани учун тўланиши керак бўлган компенсация миқдорини сезиларли даражада камайтиради. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, клуб мураббийлар корпусига жами 16,7 миллион фунт-стерлинг тўлаши керак эди. Бироқ Аморимнинг янги ишга жойлашиши ушбу юкнинг катта қисмини клуб зиммасидан соқит қилади.

41 ёшли Рубен Аморим Олд Траффордда атиги 14 ой ишлади ва ўзидан кейин Карлос Фернандес, Аделио Кандидо, Эмануел Ферро ҳамда Жорге Витал каби ёрдамчиларидан иборат катта штабни қолдирди. Манчестер Юнайтед Эрик тен Ҳаг билан хайрлашиш учун 14,5 миллион фунт сарфлаганидан сўнг, Аморим билан боғлиқ молиявий мажбуриятлар клуб бюджетига жиддий босим ўтказаётган эди.

Италиядаги янги лойиҳа ва тактик ўзгаришлар

Милан ўтган мавсумда Массимилиано Аллегри қўл остида кутилган натижаларга эриша олмагач, жамоани тубдан ислоҳ қилиш учун айнан Аморимни танлади. Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум бўлган "россонерилар" португалиялик мутахассис билан музокараларни якуний босқичга олиб чиққан. Аморим Оливер Гласнер ва Маурисио Почеттино каби номзодларни ортда қолдириб, рўйхатда биринчи ўринга кўтарилди.

Италия клуби Аморимга икки йиллик шартнома таклиф қилмоқда, унда келишувни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам мавжуд. Бу мутахассис учун Англия Премер-лигасидаги муваффақиятсиз 3-4-2-1 тизимини қайта кўриб чиқиш ва ўз обрўсини тиклаш учун ажойиб имкониятдир. Goal.com маълумотларига кўра, Аморимнинг Манчестер Юнайтед раҳбарияти, хусусан, футбол директори Жасон Вилкох билан бўлган можароли муносабатлари унинг кетишини тезлаштирган эди.

Қизиғи шундаки, Аморим тайинланган тақдирда, у узоқ вақт кутмасдан собиқ жамоасига қарши майдонга тушади. Манчестер Юнайтед ва Милан ўртасидаги мавсумолди сўнгги назорат учрашуви 15-август куни Полшанинг Вротслав шаҳрида бўлиб ўтиши тасдиқланган. Ушбу баҳс янги Премер-лига мавсуми бошланишидан бир ҳафта олдин ўтказилади.

Мухлислар ва мутахассислар Аморимнинг Италия футболига қанчалик мослашишини катта қизиқиш билан кутмоқдалар. Унинг Англиядаги қисқа ва зиддиятли фаолияти якунлангач, А Сериядаги тактик курашлар унинг мураббийлик салоҳиятини синовдан ўтказувчи навбаттинги жиддий майдон бўлади.

Манчестер ЮнайтедАК МиланРубен АморимТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?Бугун, 08:31Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Бугун, 07:36Ислом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табрикладиИслом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табрикладиБугун, 07:27Швеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиШвеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 07:22Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиФайзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:58Аббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиАббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?