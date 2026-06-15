Манчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби собиқ бош мураббийи Рубен Аморимнинг Италия А Сериясига қайтиши кутилаётгани ортидан катта миқдордаги молиявий маблағни тежаб қолиш имкониятига эга бўлмоқда. Январ ойида истеъфога чиқарилган португалиялик мутахассис ҳозирда Милан жамоасини бошқариш учун асосий номзод бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Телеграпҳ нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед раҳбарияти Аморим ва унинг мураббийлар штабини истеъфога чиқаргани учун тўланиши керак бўлган компенсация миқдорини сезиларли даражада камайтиради. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, клуб мураббийлар корпусига жами 16,7 миллион фунт-стерлинг тўлаши керак эди. Бироқ Аморимнинг янги ишга жойлашиши ушбу юкнинг катта қисмини клуб зиммасидан соқит қилади.
41 ёшли Рубен Аморим Олд Траффордда атиги 14 ой ишлади ва ўзидан кейин Карлос Фернандес, Аделио Кандидо, Эмануел Ферро ҳамда Жорге Витал каби ёрдамчиларидан иборат катта штабни қолдирди. Манчестер Юнайтед Эрик тен Ҳаг билан хайрлашиш учун 14,5 миллион фунт сарфлаганидан сўнг, Аморим билан боғлиқ молиявий мажбуриятлар клуб бюджетига жиддий босим ўтказаётган эди.
Италиядаги янги лойиҳа ва тактик ўзгаришларМилан ўтган мавсумда Массимилиано Аллегри қўл остида кутилган натижаларга эриша олмагач, жамоани тубдан ислоҳ қилиш учун айнан Аморимни танлади. Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум бўлган "россонерилар" португалиялик мутахассис билан музокараларни якуний босқичга олиб чиққан. Аморим Оливер Гласнер ва Маурисио Почеттино каби номзодларни ортда қолдириб, рўйхатда биринчи ўринга кўтарилди.
Италия клуби Аморимга икки йиллик шартнома таклиф қилмоқда, унда келишувни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам мавжуд. Бу мутахассис учун Англия Премер-лигасидаги муваффақиятсиз 3-4-2-1 тизимини қайта кўриб чиқиш ва ўз обрўсини тиклаш учун ажойиб имкониятдир. Goal.com маълумотларига кўра, Аморимнинг Манчестер Юнайтед раҳбарияти, хусусан, футбол директори Жасон Вилкох билан бўлган можароли муносабатлари унинг кетишини тезлаштирган эди.
Қизиғи шундаки, Аморим тайинланган тақдирда, у узоқ вақт кутмасдан собиқ жамоасига қарши майдонга тушади. Манчестер Юнайтед ва Милан ўртасидаги мавсумолди сўнгги назорат учрашуви 15-август куни Полшанинг Вротслав шаҳрида бўлиб ўтиши тасдиқланган. Ушбу баҳс янги Премер-лига мавсуми бошланишидан бир ҳафта олдин ўтказилади.
Мухлислар ва мутахассислар Аморимнинг Италия футболига қанчалик мослашишини катта қизиқиш билан кутмоқдалар. Унинг Англиядаги қисқа ва зиддиятли фаолияти якунлангач, А Сериядаги тактик курашлар унинг мураббийлик салоҳиятини синовдан ўтказувчи навбаттинги жиддий майдон бўлади.
…