Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақида

·28·Спорт
Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақида

Франция терма жамоаси билан 1998-йилда жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Франк Лебоэуф Килиан Мбаппе ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Реал Мадрид ҳужумчиси ўзида Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби "асосий қаҳрамон" энергиясини мужассам этган, бироқ айни пайтда жамоавий ўйиннинг муҳимлигини ҳам англаб етмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Килиан Мбаппе ўзининг профессионал фаолиятини бошлаган илк йиллариданоқ жаҳон футболининг бўлажак юлдузи сифатида эътироф этилган эди. Монако сафидаги дебютидан сўнг, у 2018-йилда Франция билан жаҳон чемпиони бўлди, Қатардаги мундиалда эса финалда ҳет-трик қайд этиб, ўзининг феноменал иқтидорини яна бир бор исботлади. Goal.com нашрига берган интервюсида Лебоэуф Мбаппе саккиз ёшидан буён энг яхши бўлишга тайёрлаб келинганини таъкидлади.

Индивидуализм ва жамоавий руҳ мувозанати

Лебоэуфнинг фикрича, Мбаппе узоқ вақт давомида диққат марказида бўлишга ўрганиб қолган. Бу хислат уни Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби буюклар қаторига қўшса-да, замонавий футболда муваффақиятга эришиш учун фақат индивидуал маҳорат етарли эмас. Собиқ ҳимоячи Реал Мадрид мисолида жамоавий руҳнинг аҳамиятини тушунтириб берди.

"Биз сўнгги пайтларда футбол жамоавий ўйин эканлигини, юлдуз эса шахс эмас, балки жамоанинг ўзи бўлиши кераклигини тушуниб етдик. Масалан, Ливерпул ёки Пари Сен-Жермен каби клубларда ҳамма нарса биргаликда ўйнашга асосланган. Реал Мадрид Чемпионлар лигасида Манчестер Сити, Челси ёки PSJга қарши ўйинларда қийин вазиятга тушганида айнан жамоавий руҳ эвазига ғалаба қозонган эди", — дейди Лебоэуф.

Мутахассиснинг таъкидлашича, Килиан Мбаппе каби юлдузлар учун жамоавий ўйин тизимига мослашиш қийин кечиши мумкин. Бунинг асосий сабаби — замонавий футбол оламидаги шошқалоқлик ва индивидуал совринларга, хусусан, Олтин тўпга бўлган ҳаддан ташқари катта эътибордир. Лебоэуфнинг даврида бу каби мукофотлар унчалик катта аҳамият касб этмаганини қўшимча қилди.

Мбаппенинг келажаги ва янги чақириқлар

Ҳозирда Реал Мадрид сафида "галактико" мақомида тўп сураётган Мбаппе нафақат Ла Лига, балки 2026-йилги жаҳон чемпионатида ҳам асосий фигура бўлиши кутилмоқда. У Пари Сен-Жермен тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида Францияни тарк этиб, Испанияда янги саҳифа очди. Лебоэуфнинг фикрича, ҳужумчи энди ўзининг "компьютерига" жамоавий ўйин дастурини юклаши керак.

Шунингдек, собиқ футболчи Мбаппенинг келажакда Англия Премер-лигасида ҳам кўриниш бериши мумкинлиги ҳақида тўхталиб ўтди. Гарчи ҳозирда у Мадридда бахтли бўлса-да, унинг иқтидори ва амбициялари ҳар қандай лигада асосий мавзуга айланишга қодир. Энг муҳими, футболчи ўзининг индивидуал ютуқларини жамоа манфаатлари билан уйғунлаштира олишидир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Килиан Мбаппе нафақат гол уриш, балки майдонда етакчилик қилиш борасида ҳам янги босқичга чиқмоқда. Унинг Лионель Месси ва Криштиано Роналдо меросини давом эттириши шубҳасиз, бироқ ҳақиқий буюкликка фақат жамоавий муваффақиятлар орқали эришилади.

Килиан МбаппеРеал МадридФранк ЛебоэуфЛионель МессиКриштиано Роналдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиРеал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиБугун, 09:39Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаКилиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаБугун, 09:19Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинРеал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинБугун, 09:10Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиКуман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиБугун, 08:59Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаТоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?