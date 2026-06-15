Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақида
Франция терма жамоаси билан 1998-йилда жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Франк Лебоэуф Килиан Мбаппе ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Реал Мадрид ҳужумчиси ўзида Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби "асосий қаҳрамон" энергиясини мужассам этган, бироқ айни пайтда жамоавий ўйиннинг муҳимлигини ҳам англаб етмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Килиан Мбаппе ўзининг профессионал фаолиятини бошлаган илк йиллариданоқ жаҳон футболининг бўлажак юлдузи сифатида эътироф этилган эди. Монако сафидаги дебютидан сўнг, у 2018-йилда Франция билан жаҳон чемпиони бўлди, Қатардаги мундиалда эса финалда ҳет-трик қайд этиб, ўзининг феноменал иқтидорини яна бир бор исботлади. Goal.com нашрига берган интервюсида Лебоэуф Мбаппе саккиз ёшидан буён энг яхши бўлишга тайёрлаб келинганини таъкидлади.
Индивидуализм ва жамоавий руҳ мувозанатиЛебоэуфнинг фикрича, Мбаппе узоқ вақт давомида диққат марказида бўлишга ўрганиб қолган. Бу хислат уни Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби буюклар қаторига қўшса-да, замонавий футболда муваффақиятга эришиш учун фақат индивидуал маҳорат етарли эмас. Собиқ ҳимоячи Реал Мадрид мисолида жамоавий руҳнинг аҳамиятини тушунтириб берди.
"Биз сўнгги пайтларда футбол жамоавий ўйин эканлигини, юлдуз эса шахс эмас, балки жамоанинг ўзи бўлиши кераклигини тушуниб етдик. Масалан, Ливерпул ёки Пари Сен-Жермен каби клубларда ҳамма нарса биргаликда ўйнашга асосланган. Реал Мадрид Чемпионлар лигасида Манчестер Сити, Челси ёки PSJга қарши ўйинларда қийин вазиятга тушганида айнан жамоавий руҳ эвазига ғалаба қозонган эди", — дейди Лебоэуф.
Мутахассиснинг таъкидлашича, Килиан Мбаппе каби юлдузлар учун жамоавий ўйин тизимига мослашиш қийин кечиши мумкин. Бунинг асосий сабаби — замонавий футбол оламидаги шошқалоқлик ва индивидуал совринларга, хусусан, Олтин тўпга бўлган ҳаддан ташқари катта эътибордир. Лебоэуфнинг даврида бу каби мукофотлар унчалик катта аҳамият касб этмаганини қўшимча қилди.
Мбаппенинг келажаги ва янги чақириқларҲозирда Реал Мадрид сафида "галактико" мақомида тўп сураётган Мбаппе нафақат Ла Лига, балки 2026-йилги жаҳон чемпионатида ҳам асосий фигура бўлиши кутилмоқда. У Пари Сен-Жермен тарихидаги энг яхши тўпурар сифатида Францияни тарк этиб, Испанияда янги саҳифа очди. Лебоэуфнинг фикрича, ҳужумчи энди ўзининг "компьютерига" жамоавий ўйин дастурини юклаши керак.
Шунингдек, собиқ футболчи Мбаппенинг келажакда Англия Премер-лигасида ҳам кўриниш бериши мумкинлиги ҳақида тўхталиб ўтди. Гарчи ҳозирда у Мадридда бахтли бўлса-да, унинг иқтидори ва амбициялари ҳар қандай лигада асосий мавзуга айланишга қодир. Энг муҳими, футболчи ўзининг индивидуал ютуқларини жамоа манфаатлари билан уйғунлаштира олишидир.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Килиан Мбаппе нафақат гол уриш, балки майдонда етакчилик қилиш борасида ҳам янги босқичга чиқмоқда. Унинг Лионель Месси ва Криштиано Роналдо меросини давом эттириши шубҳасиз, бироқ ҳақиқий буюкликка фақат жамоавий муваффақиятлар орқали эришилади.
…