Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айланди

·0·Спорт
Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айланди

Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида нафақат октагон ичида, балки унинг ташқарисида ҳам ҳақиқий сенсациялар юз беришда давом этмоқда. Енгил вазн тоифасида UFC камарига асосий даъвогарлардан бири, асли келиб чиқиши армани бўлган россиялик таниқли жангчи Арман Царукян ўзининг узоқни кўра билиш қобилияти эвазига спорт гаровида (беттинг) мисли кўрилмаган даражада улкан ютуқни қўлга киритди. У машҳур жангчи Жастин Гейжининг Илия Топурия устидан қозонган кутилмаган ғалабасига таваккал қилиб, катта маблағ тиккан эди. Ушбу қувончли хабарни спортчи ўзининг расмий Инстаграм саҳифаси орқали мухлисларига мамнуният билан эълон қилди.

Андердогга тикилган миллион долларлик таваккалчилик

Жанг бошланишидан бир неча кун олдин Царукян ҳеч ким кутмаган қарорни қабул қилди ва америкалик Жастин Гейжининг муваффақияти учун нақд бир миллион АҚШ доллари миқдоридаги маблағини тикди.

  • Коэффициентлар фарқи: Ўша пайтда букмекерлар Илия Топурияни яққол фаворит деб ҳисоблаб, унинг зафарига атиги 1,17 коэффициент таклиф қилишаётган эди. Жастин Гейжи эса яққол андердог (имконияти паст баҳоланган томон) сифатида 5,70лик юқори коэффициентга эга эди.

  • Фантастик даромад: Жаноб Гейжининг октагондаги қаҳрамонлиги эвазига Царукяннинг таваккали ўзини тўлиқ оқлади ва спортчининг сўзларига кўра, унга умумий ҳисобда тахминан 400 миллион рубль миқдоридаги улкан тўлов қайтарилди.

Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали АҚШ президентининг юбилейига бағишланган ушбу тарихий мусобақа ва миллионлаб долларлик доирадаги гаров тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва турнир номи

Жанг мақоми ва манзили

Тўқнашув иштирокчилари

Букмекерлар коэффициенти

Жангнинг якунланиш ҳолати

Арман Царукяннинг соф ютуғи

UFC White House - Freedom 250


(Доналд Трампнинг 80 йиллигига бағишланган)

Вашингтон


(Марказий чемпионлик жанги)

• Илия Топурия (Фаворит)


Жастин Гейжи (Ғолиб)

• Топурия: 1,17


• Гейжи: 5,70

Тўртинчи раунддан сўнг, Топурия жароҳат сабаб жангни давом эттиришдан бош тортди

~400 миллион рубль


(1 млн доллар тикиб)

Трампнинг юбилейидаги даҳшатли тўқнашув

Ушбу тарихий чемпионлик тўқнашуви Вашингтон шаҳрида бўлиб ўтган ва АҚШ президенти Доналд Трампнинг 80 ёшлик қутлуғ юбилейига бағишланган махсус «UFC White House - Freedom 250» грандиоз турнири доирасида ташкил этилди. Тўрт раунд давомида октагонда ҳақиқий қонли ва шиддатли жанг кузатилди. Бироқ тўртинчи беш дақиқалик якунланганидан сўнг, учрашув давомида ўта жиддий ва хавфли жароҳат олган Илия Топурия соғлиғини хавф остига қўймаслик учун баҳсни давом эттиришдан бош тортди ва ҳал қилувчи сўнгги раундга чиқа олмади.

ММА оламидаги тарихий ютуқ ҳақида қисқача:

Спорт тарихида жангчиларнинг ўз касбдошлари жангига бу қадар йирик миқдорда пул тикиши ва андердогнинг ғалабаси эвазига рекорд даражадаги мултимиллионли маблағни ишлаб олиши ўта нодир ҳодисалардан бири сифатида йилномаларга муҳрланадиган бўлди.

Жаҳоннинг энг нуфузли октагонларидаги шиддатли жанглар, UFC юлдузларининг ҳаётидаги қайноқ ва кутилмаган воқеалар, инсайдлар ҳамда спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиПедро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиБугун, 11:35Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 11:25Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиРубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиБугун, 10:50Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 10:30Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиЖуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиБугун, 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?