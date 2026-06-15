Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айланди
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида нафақат октагон ичида, балки унинг ташқарисида ҳам ҳақиқий сенсациялар юз беришда давом этмоқда. Енгил вазн тоифасида UFC камарига асосий даъвогарлардан бири, асли келиб чиқиши армани бўлган россиялик таниқли жангчи Арман Царукян ўзининг узоқни кўра билиш қобилияти эвазига спорт гаровида (беттинг) мисли кўрилмаган даражада улкан ютуқни қўлга киритди. У машҳур жангчи Жастин Гейжининг Илия Топурия устидан қозонган кутилмаган ғалабасига таваккал қилиб, катта маблағ тиккан эди. Ушбу қувончли хабарни спортчи ўзининг расмий Инстаграм саҳифаси орқали мухлисларига мамнуният билан эълон қилди.
Андердогга тикилган миллион долларлик таваккалчилик
Жанг бошланишидан бир неча кун олдин Царукян ҳеч ким кутмаган қарорни қабул қилди ва америкалик Жастин Гейжининг муваффақияти учун нақд бир миллион АҚШ доллари миқдоридаги маблағини тикди.
Коэффициентлар фарқи: Ўша пайтда букмекерлар Илия Топурияни яққол фаворит деб ҳисоблаб, унинг зафарига атиги 1,17 коэффициент таклиф қилишаётган эди. Жастин Гейжи эса яққол андердог (имконияти паст баҳоланган томон) сифатида 5,70лик юқори коэффициентга эга эди.
Фантастик даромад: Жаноб Гейжининг октагондаги қаҳрамонлиги эвазига Царукяннинг таваккали ўзини тўлиқ оқлади ва спортчининг сўзларига кўра, унга умумий ҳисобда тахминан 400 миллион рубль миқдоридаги улкан тўлов қайтарилди.
Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали АҚШ президентининг юбилейига бағишланган ушбу тарихий мусобақа ва миллионлаб долларлик доирадаги гаров тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва турнир номи
Жанг мақоми ва манзили
Тўқнашув иштирокчилари
Букмекерлар коэффициенти
Жангнинг якунланиш ҳолати
Арман Царукяннинг соф ютуғи
UFC White House - Freedom 250
(Доналд Трампнинг 80 йиллигига бағишланган)
Вашингтон
(Марказий чемпионлик жанги)
• Илия Топурия (Фаворит)
• Жастин Гейжи (Ғолиб)
• Топурия: 1,17
• Гейжи: 5,70
Тўртинчи раунддан сўнг, Топурия жароҳат сабаб жангни давом эттиришдан бош тортди
~400 миллион рубль
(1 млн доллар тикиб)
Трампнинг юбилейидаги даҳшатли тўқнашув
Ушбу тарихий чемпионлик тўқнашуви Вашингтон шаҳрида бўлиб ўтган ва АҚШ президенти Доналд Трампнинг 80 ёшлик қутлуғ юбилейига бағишланган махсус «UFC White House - Freedom 250» грандиоз турнири доирасида ташкил этилди. Тўрт раунд давомида октагонда ҳақиқий қонли ва шиддатли жанг кузатилди. Бироқ тўртинчи беш дақиқалик якунланганидан сўнг, учрашув давомида ўта жиддий ва хавфли жароҳат олган Илия Топурия соғлиғини хавф остига қўймаслик учун баҳсни давом эттиришдан бош тортди ва ҳал қилувчи сўнгги раундга чиқа олмади.
ММА оламидаги тарихий ютуқ ҳақида қисқача:
Спорт тарихида жангчиларнинг ўз касбдошлари жангига бу қадар йирик миқдорда пул тикиши ва андердогнинг ғалабаси эвазига рекорд даражадаги мултимиллионли маблағни ишлаб олиши ўта нодир ҳодисалардан бири сифатида йилномаларга муҳрланадиган бўлди.
Жаҳоннинг энг нуфузли октагонларидаги шиддатли жанглар, UFC юлдузларининг ҳаётидаги қайноқ ва кутилмаган воқеалар, инсайдлар ҳамда спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…