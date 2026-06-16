Макгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирди
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида йилнинг энг шов-шувли ва кутилмаган натижаларидан бири қайд этилди. Дунёнинг энг нуфузли спорт промоушени ҳисобланган UFC оламида рўй берган сўнгги драматик ўзгаришлар нафақат мухлисларни, балки спорт афсоналарини ҳам бефарқ қолдирмаяпти. UFC ташкилотининг собиқ икки вазн тоифасидаги мутлақ чемпиони, дунёга машҳур Конор Макгрегор яқиндагина кечган жангда Илия Топуриянинг Жастин Гейжидан қабул қилиб олган оғир мағлубиятига ўз муносабатини билдириб, кутилмаган баёнот билан чиқди.
«Унинг таслим бўлганини кўриш жуда ачинарли»
Нуфузли спорт инсайдерлари ва хориж ОАВларининг хабар беришича, ирландиялик афсонавий жангчи Топуриянинг октагондаги ҳаракатларидан ва у дуч келган мағлубиятдан бироз хафа бўлганини яшириб ўтирмади. Конор мағлубият сабабларини таҳлил қилар экан, жангчилар учун жуда муҳим бўлган психологик омилга алоҳида тўхталиб ўтди:
Конор Макгрегорнинг Топурия мағлубияти ҳақидаги фикри:
«Илия ушбу тўқнашувда охиригача жанг қилмади, у руҳан синиб, ўзи таслим бўлди. Октагонда унинг мана шундай ҳолатга тушганини ва енгилганини кузатиш ҳақиқатан ҳам жуда ачинарли бўлди. Аслида у бундан кўра буюк ва ажойиб ғалабаларга тўлиқ лойиқ бўлган кучли спортчи эди. Шунга қарамай, ушбу аччиқ мағлубият унинг фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади ва келажакда уни янада кучли, иродали жангчига айлантиради, деб ҳисоблайман.
Бундан ташқари, мен бир муҳим қоидани алоҳида таъкидламоқчиман: оила аъзолари, яқин инсонлар ҳеч қачон ва ҳеч қандай ҳолатда жангчининг рингдаги бурчагида (секундант сифатида) турмаслиги керак. Нима бўлишидан қатъий назар, бу профессионал спорт ва у ердаги муҳит бутунлай бошқача бўлиши шарт».
Қуйидаги расмий ММА ва турнир таҳлили жадвали орқали «UFC Freedom 250» мусобақасининг якуний натижалари ва Конор Макгрегорнинг бўлажак жанги тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва турнир номи
Асосий жанг иштирокчилари
Учрашувнинг якуний натижаси ва усули
Қўлга киритилган олий унвон
Конор Макгрегорнинг бўлажак рақиби
Тарихий жанг ўтказиладиган сана ва жой
UFC Freedom 250
(Марказий турнир)
Жастин Гейжи — Илия Топурия
Жастин Гейжи ғалаба қозонди
(Техник нокаут эвазига)
Енгил вазн тоифасида янги UFC чемпиони
Макс Ҳоллоуэй
(Афсоналар тўқнашуви)
11 июнь, Лас-Вегас
(АҚШ, Невада штати)
Октагондаги янги қирол ва Конорнинг қайтиши
Эслатиб ўтамиз, мазкур шов-шувли ва шиддатли кечган «UFC Freedom 250» грандиоз турнирининг энг асосий марказий жангида тажрибали Жастин Гейжи амалдаги чемпион Илия Топурияни ўта оғир зарбалар сериясидан сўнг, техник нокаут (TKO) эвазига мағлубиятга учратди. Мазкур ёрқин зафар эвазига Гейжи вазн тоифасида янги мутлақ UFC чемпиони сифатида олтин камарни ўз белига тақди.
Ўз навбатда, ушбу воқеаларга баҳо берган Конор Макгрегорнинг ўзи ҳам айни дамда октагонга қайтиш учун сўнгги тайёргарлик босқичини ўтказмоқда. Ирландиялик юлдуз жорий йилнинг 11 июль куни АҚШнинг кўнгилочар маркази ҳисобланган Лас-Вегас шаҳрида ўзининг эски ва ашаддий рақибларидан бири — маҳоратли Макс Ҳоллоуэйга қарши ўта шиддатли ва тарихий реванш жангида иштирок этади. Ушбу жанг дунё ММА мухлислари учун йилнинг энг интизорлик билан кутилаётган воқелиги бўлиши шубҳасиз.
UFC оламининг энг қайноқ ва даҳшатли жанглари, Конор Макгрегорнинг Лас-Вегасдаги қайтиш шоуси, чемпионлик камарлари учун кечадиган шиддатли тўқнашувлар ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…