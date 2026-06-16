Макгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирди

·0·Спорт
Макгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирди

Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида йилнинг энг шов-шувли ва кутилмаган натижаларидан бири қайд этилди. Дунёнинг энг нуфузли спорт промоушени ҳисобланган UFC оламида рўй берган сўнгги драматик ўзгаришлар нафақат мухлисларни, балки спорт афсоналарини ҳам бефарқ қолдирмаяпти. UFC ташкилотининг собиқ икки вазн тоифасидаги мутлақ чемпиони, дунёга машҳур Конор Макгрегор яқиндагина кечган жангда Илия Топуриянинг Жастин Гейжидан қабул қилиб олган оғир мағлубиятига ўз муносабатини билдириб, кутилмаган баёнот билан чиқди.

«Унинг таслим бўлганини кўриш жуда ачинарли»

Нуфузли спорт инсайдерлари ва хориж ОАВларининг хабар беришича, ирландиялик афсонавий жангчи Топуриянинг октагондаги ҳаракатларидан ва у дуч келган мағлубиятдан бироз хафа бўлганини яшириб ўтирмади. Конор мағлубият сабабларини таҳлил қилар экан, жангчилар учун жуда муҳим бўлган психологик омилга алоҳида тўхталиб ўтди:

Конор Макгрегорнинг Топурия мағлубияти ҳақидаги фикри:

«Илия ушбу тўқнашувда охиригача жанг қилмади, у руҳан синиб, ўзи таслим бўлди. Октагонда унинг мана шундай ҳолатга тушганини ва енгилганини кузатиш ҳақиқатан ҳам жуда ачинарли бўлди. Аслида у бундан кўра буюк ва ажойиб ғалабаларга тўлиқ лойиқ бўлган кучли спортчи эди. Шунга қарамай, ушбу аччиқ мағлубият унинг фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади ва келажакда уни янада кучли, иродали жангчига айлантиради, деб ҳисоблайман.

Бундан ташқари, мен бир муҳим қоидани алоҳида таъкидламоқчиман: оила аъзолари, яқин инсонлар ҳеч қачон ва ҳеч қандай ҳолатда жангчининг рингдаги бурчагида (секундант сифатида) турмаслиги керак. Нима бўлишидан қатъий назар, бу профессионал спорт ва у ердаги муҳит бутунлай бошқача бўлиши шарт».

Қуйидаги расмий ММА ва турнир таҳлили жадвали орқали «UFC Freedom 250» мусобақасининг якуний натижалари ва Конор Макгрегорнинг бўлажак жанги тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва турнир номи

Асосий жанг иштирокчилари

Учрашувнинг якуний натижаси ва усули

Қўлга киритилган олий унвон

Конор Макгрегорнинг бўлажак рақиби

Тарихий жанг ўтказиладиган сана ва жой

UFC Freedom 250


(Марказий турнир)

Жастин Гейжи — Илия Топурия

Жастин Гейжи ғалаба қозонди


(Техник нокаут эвазига)

Енгил вазн тоифасида янги UFC чемпиони

Макс Ҳоллоуэй


(Афсоналар тўқнашуви)

11 июнь, Лас-Вегас


(АҚШ, Невада штати)

Октагондаги янги қирол ва Конорнинг қайтиши

Эслатиб ўтамиз, мазкур шов-шувли ва шиддатли кечган «UFC Freedom 250» грандиоз турнирининг энг асосий марказий жангида тажрибали Жастин Гейжи амалдаги чемпион Илия Топурияни ўта оғир зарбалар сериясидан сўнг, техник нокаут (TKO) эвазига мағлубиятга учратди. Мазкур ёрқин зафар эвазига Гейжи вазн тоифасида янги мутлақ UFC чемпиони сифатида олтин камарни ўз белига тақди.

Ўз навбатда, ушбу воқеаларга баҳо берган Конор Макгрегорнинг ўзи ҳам айни дамда октагонга қайтиш учун сўнгги тайёргарлик босқичини ўтказмоқда. Ирландиялик юлдуз жорий йилнинг 11 июль куни АҚШнинг кўнгилочар маркази ҳисобланган Лас-Вегас шаҳрида ўзининг эски ва ашаддий рақибларидан бири — маҳоратли Макс Ҳоллоуэйга қарши ўта шиддатли ва тарихий реванш жангида иштирок этади. Ушбу жанг дунё ММА мухлислари учун йилнинг энг интизорлик билан кутилаётган воқелиги бўлиши шубҳасиз.

UFC оламининг энг қайноқ ва даҳшатли жанглари, Конор Макгрегорнинг Лас-Вегасдаги қайтиш шоуси, чемпионлик камарлари учун кечадиган шиддатли тўқнашувлар ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиИнфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиБугун, 08:33Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиЛионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиБугун, 08:19Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиБугун, 08:17Жаҳон чемпионати: Испания Капе-Верде билан дуранг ўйнади, Ламине Ямалга суюклиси тасалли бердиЖаҳон чемпионати: Испания Капе-Верде билан дуранг ўйнади, Ламине Ямалга суюклиси тасалли бердиБугун, 08:12Дембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келдиДембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келдиБугун, 08:07Уругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келдиУругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди