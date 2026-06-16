Сандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчи
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Нюкасл ярим ҳимоячиси Сандро Тонали учун курашга қўшилди. Роберто Де Зерби бошчилигидаги жамоа ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг, ўрта чизиқни кучайтиришни ўзининг устувор вазифаси деб билмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Тоттенхем ўтган 2025-26-йилги мавсумда Англия Премер-лигасида ўз ўрнини сақлаб қолиш учун курашишга мажбур бўлганидан сўнг, клуб раҳбарияти таркибни кучайтириш учун катта маблағ ажратишга қарор қилган. Роберто Де Зерби жамоанинг ўйин услубини ўзгартириш ва техник жиҳатдан кучлироқ футболчиларни жалб қилишни мақсад қилган.
Трансфер бозоридаги фаолликСпурс аллақачон трансфер бозорида бир қатор муваффақиятли юришларни амалга оширди. Жамоа таркибига эркин агент сифатида Энди Робертсон ва Маркос Сенеси келиб қўшилган бўлса, айни дамда Савинҳо, Жан Паул ван Ҳекке ва Жоау Палиньи каби футболчилар билан ҳам музокаралар олиб борилмоқда. Бироқ Сандро Тонали трансфери клубнинг янги лойиҳаси қанчалик жиддий эканлигини кўрсатувчи асосий сигнал бўлиши кутилмоқда.
Таниқли инсайдер Fabrizio Romano хабар беришича, Тоттенхем италиялик ярим ҳимоячи учун пойгада асосий даъвогарлардан бирига айланган. Нюкасл жамоасининг келаси мавсумда Европа мусобақаларидан четда қолгани футболчининг келажаги борасидаги тахминларни янада кучайтирмоқда.
"Тоттенхем Сандро Тонали учун курашга кирди. Де Зерби уни ўз ярим ҳимоясининг янги юлдузи ва жамоа даражасини кўтарадиган идеал номзод сифатида кўрмоқда. Спурс ўз ниятлари жиддий эканлигини исботлаш учун Манчестер Сити ва Арсенал билан рақобатлашишга тайёр", — деб ёзади Романо ўзининг Х саҳифасида.
Манчестер Юнайтед пойгадан чиқдими?Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед клубининг ушбу трансфер борасидаги позицияси ўзгарган. Goal.com нашрининг ёзишича, Олд Траффорд клуби узоқ вақт давомида Сандро Тонали хизматларига қизиқиш билдирган бўлса-да, айни дамда музокараларни тўхтатишга қарор қилган. Бунга футболчининг трансфер нархи ўта юқори эканлиги сабаб қилиб кўрсатилмоқда.
Роберто Де Зерби Сандро Тонали орқали жамоанинг ўрта чизиғида креативлик ва барқарорликни таъминламоқчи. Италиялик мутахассис ушбу трансфер амалга ошса, Тоттенхем яна турнир жадвалининг юқори поғоналари учун кураша олишига ишонмоқда. Бироқ Нюкасл ўз етакчисини қўйиб юбориш учун катта товон пули талаб қилиши аниқ.
Яқин ҳафталар ичида ушбу трансфер бўйича якуний қарор қабул қилиниши кутилмоқда. Агар Тоттенхем Сандро Тонали билан шартнома имзолашга муваффақ бўлса, бу жамоанинг янги мавсум олдидан энг шов-шувли харидларидан бирига айланади.
…