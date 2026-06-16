Сандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчи

·55·Спорт
Сандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчи

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Нюкасл ярим ҳимоячиси Сандро Тонали учун курашга қўшилди. Роберто Де Зерби бошчилигидаги жамоа ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг, ўрта чизиқни кучайтиришни ўзининг устувор вазифаси деб билмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Тоттенхем ўтган 2025-26-йилги мавсумда Англия Премер-лигасида ўз ўрнини сақлаб қолиш учун курашишга мажбур бўлганидан сўнг, клуб раҳбарияти таркибни кучайтириш учун катта маблағ ажратишга қарор қилган. Роберто Де Зерби жамоанинг ўйин услубини ўзгартириш ва техник жиҳатдан кучлироқ футболчиларни жалб қилишни мақсад қилган.

Трансфер бозоридаги фаоллик

Спурс аллақачон трансфер бозорида бир қатор муваффақиятли юришларни амалга оширди. Жамоа таркибига эркин агент сифатида Энди Робертсон ва Маркос Сенеси келиб қўшилган бўлса, айни дамда Савинҳо, Жан Паул ван Ҳекке ва Жоау Палиньи каби футболчилар билан ҳам музокаралар олиб борилмоқда. Бироқ Сандро Тонали трансфери клубнинг янги лойиҳаси қанчалик жиддий эканлигини кўрсатувчи асосий сигнал бўлиши кутилмоқда.

Таниқли инсайдер Fabrizio Romano хабар беришича, Тоттенхем италиялик ярим ҳимоячи учун пойгада асосий даъвогарлардан бирига айланган. Нюкасл жамоасининг келаси мавсумда Европа мусобақаларидан четда қолгани футболчининг келажаги борасидаги тахминларни янада кучайтирмоқда.

"Тоттенхем Сандро Тонали учун курашга кирди. Де Зерби уни ўз ярим ҳимоясининг янги юлдузи ва жамоа даражасини кўтарадиган идеал номзод сифатида кўрмоқда. Спурс ўз ниятлари жиддий эканлигини исботлаш учун Манчестер Сити ва Арсенал билан рақобатлашишга тайёр", — деб ёзади Романо ўзининг Х саҳифасида.

Манчестер Юнайтед пойгадан чиқдими?

Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед клубининг ушбу трансфер борасидаги позицияси ўзгарган. Goal.com нашрининг ёзишича, Олд Траффорд клуби узоқ вақт давомида Сандро Тонали хизматларига қизиқиш билдирган бўлса-да, айни дамда музокараларни тўхтатишга қарор қилган. Бунга футболчининг трансфер нархи ўта юқори эканлиги сабаб қилиб кўрсатилмоқда.

Роберто Де Зерби Сандро Тонали орқали жамоанинг ўрта чизиғида креативлик ва барқарорликни таъминламоқчи. Италиялик мутахассис ушбу трансфер амалга ошса, Тоттенхем яна турнир жадвалининг юқори поғоналари учун кураша олишига ишонмоқда. Бироқ Нюкасл ўз етакчисини қўйиб юбориш учун катта товон пули талаб қилиши аниқ.

Яқин ҳафталар ичида ушбу трансфер бўйича якуний қарор қабул қилиниши кутилмоқда. Агар Тоттенхем Сандро Тонали билан шартнома имзолашга муваффақ бўлса, бу жамоанинг янги мавсум олдидан энг шов-шувли харидларидан бирига айланади.

ТоттенхемСандро ТоналиРоберто Де ЗербиТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташладиМанчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташладиБугун, 09:59Неймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабатНеймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабатБугун, 09:38Макгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиМакгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиБугун, 08:44Инфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиИнфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиБугун, 08:33Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиЛионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиБугун, 08:19Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиБугун, 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди