Манчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташлади

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташлади

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби трансфер бозорида кутилмаган ҳаракатни амалга оширди. "Қизил иблислар" Вест Хем ва Нидерландия терма жамоаси вингери Кризенсио Саммервиллга қизиқиш билдириб, унинг трансфери бўйича дастлабки сўровни юборди. Ушбу футболчи жаҳон чемпионатининг илк босқичида ўзини кўрсатганидан сўнг, Манчестер клуби раҳбариятининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед скаутлари 24 ёшли футболчининг жисмоний ҳолати ва техник имкониятларини узоқ вақтдан бери кузатиб келмоқда. Нидерландиялик футболчининг Япония терма жамоасига қарши ўйинда (2:2) киритган голи унинг нуфузини янада ошириб юборди. Олд Траффорд мутасаддилари Саммервиллнинг халқаро майдондаги ишончли ўйинлари уни Чемпионлар лигаси даражасидаги футболчи эканлигидан далолат беради, деб ҳисобламоқда.

Рэшфорднинг келажаги асосий омил сифатида

Саммервиллнинг трансфери кўп жиҳатдан жамоанинг амалдаги ҳужумчиси Маркус Рэшфорд билан боғлиқ вазиятга боғлиқ. Рэшфорднинг Барселона клубига 30 миллион евро эвазига ўтиш имконияти душанба куни расман якунига етди. Агар Англия терма жамоаси аъзоси Манчестерда қоладиган бўлса, Саммервилл учун амалга ошириладиган трансфер ҳаракатлари тўхтатиб қўйилиши мумкин.

Манчестер Юнайтед раҳбарияти Маркус Рэшфордни сотишни афзал кўрмоқда ва унинг шартномасида Манчестер Сити ҳамда Ливерпулдан ташқари барча клублар учун амал қиладиган 40 миллион фунт стерлинглик товон пули мавжуд. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Вест Хем ўз етакчиси учун камида 50 миллион фунт стерлинг талаб қилиши кутилмоқда.

Жамоа бош мураббийи Майкл Каррик нидерландиялик вингернинг чап қанотдан марказга ёриб кириш қобилиятини ва тезкорлигини юқори баҳоламоқда. Унинг фикрича, Саммервилл ҳужум чизиғини янада хилма-хил ва хавфлироқ қилишга қодир. Ҳозирда футболчининг Лондон клуби билан яна уч йиллик шартномаси мавжуд бўлиб, бу музокараларни мураккаблаштириши мумкин.

Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед таркибни кучайтиришнинг бошқа йўналишларида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Goal.com маълумотига кўра, клуб аллақачон Аталанта ярим ҳимоячиси Эдерсон трансферини ҳал қилган. Шунингдек, агент Жорге Мендес орқали Вест Хемнинг яна бир иқтидорли вакили, 21 ёшли Матеус Фернандес бўйича ҳам музокаралар жадал давом этмоқда.

Ҳозирда Кризенсио Саммервилл бор эътиборини Роналд Коэман бошчилигидаги Нидерландия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратган. Футболчи плей-офф босқичида ҳам ўзининг энг яхши ўйинларини кўрсатиш орқали трансфер қийматини янада ошириб олиши мумкин.

Манчестер ЮнайтедВест ҲамТрансферКризенсио СаммервиллФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабатНеймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабатБугун, 09:38Сандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчиСандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчиБугун, 08:56Макгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиМакгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиБугун, 08:44Инфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиИнфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиБугун, 08:33Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиЛионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиБугун, 08:19Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиБугун, 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди