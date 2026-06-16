Манчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташлади
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби трансфер бозорида кутилмаган ҳаракатни амалга оширди. "Қизил иблислар" Вест Хем ва Нидерландия терма жамоаси вингери Кризенсио Саммервиллга қизиқиш билдириб, унинг трансфери бўйича дастлабки сўровни юборди. Ушбу футболчи жаҳон чемпионатининг илк босқичида ўзини кўрсатганидан сўнг, Манчестер клуби раҳбариятининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед скаутлари 24 ёшли футболчининг жисмоний ҳолати ва техник имкониятларини узоқ вақтдан бери кузатиб келмоқда. Нидерландиялик футболчининг Япония терма жамоасига қарши ўйинда (2:2) киритган голи унинг нуфузини янада ошириб юборди. Олд Траффорд мутасаддилари Саммервиллнинг халқаро майдондаги ишончли ўйинлари уни Чемпионлар лигаси даражасидаги футболчи эканлигидан далолат беради, деб ҳисобламоқда.
Рэшфорднинг келажаги асосий омил сифатидаСаммервиллнинг трансфери кўп жиҳатдан жамоанинг амалдаги ҳужумчиси Маркус Рэшфорд билан боғлиқ вазиятга боғлиқ. Рэшфорднинг Барселона клубига 30 миллион евро эвазига ўтиш имконияти душанба куни расман якунига етди. Агар Англия терма жамоаси аъзоси Манчестерда қоладиган бўлса, Саммервилл учун амалга ошириладиган трансфер ҳаракатлари тўхтатиб қўйилиши мумкин.
Манчестер Юнайтед раҳбарияти Маркус Рэшфордни сотишни афзал кўрмоқда ва унинг шартномасида Манчестер Сити ҳамда Ливерпулдан ташқари барча клублар учун амал қиладиган 40 миллион фунт стерлинглик товон пули мавжуд. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Вест Хем ўз етакчиси учун камида 50 миллион фунт стерлинг талаб қилиши кутилмоқда.
Жамоа бош мураббийи Майкл Каррик нидерландиялик вингернинг чап қанотдан марказга ёриб кириш қобилиятини ва тезкорлигини юқори баҳоламоқда. Унинг фикрича, Саммервилл ҳужум чизиғини янада хилма-хил ва хавфлироқ қилишга қодир. Ҳозирда футболчининг Лондон клуби билан яна уч йиллик шартномаси мавжуд бўлиб, бу музокараларни мураккаблаштириши мумкин.
Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед таркибни кучайтиришнинг бошқа йўналишларида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Goal.com маълумотига кўра, клуб аллақачон Аталанта ярим ҳимоячиси Эдерсон трансферини ҳал қилган. Шунингдек, агент Жорге Мендес орқали Вест Хемнинг яна бир иқтидорли вакили, 21 ёшли Матеус Фернандес бўйича ҳам музокаралар жадал давом этмоқда.
Ҳозирда Кризенсио Саммервилл бор эътиборини Роналд Коэман бошчилигидаги Нидерландия терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштирокига қаратган. Футболчи плей-офф босқичида ҳам ўзининг энг яхши ўйинларини кўрсатиш орқали трансфер қийматини янада ошириб олиши мумкин.
…