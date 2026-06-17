Тоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёр

·49·Спорт
Тоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёр

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасида катта ҳажмдаги харидларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Роберто Де Зерби таркибни тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Сандро Тонали номзодини асосий мақсад сифатида белгилади. Ушбу трансфер Лондон клуби учун янги амбициялар даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ГИВEМEСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Тоттенхем италиялик футболчи учун тахминан 80-85 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ сарфлашга тайёр. Агар ушбу келишув амалга ошса, у клуб тарихидаги энг қиммат харидга айланади. Ҳозирги рекорд 2019-йилда Лиондан 55 миллион фунт эвазига сотиб олинган Танги Ндомбелега тегишли бўлиб турибди.

Де Зерби инқилоби ва клуб раҳбариятининг вадаси

Сўнгги икки мавсумда Англия Премер-лигаси турнир жадвалининг қуйи поғоналарига тушиб кетган Тоттенхем раҳбарияти мухлисларга жиддий ўзгаришлар вада қилган. Клуб эгалари ҳисобланган Люислар оиласи Роберто Де Зерби лойиҳасини тўлиқ қўллаб-қувватлашини ва трансфер бозорида катта маблағ ажратилишини маълум қилган. Сандро Тонали айнан Де Зерби қураётган янги тизимнинг марказий фигурасига айланиши кўзда тутилган.

Нюкасл Юнайтед ҳозирча ўз юлдузи учун 100 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда. Бироқ, "Ҳаккалар" молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва Премер-лиганинг янги харажатлар тартибига мослашиш учун нарх борасида ён беришга мажбур бўлиши мумкин. Аввалроқ Нюкасл молиявий балансни тиклаш учун Энтони Гордоннинг Барселона клубига ўтишига рухсат берган эди.

Рақобат ва трансфер бозоридаги ҳолат

Сандро Тонали учун курашда Тоттенхем ҳозирда етакчилик қилмоқда. Манчестер Юнайтед футболчининг юқори нархи туфайли пойгадан чиққан бўлса-да, Арсенал ва Манчестер Сити ҳамон вазиятни кузатиб бормоқда. Тоттенхем раҳбарияти футболчини Де Зерби қўл остида жамоанинг асосий етакчиси бўлиш имконияти билан ўзига оғдирмоқчи.

Goal.com хабарига кўра, Тоттенхем аллақачон бир нечта трансферларни амалга ошириб улгурди. Жумладан, Энди Робертсон ва Маркос Сенеси эркин агент сифатида жамоага келиб қўшилди. Шунингдек, Лондонликлар Брайтон ҳимоячиси Ян Пол ван Хекке бўйича ҳам фаол музокаралар олиб бормоқда. Тонали трансфери эса ушбу ёзги кампаниянинг энг йирик ва ҳал қилувчи қисми бўлиши кутилмоқда.

ТоттенхемСандро ТоналиНюкаслАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБугун, 16:41Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиЛионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиБугун, 16:31Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиКриштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиБугун, 16:30Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқАнглия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқБугун, 16:19Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБарселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБугун, 16:10Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиАвстрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати