Тоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёр
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасида катта ҳажмдаги харидларни амалга оширишни режалаштирмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Роберто Де Зерби таркибни тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Сандро Тонали номзодини асосий мақсад сифатида белгилади. Ушбу трансфер Лондон клуби учун янги амбициялар даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ГИВEМEСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Тоттенхем италиялик футболчи учун тахминан 80-85 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ сарфлашга тайёр. Агар ушбу келишув амалга ошса, у клуб тарихидаги энг қиммат харидга айланади. Ҳозирги рекорд 2019-йилда Лиондан 55 миллион фунт эвазига сотиб олинган Танги Ндомбелега тегишли бўлиб турибди.
Де Зерби инқилоби ва клуб раҳбариятининг вадасиСўнгги икки мавсумда Англия Премер-лигаси турнир жадвалининг қуйи поғоналарига тушиб кетган Тоттенхем раҳбарияти мухлисларга жиддий ўзгаришлар вада қилган. Клуб эгалари ҳисобланган Люислар оиласи Роберто Де Зерби лойиҳасини тўлиқ қўллаб-қувватлашини ва трансфер бозорида катта маблағ ажратилишини маълум қилган. Сандро Тонали айнан Де Зерби қураётган янги тизимнинг марказий фигурасига айланиши кўзда тутилган.
Нюкасл Юнайтед ҳозирча ўз юлдузи учун 100 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда. Бироқ, "Ҳаккалар" молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва Премер-лиганинг янги харажатлар тартибига мослашиш учун нарх борасида ён беришга мажбур бўлиши мумкин. Аввалроқ Нюкасл молиявий балансни тиклаш учун Энтони Гордоннинг Барселона клубига ўтишига рухсат берган эди.
Рақобат ва трансфер бозоридаги ҳолатСандро Тонали учун курашда Тоттенхем ҳозирда етакчилик қилмоқда. Манчестер Юнайтед футболчининг юқори нархи туфайли пойгадан чиққан бўлса-да, Арсенал ва Манчестер Сити ҳамон вазиятни кузатиб бормоқда. Тоттенхем раҳбарияти футболчини Де Зерби қўл остида жамоанинг асосий етакчиси бўлиш имконияти билан ўзига оғдирмоқчи.
Goal.com хабарига кўра, Тоттенхем аллақачон бир нечта трансферларни амалга ошириб улгурди. Жумладан, Энди Робертсон ва Маркос Сенеси эркин агент сифатида жамоага келиб қўшилди. Шунингдек, Лондонликлар Брайтон ҳимоячиси Ян Пол ван Хекке бўйича ҳам фаол музокаралар олиб бормоқда. Тонали трансфери эса ушбу ёзги кампаниянинг энг йирик ва ҳал қилувчи қисми бўлиши кутилмоқда.
…