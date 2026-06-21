Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»

·0·Спорт
Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»

Португалия миллий терма жамоаси ҳимоячиси Диогу Далот жамоадоши ва сардори Криштиану Роналду атрофидаги гап-сўзлар ҳамда унга бўлаётган танқидлар ҳақида ўз фикрларини билдирди. Далот Роналдунинг улкан тажрибаси жамоа учун ҳамон энг муҳим омиллардан бири эканини таъкидлади.

Диогу Далотнинг баёноти

Футболчининг фикрича, Жаҳон чемпионати каби йирик мусобақаларда босим ва танқидлар бўлиши табиий ҳолдир:

«Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади. У миллий жамоада 20 йилдан ортиқ тажрибага эга. Ўйлашимча, Роналду жамоага ишонч бағишлайди. Танқид эса бу — ўйиннинг бир қисми. Айниқса, биз қатнашётган турнир дунёдаги энг йирик мусобақалардан бири, балки энг йириги эканини ҳисобга олсак».

Интервьюдан олинган асосий урғулар

Далот Португалия лагеридаги ички муҳит ва жамоанинг сардорга бўлган муносабати ҳақида қуйидаги жиҳатларни айтиб ўтди:

  • Ўзаро ишонч барқарор: Футболчиларнинг Роналдуга ва ҳужумчининг бутун жамоага бўлган ишончи ҳеч қачон ўзгармаган ва бундан кейин ҳам шундай қолади.

  • Руҳий хотиржамлик: Роналдунинг таркибда мавжудлигининг ўзи шерикларига қўшимча ишонч ва дадил ҳаракат қилиш туйғусини беради.

  • Максимал шайлик: Фаолияти давомида кўплаб синовларни бошдан кечирган афсонавий футболчи терма жамоа либосида ҳар қандай рақибга қарши ўйинга доим тайёр ҳолатда бўлади.

Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичининг 2-турида Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу учрашув 23 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланиши белгиланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 10:35Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиКюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиБугун, 10:29UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариUFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариБугун, 10:23Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиНидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиБугун, 03:18Рафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиРафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиБугун, 03:15Германия Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиГермания Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиБугун, 03:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди