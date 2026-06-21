Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»
Португалия миллий терма жамоаси ҳимоячиси Диогу Далот жамоадоши ва сардори Криштиану Роналду атрофидаги гап-сўзлар ҳамда унга бўлаётган танқидлар ҳақида ўз фикрларини билдирди. Далот Роналдунинг улкан тажрибаси жамоа учун ҳамон энг муҳим омиллардан бири эканини таъкидлади.
Диогу Далотнинг баёноти
Футболчининг фикрича, Жаҳон чемпионати каби йирик мусобақаларда босим ва танқидлар бўлиши табиий ҳолдир:
«Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади. У миллий жамоада 20 йилдан ортиқ тажрибага эга. Ўйлашимча, Роналду жамоага ишонч бағишлайди. Танқид эса бу — ўйиннинг бир қисми. Айниқса, биз қатнашётган турнир дунёдаги энг йирик мусобақалардан бири, балки энг йириги эканини ҳисобга олсак».
Интервьюдан олинган асосий урғулар
Далот Португалия лагеридаги ички муҳит ва жамоанинг сардорга бўлган муносабати ҳақида қуйидаги жиҳатларни айтиб ўтди:
Ўзаро ишонч барқарор: Футболчиларнинг Роналдуга ва ҳужумчининг бутун жамоага бўлган ишончи ҳеч қачон ўзгармаган ва бундан кейин ҳам шундай қолади.
Руҳий хотиржамлик: Роналдунинг таркибда мавжудлигининг ўзи шерикларига қўшимча ишонч ва дадил ҳаракат қилиш туйғусини беради.
Максимал шайлик: Фаолияти давомида кўплаб синовларни бошдан кечирган афсонавий футболчи терма жамоа либосида ҳар қандай рақибга қарши ўйинга доим тайёр ҳолатда бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичининг 2-турида Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу учрашув 23 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланиши белгиланган.
…