Франциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмас

·69·Спорт
Франциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмас

Португалия терма жамоаси ва Италиянинг Ювентус клуби вингери Франциску Консейсау жамоадаги ички муҳит ва афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо атрофидаги гап-сўзларга ўз муносабатини билдирди. Футболчининг таъкидлашича, жамоа аъзолари майдонда фақат битта юлдузга боғланиб қолмаган ва ўйин давомида вазиятга қараб қарор қабул қилишади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги муҳим баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Консейсау Роналдонинг жамоа учун аҳамиятини эътироф этган ҳолда, унинг бошқа футболчилар билан тенг мақомда эканини урғулади. Goal.com нашри хабарига кўра, вингер жамоада тўпни фақат Роналдога етказиб бериш бўйича ҳеч қандай мажбурият йўқлигини очиқ айтди.

Жамоавий ўйин ва етакчилик

"Менимча, гол уриш борасида Криштиано Роналдога тенг келадигани йўқ. Бироқ биз ўзимизни унга тўп узатишга мажбур деб ҳисобламаймиз. Мен тўпни доим энг қулай позицияда турган жамоадошимга ошираман. У ҳам худди бошқа ўйинчилар каби жамоага ёрдам бериш учун шу ерда", — деди Франциску Консейсау.

Шунингдек, у 39 ёшли ҳужумчининг машғулотлардаги иштиёқи ёшлар учун намуна эканини қайд этди. Роналдонинг ҳар бир машғулотга худди фаолиятидаги сўнгги ўйинидек ёндашиши жамоанинг умумий мотивациясига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Консейсаунинг фикрича, агар шунча ютуққа эришган афсона ҳали ҳам шундай чанқоқлик билан ҳаракат қилаётган бўлса, бошқа футболчилар ундан ҳам кўпроқ меҳнат қилишлари лозим.

Танқидлар ва кейинги рақиблар

Португалия терма жамоаси Конго ДРга қарши кечган илк тур ўйинида 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаганидан сўнг танқидлар остида қолди. Ўша баҳсда Роналдо бор-йўғи 25 марта тўпга тегди, бу эса жамоатчилик орасида унинг ҳозирги ҳолати бўйича турли баҳсларни келтириб чиқарди. PSJ ярим ҳимоячиси Жоау Невес ҳам аввалроқ Криштиано ҳозирда жамоанинг оддий бир аъзоси эканини айтиб ўтган эди.

Эндиликда Роберто Мартинез шогирдлари гуруҳ босқичининг иккинчи турида Ўзбекистон терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу учрашув португаллар учун плей-офф йўлланмасини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Жамоа Конго билан бўлган муваффақиятсиз стартдан сўнг ўз мухлисларига ҳақиқий кучини кўрсатиб қўйишни мақсад қилган.

Португалия терма жамоасининг гуруҳдаги сўнгги баҳси 28-июн куни Колумбияга қарши бўлиб ўтади. Ҳозирча жамоа барча эътиборини Ўзбекистонга қарши ўйинга қаратган ва ўз услубини ўзгартирмасдан, жамоавий футбол орқали ғалаба қозонишни режалаштирмоқда.

ПортугалияКриштиано РоналдоЖаҳон ЧемпионатиФутболЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Бугун, 23:08Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Френки де Йонг Лионель Месси ҳақида: «У шунчаки мукаммал футболчи»Бугун, 22:54Лукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпЛукас Бергвалл Тоттенхемни тарк этишга қарор қилди: Швециялик иқтидорга даъвогарлар кўпБугун, 22:54Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиБугун, 22:39Гарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўладиГарет Бейл: Реал Мадридда Моуринюнинг асосий вазифаси юлдузлар эгосини бошқариш бўладиБугун, 21:57Эрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиЭрон бош мураббийи ФИФА ва АҚШ чекловларидан қаттиқ норозиБугун, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди