Франциску Консейсау: Португалия терма жамоасида ҳеч ким тўпни Роналдога беришга мажбур эмас
Португалия терма жамоаси ва Италиянинг Ювентус клуби вингери Франциску Консейсау жамоадаги ички муҳит ва афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо атрофидаги гап-сўзларга ўз муносабатини билдирди. Футболчининг таъкидлашича, жамоа аъзолари майдонда фақат битта юлдузга боғланиб қолмаган ва ўйин давомида вазиятга қараб қарор қабул қилишади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги муҳим баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Консейсау Роналдонинг жамоа учун аҳамиятини эътироф этган ҳолда, унинг бошқа футболчилар билан тенг мақомда эканини урғулади. Goal.com нашри хабарига кўра, вингер жамоада тўпни фақат Роналдога етказиб бериш бўйича ҳеч қандай мажбурият йўқлигини очиқ айтди.
Жамоавий ўйин ва етакчилик"Менимча, гол уриш борасида Криштиано Роналдога тенг келадигани йўқ. Бироқ биз ўзимизни унга тўп узатишга мажбур деб ҳисобламаймиз. Мен тўпни доим энг қулай позицияда турган жамоадошимга ошираман. У ҳам худди бошқа ўйинчилар каби жамоага ёрдам бериш учун шу ерда", — деди Франциску Консейсау.
Шунингдек, у 39 ёшли ҳужумчининг машғулотлардаги иштиёқи ёшлар учун намуна эканини қайд этди. Роналдонинг ҳар бир машғулотга худди фаолиятидаги сўнгги ўйинидек ёндашиши жамоанинг умумий мотивациясига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Консейсаунинг фикрича, агар шунча ютуққа эришган афсона ҳали ҳам шундай чанқоқлик билан ҳаракат қилаётган бўлса, бошқа футболчилар ундан ҳам кўпроқ меҳнат қилишлари лозим.
Танқидлар ва кейинги рақибларПортугалия терма жамоаси Конго ДРга қарши кечган илк тур ўйинида 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаганидан сўнг танқидлар остида қолди. Ўша баҳсда Роналдо бор-йўғи 25 марта тўпга тегди, бу эса жамоатчилик орасида унинг ҳозирги ҳолати бўйича турли баҳсларни келтириб чиқарди. PSJ ярим ҳимоячиси Жоау Невес ҳам аввалроқ Криштиано ҳозирда жамоанинг оддий бир аъзоси эканини айтиб ўтган эди.
Эндиликда Роберто Мартинез шогирдлари гуруҳ босқичининг иккинчи турида Ўзбекистон терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу учрашув португаллар учун плей-офф йўлланмасини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Жамоа Конго билан бўлган муваффақиятсиз стартдан сўнг ўз мухлисларига ҳақиқий кучини кўрсатиб қўйишни мақсад қилган.
Португалия терма жамоасининг гуруҳдаги сўнгги баҳси 28-июн куни Колумбияга қарши бўлиб ўтади. Ҳозирча жамоа барча эътиборини Ўзбекистонга қарши ўйинга қаратган ва ўз услубини ўзгартирмасдан, жамоавий футбол орқали ғалаба қозонишни режалаштирмоқда.
…