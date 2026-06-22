Жозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгарди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби бош мураббийлигига қайтган Жозе Моуринью қисқа вақт ичида жамоанинг трансфер сиёсатини тубдан ўзгартиришга муваффақ бўлди. "Махсус" (Те Специал Оне) лақабли мураббий Сантиаго Бернабеу стадионида илгари камдан-кам кузатилган мутлақ назоратни ўз қўлига олган. Эндиликда клуб узоқ муддатли лойиҳалардан воз кечиб, дарҳол натижа келтира оладиган тажрибали юлдузларни сотиб олишга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри берган маълумотларга кўра, Мадриднинг Ҳотел Санто Мауро меҳмонхонасида ўтказилган махфий учрашув клубнинг янги даврига пойдевор қўйган. Унда Моуринью клуб бош директори Жосе Ангель Санчез, бош скаут Жуни Калафат ва таниқли агент Жорге Мендес билан ёзги трансфер режасини келишиб олган. Карло Анселотти даврида раҳбарият мураббийнинг сўровларини тез-тез рад этган бўлса, ҳозирда барча қарорлар бевосита португалиялик мутахассиснинг хоҳишига кўра қабул қилинмоқда.
Янги стратегия: Келажак эмас, бугун муҳимМоуринью жамоага келгач, таркибнинг ўртача ёши кескин кўтарилди. Агар 2025-йилда Реал Мадрид томонидан сотиб олинган футболчиларнинг ўртача ёши 21 ни ташкил этган бўлса, жорий ёзда бу кўрсаткич 29 ёшга етди. Бу шуни англатадики, клуб энди ёш иқтидорлар ортидан қувмай, аллақачон шаклланган ва ғалаба қозонишга тайёр бўлган "жангчилар"ни йиғмоқда.
Ушбу янги ёндашувнинг илк натижалари сифатида Марк Кукурелла, Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби футболчиларнинг трансферини келтириш мумкин. Шунингдек, тез орада Дензел Думфриес ҳам жамоага қўшилиши кутилмоқда. Моуринью учун футболчининг ёши эмас, унинг халқаро майдондаги тажрибаси ва руҳий мустаҳкамлиги биринчи ўринга чиқди.
Челси клубидан 55 миллион евро эвазига сотиб олинган Марк Кукурелла трансфери Моуриньюнинг нуфузи қанчалик баланд эканини кўрсатди. Маълум бўлишича, мураббий ҳимоячи билан шахсан гаплашиб, унинг Чемпионлар лигасидаги ўйинларини таҳлил қилиб берган ва бу футболчининг Мадридга ўтишида ҳал қилувчи рол ўйнаган.
Бернардо Силва масаласида ҳам Моуринью қатъият кўрсатди. Манчестер Сити билан шартномаси якунланган ва Атлетико Мадрид ҳамда Барселона каби клублар қизиқиш билдирган 31 ёшли португалиялик ярим ҳимоячини Моуринью асосий мақсад деб белгилади. Мураббийнинг фикрича, жамоа марказига етакчилик қобилияти ва тиниmsиз меҳнат қила оладиган профессионал футболчи зарур эди.
Навбатдаги нишонлар: Энзо Фернандез ва Рубен ДиасМоуриньюнинг "ғалаба машинаси"ни қуриш режаси шу билан тўхтаб қолмайди. Ҳозирда клуб диққат марказида икки йирик ном турибди:
- Энзо Фернандез — ярим ҳимояни янада кучайтириш учун асосий номзод;
- Рубен Диас — ҳимоя чизиғида барқарорликни таъминлайдиган етакчи;
- Дензел Думфриес — ўнг қанот ҳимоясини мустаҳкамлаш учун кутилаётган трансфер.
…