Жозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгарди

·227·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгарди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби бош мураббийлигига қайтган Жозе Моуринью қисқа вақт ичида жамоанинг трансфер сиёсатини тубдан ўзгартиришга муваффақ бўлди. "Махсус" (Те Специал Оне) лақабли мураббий Сантиаго Бернабеу стадионида илгари камдан-кам кузатилган мутлақ назоратни ўз қўлига олган. Эндиликда клуб узоқ муддатли лойиҳалардан воз кечиб, дарҳол натижа келтира оладиган тажрибали юлдузларни сотиб олишга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри берган маълумотларга кўра, Мадриднинг Ҳотел Санто Мауро меҳмонхонасида ўтказилган махфий учрашув клубнинг янги даврига пойдевор қўйган. Унда Моуринью клуб бош директори Жосе Ангель Санчез, бош скаут Жуни Калафат ва таниқли агент Жорге Мендес билан ёзги трансфер режасини келишиб олган. Карло Анселотти даврида раҳбарият мураббийнинг сўровларини тез-тез рад этган бўлса, ҳозирда барча қарорлар бевосита португалиялик мутахассиснинг хоҳишига кўра қабул қилинмоқда.

Янги стратегия: Келажак эмас, бугун муҳим

Моуринью жамоага келгач, таркибнинг ўртача ёши кескин кўтарилди. Агар 2025-йилда Реал Мадрид томонидан сотиб олинган футболчиларнинг ўртача ёши 21 ни ташкил этган бўлса, жорий ёзда бу кўрсаткич 29 ёшга етди. Бу шуни англатадики, клуб энди ёш иқтидорлар ортидан қувмай, аллақачон шаклланган ва ғалаба қозонишга тайёр бўлган "жангчилар"ни йиғмоқда.

Ушбу янги ёндашувнинг илк натижалари сифатида Марк Кукурелла, Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби футболчиларнинг трансферини келтириш мумкин. Шунингдек, тез орада Дензел Думфриес ҳам жамоага қўшилиши кутилмоқда. Моуринью учун футболчининг ёши эмас, унинг халқаро майдондаги тажрибаси ва руҳий мустаҳкамлиги биринчи ўринга чиқди.

Челси клубидан 55 миллион евро эвазига сотиб олинган Марк Кукурелла трансфери Моуриньюнинг нуфузи қанчалик баланд эканини кўрсатди. Маълум бўлишича, мураббий ҳимоячи билан шахсан гаплашиб, унинг Чемпионлар лигасидаги ўйинларини таҳлил қилиб берган ва бу футболчининг Мадридга ўтишида ҳал қилувчи рол ўйнаган.

Бернардо Силва масаласида ҳам Моуринью қатъият кўрсатди. Манчестер Сити билан шартномаси якунланган ва Атлетико Мадрид ҳамда Барселона каби клублар қизиқиш билдирган 31 ёшли португалиялик ярим ҳимоячини Моуринью асосий мақсад деб белгилади. Мураббийнинг фикрича, жамоа марказига етакчилик қобилияти ва тиниmsиз меҳнат қила оладиган профессионал футболчи зарур эди.

Навбатдаги нишонлар: Энзо Фернандез ва Рубен Диас

Моуриньюнинг "ғалаба машинаси"ни қуриш режаси шу билан тўхтаб қолмайди. Ҳозирда клуб диққат марказида икки йирик ном турибди:

  • Энзо Фернандез — ярим ҳимояни янада кучайтириш учун асосий номзод;
  • Рубен Диас — ҳимоя чизиғида барқарорликни таъминлайдиган етакчи;
  • Дензел Думфриес — ўнг қанот ҳимоясини мустаҳкамлаш учун кутилаётган трансфер.
Реал Мадрид мухлислари ва мутахассислар Моуриньюнинг бу қадар катта ваколатларга эга бўлишини турлича кутиб олишмоқда. Бироқ бир нарса аниқ: Мадрид клуби 2026-йилги жаҳон чемпионати арафасида ўзининг энг жанговар ва тажрибали таркибларидан бирини шакллантирмоқда. Моуринью узоқ йиллик лойиҳалар билан эмас, балки ҳозир ва шу ерда совринларни қўлга киритиш билан банд.

Реал МадридЖозе МоуриньюТрансферларФутболБернардо Силва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиЛамине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиБугун, 01:31Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиМайкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиБугун, 01:30Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Бугун, 01:16Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиДе ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиБугун, 01:08Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБарселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБугун, 00:59Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди