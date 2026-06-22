Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радарида

·126·Спорт
Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радарида

Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш мақсадида янги марказий ҳужумчи қидириш ишларини жадаллаштирди. Жамоани тарк этиши кутилаётган Роберт Левандовски ўрнига муносиб номзод топиш Ханси Флик бошқарувидаги мураббийлар штаби учун устувор вазифага айланган. Ҳозирда каталонияликларнинг асосий нишони Атлетико Мадрид юлдузи Хулиан Альварес бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барселона спорт директори Деко аргентиналик ҳужумчини трансфер рўйхатининг энг юқори поғонасига жойлаштирган. Бироқ Атлетико Мадрид ўзининг асосий тўпурарини ички рақибига сотишга мутлақо қарши чиқмоқда. Мадридликлар ҳатто 100 миллион евродан ортиқ таклифни ҳам рад этишгани музокаралар ниҳоятда мураккаб кечаётганидан далолат беради.

Хулиан Альварес ўтган мавсумда Манчестер Сити сафидан Атлетико Мадридга 75 миллион евро эвазига кўчиб ўтган эди. У пойтахт клуби сафида 106 та ўйинда майдонга тушиб, 49 та гол уришга муваффақ бўлди. Айниқса, Чемпионлар лигасидаги самарадорлиги (15 ўйинда 10 та гол) Барселона раҳбариятида катта қизиқиш уйғотган. Аммо трансфер нархи ва клублараро муносабатлар бу келишувга тўсқинлик қилиши мумкин.

Муқобил вариант: Бенжамин Сескко

Агар Хулиан Альварес трансфери амалга ошмаса, Барселона захира режасига ўтади. Goal.com хабарига кўра, бу рўйхатда Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Бенжамин Сескко асосий ўринни эгаллаб турибди. Словениялик иқтидор эгаси 2025-йилда РБ Леипзиг клубидан Англияга 76,5 миллион евро эвазига кўчиб ўтган эди. У ўзининг дебют мавсумида "қизил иблислар" сафида 32 та ўйинда 12 та гол уришга эришди.

Ханси Флик жамоа ҳужум чизиғини Ламине Ямал, Рафинья ва Ферран Торрес каби юлдузлар билан бирга шакллантира оладиган универсал ҳужумчини қидирмоқда. Бенжамин Сескко ўзининг жисмоний ҳолати ва техник маҳорати билан айнан немис мутахассиси талабларига мос келиши айтилмоқда. Шунингдек, каталонияликлар Боруссия Дортмунд ҳужумчиси Серу Гирасси ва Карл Этта Эёнг номзодларини ҳам кўриб чиқмоқда.

Ханси Флик яқинда берган интервюсида жамоанинг ҳужумдаги муаммолари ҳақида тўхталиб ўтди: "Бизга жамоавий ўйинга тезда мослаша оладиган ва мунтазам гол урадиган ҳужумчи керак. Бизда аниқ режалар бор, энди трансфер бозоридаги вазиятни кутишимиз лозим. Бу осон бўлмайди, лекин биз қўлимиздан келганича ҳаракат қиламиз".

Барселона раҳбарияти молиявий қийинчиликларга қарамай, Чемпионлар лигасида ғолиблик учун кураша оладиган таркиб йиғишни мақсад қилган. Келгуси ҳафталарда клубнинг трансфер сиёсати ва қайси ҳужумчи билан шартнома имзоланиши ойдинлашади. Ҳозирча Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес ўртасидаги танлов клубнинг молиявий имкониятлари ва Атлетико Мадриднинг якуний қарорига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

БарселонаТрансферБенжамин СесккоХулиан АльваресФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиАлексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиБугун, 01:57Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиЛамине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиБугун, 01:31Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиМайкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиБугун, 01:30Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Бугун, 01:16Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиДе ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиБугун, 01:08Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди