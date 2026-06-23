Консейсау: «Ўзбекистон бизга қарши қандай тактикада ўйнашини биламан»
Бугун бутун ўзбек футболи ишқибозлари интиқлик билан кутаётган ўша ҳаяжонли кун етиб келди. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Португалияга қарши майдонга тушади. Ушбу ҳаётий муҳим баҳс олдидан рақиб жамоа ярим ҳимоячиси Франсишку Консейсау The Touchline нашрига интервью бериб, вакилларимизнинг тактикаси ва ўйин стратегияси ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Ўзбекистоннинг «мустаҳкам қўрғони» рақиб назарида
Португалиялик футболчи терма жамоамизнинг кучли томонларини яхши ўрганганини ва бугунги учрашув улар учун осон кечмаслигини яшириб ўтирмади. Айниқса, вакилларимизнинг ҳимоядаги тартибли ва зич ўйинига алоҳида урғу берди:
«Мен Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўйинда қўллайдиган стратегиясини яхши биламан. Улар бизнинг биринчи голимизни максимал даражада кечиктиришга ҳаракат қилади. Бунинг учун жуда яхши ташкил этилган, беш нафар футболчидан иборат ҳимоя чизиғидан фойдаланади. Бу чизиқ жуда ихчам ва бир-бирини тушуниб ўйнайди», — деди Франсишку Консейсау.
Консейсаунинг бу эътирофидан кўриниб турибдики, Португалия мураббийлар штаби вакилларимизнинг ҳимояланиш тактикасини синчковлик билан таҳлил қилган ва уларга қарши жиддий тайёргарлик кўрган.
Бугун — Ҳал қилувчи баҳс!
«К» гуруҳидаги кейинги тақдирни белгилаб берувчи Португалия — Ўзбекистон учрашуви бугун, 23 июнь куни бўлиб ўтади.
Мазкур шиддатли тўқнашув Тошкент вақти билан соат 22:00да старт олади. Миллий жамоамиз футболчиларига яшил майдонда португалиялик юлдузларнинг ҳужумларини муваффақиятли қайтариб, юртимиз мухлисларига унутилмас тарихий натижа туҳфа этишларида омад тилаймиз! Мухлислик қилишда давом этамиз!
…