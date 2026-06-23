Консейсау: «Ўзбекистон бизга қарши қандай тактикада ўйнашини биламан»

·0·Спорт
Консейсау: «Ўзбекистон бизга қарши қандай тактикада ўйнашини биламан»

Бугун бутун ўзбек футболи ишқибозлари интиқлик билан кутаётган ўша ҳаяжонли кун етиб келди. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Португалияга қарши майдонга тушади. Ушбу ҳаётий муҳим баҳс олдидан рақиб жамоа ярим ҳимоячиси Франсишку Консейсау The Touchline нашрига интервью бериб, вакилларимизнинг тактикаси ва ўйин стратегияси ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Ўзбекистоннинг «мустаҳкам қўрғони» рақиб назарида

Португалиялик футболчи терма жамоамизнинг кучли томонларини яхши ўрганганини ва бугунги учрашув улар учун осон кечмаслигини яшириб ўтирмади. Айниқса, вакилларимизнинг ҳимоядаги тартибли ва зич ўйинига алоҳида урғу берди:

«Мен Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўйинда қўллайдиган стратегиясини яхши биламан. Улар бизнинг биринчи голимизни максимал даражада кечиктиришга ҳаракат қилади. Бунинг учун жуда яхши ташкил этилган, беш нафар футболчидан иборат ҳимоя чизиғидан фойдаланади. Бу чизиқ жуда ихчам ва бир-бирини тушуниб ўйнайди», — деди Франсишку Консейсау.

Консейсаунинг бу эътирофидан кўриниб турибдики, Португалия мураббийлар штаби вакилларимизнинг ҳимояланиш тактикасини синчковлик билан таҳлил қилган ва уларга қарши жиддий тайёргарлик кўрган.

Бугун — Ҳал қилувчи баҳс!

«К» гуруҳидаги кейинги тақдирни белгилаб берувчи Португалия — Ўзбекистон учрашуви бугун, 23 июнь куни бўлиб ўтади.

Мазкур шиддатли тўқнашув Тошкент вақти билан соат 22:00да старт олади. Миллий жамоамиз футболчиларига яшил майдонда португалиялик юлдузларнинг ҳужумларини муваффақиятли қайтариб, юртимиз мухлисларига унутилмас тарихий натижа туҳфа этишларида омад тилаймиз! Мухлислик қилишда давом этамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов: «Колумбия билан ўйиндаги хатоларни такрорламаймиз!»Элдор Шомуродов: «Колумбия билан ўйиндаги хатоларни такрорламаймиз!»Бугун, 08:59Туркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалдиТуркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалдиБугун, 07:49Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгиладиЭрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгиладиБугун, 07:46Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиЎзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиБугун, 07:39Ўзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 07:35Франция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиФранция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиБугун, 07:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди