Хулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқда

·85·Спорт
Хулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқда

Аргентина терма жамоаси ва Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Алварес кутилмаган баёнот билан чиқди. Иқтидорли футболчи Мадрид клубини тарк этиш истагини очиқчасига маълум қилиб, фаолиятини бошқа жамоада давом эттирмоқчи эканини билдирди. Бу ҳолат ёзги трансфер ойнаси арафасида Европа футбол бозорида катта шов-шувга сабаб бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашрининг хабар беришича, 26 ёшли ҳужумчи Аргентина терма жамоаси сафида Австрия устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўз келажаги борасида тўхталиб ўтган. Алвареснинг таъкидлашича, у аллақачон клуб раҳбарияти билан гаплашган ва кетиш барча томонлар учун энг мақбул йўл деб ҳисоблайди. Футболчи ўзининг азалий орзусини амалга ошириш вақти келганига шама қилган.

Ҳозирда Алварес учун асосий даъвогар сифатида Каталониянинг Барселона клуби тилга олинмоқда. Жамоани тарк этган Роберт Левандовски ўрнига муносиб номзод қидираётган "кўк-анорранглилар" учун аргентиналик форвард биринчи рақамли мақсадга айланган. Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи ҳам айнан Камп Ноуда тўп суришни хоҳламоқда.

Трансфер бозоридаги кураш ва молиявий тўсиқлар

Хулиан Алварес 2024-йилда Манчестер Сити жамоасидан 95 миллион евро эвазига Атлетико Мадрид сафига келиб қўшилган эди. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2030-йилгача давом этади. Бу эса Мадрид клубига музокараларда устунлик беради. Шунга қарамай, футболчининг кетиш истаги раҳбарият ва мураббийлар штаби ўртасида жиддий норозиликларни келтириб чиқарган.

Атлетико Мадрид раҳбарияти Барселона клубининг ҳаракатларидан ғазабда. Клуб расмийлари каталонияликларни ОАВ орқали босим ўтказишда ва футболчининг фикрини ўзгартиришга уринишда айбламоқда. Мадридликлар ўзларининг ички рақибларига футболчи сотишни исташмаётгани вазиятни янада мураккаблаштиради.

Ҳужумчи учун курашга фақатгина Барселона эмас, балки бошқа грандлар ҳам қўшилган. PSJ ва Арсенал вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Шунингдек, Реал Мадрид ҳам Алварес учун 150 миллион евролик таклиф тайёрлагани, бироқ бу рад этилгани ҳақида хабарлар тарқалган. Алвареснинг трансфер қиймати унинг кўп қирралилиги ва ёшини ҳисобга олган ҳолда жуда юқори баҳоланмоқда.

Агар Барселона ушбу трансферни амалга оширмоқчи бўлса, тезкорлик билан ҳаракат қилиши лозим. Чунки бошқа бой клубларнинг аралашуви нархнинг янада кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирча Диего Симеоне жамоаси ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас, бироқ футболчининг очиқ қаршилиги вазиятни ўзгартириб юбориши тайин.

Хулиан АлваресАтлетико МадридБарселонаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиБугун, 12:37Лионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатдиЛионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатдиБугун, 12:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 12:02Эрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётЭрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётБугун, 12:00ЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришдиЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришдиБугун, 11:38ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди