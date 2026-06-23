Реал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқда
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, Арсенал ҳимоячиси Пиеро Ҳинкапие трансфери бўйича расмий сўров юборди. Мадридликларнинг янги тайинланган бош мураббийи Жозе Моуринью Сантяго Бернабеу стадионидаги илк мавсуми олдидан таркибни янада мустаҳкамлашни, хусусан, чап оёқда яхши ўйнайдиган кўп қиррали ҳимоячини жамоага олиб келишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қироллик клуби аллақачон Ибраима Конате трансферини текинга ҳал қилган бўлса-да, ҳимоя чизиғида рақобатни ошириш ниятида. ESPN нашри хабарига кўра, Моуриньюга ҳам марказда, ҳам қанотда бирдек ишончли ҳаракат қила оладиган тактик профилга эга футболчи керак. 24 ёшли Эквадор терма жамоаси аъзоси Пиеро Ҳинкапие айнан шу талабларга жавоб берадиган номзод сифатида кўрилмоқда.
Бироқ, бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Ҳинкапие ўтган ёзда Леверкузеннинг Баер клубидан Лондон жамоасига кўчиб ўтган эди. Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони саналган Арсенал ўз футболчисини юқори баҳоламоқда, чунки у Микел Артета жамоасининг чемпионлик ва Чемпионлар лигаси финалига қадар босиб ўтган йўлида муҳим ўрин тутган.
Мадридликларнинг трансфер стратегияси ва муқобил вариантларРеал Мадрид раҳбарияти янги харидларни амалга оширишдан олдин молиявий мувозанатни сақлашга мажбур. Давид Алаба жамоани тарк этганидан сўнг, таркибда бешта марказий ҳимоячи мавжуд бўлиб турибди. Шу сабабли, клуб мутасаддилари янги ўйинчига жой бўшатиш мақсадида Раул Асенсио бўйича тушаётган таклифларни кўриб чиқишга тайёр.
Агар Арсенал билан Ҳинкапие трансфери бўйича келишувга эришилмаса, Мадрид клуби захира вариантларини ҳам тайёрлаб қўйган. Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас техник штаб учун жуда жозибали вариант бўлиб қолмоқда, аммо унинг трансфер баҳоси ҳаддан ташқари юқорилиги битимга тўсқинлик қилиши мумкин. Шунингдек, Интер вакили Алессандро Бастони ҳам мадридликлар эътиборида турибди.
Боруссия Дортмунд юлдузи Нико Счлоттербеккга бўлган қизиқиш эса футболчининг Кот-дъИвуар билан ўйинда олган оғир жароҳатидан сўнг сезиларли даражада пасайган. Goal.com маълумотларига кўра, Реал Мадрид аллақачон Марк Кукурелла, Бернардо Силва ва Дензел Думфриес каби йирик трансферларни якунлаган, шу сабабли молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш учун баъзи захира ўйинчиларини зудлик билан сотиши талаб этилади.
Ҳозирда Пиеро Ҳинкапие бор эътиборини Эквадор терма жамоаси сафидаги халқаро учрашувларга қаратган. Унинг клубдаги келажаги ва Мадридга кўчиб ўтиш эҳтимоли турнир якунланганидан сўнг ва мавсумолди машғулотлари бошланишидан олдин аниқ бўлади.
…