Микель Артета Дортмунд клуби билан ўйиндан сўнг баёнот берди

·42·Спорт
Микель Артета Дортмунд клуби билан ўйиндан сўнг баёнот берди
Қисқача

Микел Артета Эмиратес Куп доирасида «Боруссия»га 2:3 ҳисобида ютқазилгач, мағлубият оғриқли бўлганини ва жамоа ҳолатини зудлик билан яхшилаш зарурлигини айтди. У айрим футболчиларга кўпроқ ўйин дақиқалари ва майдон ритми кераклигини, кўплаб футболчилар ҳали сафга қайтмаганини таъкидлади. Артета сўнгги ўйинларда ўтказиб юборилган жўн ва ёмон голлар, яккакурашлар ҳамда майдондаги курашлардан кейинги вазиятларда йўл қўйилган хатоларни қайд этди.

Лондоннинг «Арсенал» клуби бош мураббийи Микель Артета Emirates Cup мусобақаси доирасида Дортмунднинг «Боруссия» клубига қарши кечган ўйиндаги (2:3) мағлубиятдан сўнг ўз фикр-мулоҳазаларини билдириб ўтди.

Испаниялик мутахассис жамоанинг ҳозирги ҳолати, йўл қўйилаётган хатолар ва олдинда турган вазифалар ҳақида очиқ-один гапирди.

«Гарчи ўртоқлик ўйини бўлса-да, мағлубият оғриқли»

Микель Артета мағлубиятни баҳоналарсиз қабул қилган ҳолда, жамоада ҳали қилиниши керак бўлган ишлар кўплигини таъкидлади:

«Мағлуб бўлдик, бу, албатта, бизни хурсанд қилмайди. Вазиятни зудлик билан яхшилашимиз кераклиги аниқ. Айрим футболчиларимизга кўпроқ ўйин дақиқалари ва майдон ритми зарур, ушбу баҳс улар учун шу жиҳатдан жуда фойдали бўлди.

Гарчи бу расмий мақомдаги ўйин бўлмаса-да, ҳар қандай мағлубият оғриқли бўлиши керак. Аммо биз айни пайтда қайси нуқтада эканимизни яхши тушуниб турибмиз. Ҳали кўплаб футболчиларимиз сафга қайтмагани, айримлари эса етарлича машғулот ўтказишга улгармагани аён. Шунинг учун баъзида бундай мағлубиятларга учраш ҳам фойдали», — деди Артета.

Хатолар ва жамоавий масъулият

«Арсенал» устози сўнгги ўйинларда ўтказиб юборилаётган голлар ва ҳимоя чизиғидаги камчиликларга ҳам тўхталиб ўтди:

«Бир неча кун олдин ҳам жўн ва ёмон голларни ўтказиб юборгандик, бугун ҳам айнан шу ҳолат такрорланди. Айниқса, яккакурашлар ва майдондаги курашлардан кейинги вазиятларда хатоларга йўл қўйдик. Аммо бу умумий жамоавий жавобгарликдир.

Шунинг учун қўлимизда бор бўлган футболчилар билан биргаликда ўсишимиз ва камчиликларни бартараф этишимиз керак. Биз ўйинимизни яхшилашни хоҳлаймиз ва албатта бунга эришамиз», — дея Артетанинг сўзларини келтирмоқда Sky Sports нашри.

Микел АртетаАрсеналБоруссия ДортмундЛондонСкай Спортс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Сити»да барчасини нолдан бошлади: кимлар кетиши мумкин?Мареска «Сити»да барчасини нолдан бошлади: кимлар кетиши мумкин?Бугун, 08:37«Челси»даги янги давр: Алонсо жамоасини АПЛ мавсумига қандай тайёрламоқда?«Челси»даги янги давр: Алонсо жамоасини АПЛ мавсумига қандай тайёрламоқда?Бугун, 08:15Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)