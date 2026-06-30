Юрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилди

·0·Спорт
Юрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилди

Германия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Парагвайга кутилмаганда мағлуб бўлиб, турнирни тарк этиши футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Мазкур учрашувдаги баҳсли ҳакамлик қарорлари ва немисларнинг турнирдаги омадсиз иштироки Ливерпул клубининг собиқ бош мураббийи Юрген Клоппнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Клопп Германиянинг бекор қилинган голини таҳлил қилар экан, Англия Премер-лигасидаги рақиби Арсенал жамоасининг ўйин услубига ҳам тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб 1:1 кўринишини олган эди. Парагвайлик Жулио Энсисо ҳисобни очган бўлса, Арсенал ҳужумчиси Кай Хаверц мувозанатни тиклади. Бироқ қўшимча бўлимларда Жонатан Таҳ томонидан киритилган гол дарвозабонга нисбатан фол ишлатилган деган важ билан бекор қилинди. Бу вазият ўйин тақдирини ҳал қилди ва якунда Германия пеналтилар сериясида имкониятни бой бериб, ўз тарихида илк бор мундиалда пеналтилар орқали мусобақадан чиқиб кетди.

Клоппнинг Арсенал ҳақидаги кескин фикрлари

Магента ТВ телеканалидаги таҳлилий кўрсатувда иштирок этган Юрген Клопп ҳакамларнинг қарорини тушунарсиз деб атади. У ўз фикрларини Англия чемпионати билан боғлаб, Арсенал клубининг стандарт вазиятлардаги ҳаракатларига ишора қилди. Клоппнинг сўзларига кўра, агар Таҳнинг голи қоидабузарлик деб топилса, у ҳолда Лондон клубининг аксарият голлари ҳам бекор қилиниши керак эди.

“Агар бу гол ноқонуний бўлса, у ҳолда Арсенал Англия чемпиони бўла олмайди. Чунки улар ўз голларининг 60 фоизини айнан шу услубда киритишади. Тўп дарвоза чизиғини кесиб ўтдими, демак бу гол. Бундай қарорлар жамоанинг орзуларини парчалаб ташлайди. Футболда ғалаба қозонишнинг 500 мингта усули бор, сиз шунчаки улардан бирини топишингиз керак”, — дея таъкидлади мутахассис ixbt.com нашри хабарида.

Маълумот учун, Арсенал жамоаси 2025-26 йилги мавсумда Англия Премер-лигасида бурчак тўпларидан гол уриш бўйича рекорд ўрнатган эди. Лондонликлар ўша мавсумда киритган 71 та голининг 19 тасини айнан бурчак зарбаларидан сўнг рақиб дарвозасига жойлаб қўйишган. Клопп айнан мана шу жиҳатга эътибор қаратиб, ҳакамларнинг Германияга нисбатан адолатсизлик қилганини таъкидламоқда.

Германия терма жамоаси устози Юлиан Нагельсманн ҳам ўйин давомида ўз ғазабини яшира олмади. Жамоа юлдузи Кай Хаверц эса мағлубият учун масъулиятни ўз зиммасига олди. У кетма-кет иккинчи марта Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида муваффақиятсизликка учраганидан афсусда эканини билдириб, немис мухлисларидан узр сўради.

Парагвай терма жамоаси эса ушбу ғалаба билан чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Улар бутун ўйин давомида чуқур ҳимояланишди ва немис машинасининг ҳужумларини қайтаришга муваффақ бўлишди. Германия учун бу мағлубият тарихий зарба бўлди, чунки жамоа шу пайтгача Жаҳон чемпионатлари доирасидаги тўртта пеналтилар сериясининг барчасида ғалаба қозониб келаётган эди.

ФутболГерманияЮрген КлоппАрсеналЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. 1/16 финал. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (голлар видеоси)Бугун, 11:54Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»Бугун, 11:43ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 11:40ЖЧ-2026 . Марокаш Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этдиЖЧ-2026 . Марокаш Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этдиБугун, 11:32Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...Каземиро Бразилиянинг чемпионликка етакловчи кучини айтди...Бугун, 06:37Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди