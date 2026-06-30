Юрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилди
Германия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Парагвайга кутилмаганда мағлуб бўлиб, турнирни тарк этиши футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Мазкур учрашувдаги баҳсли ҳакамлик қарорлари ва немисларнинг турнирдаги омадсиз иштироки Ливерпул клубининг собиқ бош мураббийи Юрген Клоппнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Клопп Германиянинг бекор қилинган голини таҳлил қилар экан, Англия Премер-лигасидаги рақиби Арсенал жамоасининг ўйин услубига ҳам тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб 1:1 кўринишини олган эди. Парагвайлик Жулио Энсисо ҳисобни очган бўлса, Арсенал ҳужумчиси Кай Хаверц мувозанатни тиклади. Бироқ қўшимча бўлимларда Жонатан Таҳ томонидан киритилган гол дарвозабонга нисбатан фол ишлатилган деган важ билан бекор қилинди. Бу вазият ўйин тақдирини ҳал қилди ва якунда Германия пеналтилар сериясида имкониятни бой бериб, ўз тарихида илк бор мундиалда пеналтилар орқали мусобақадан чиқиб кетди.
Клоппнинг Арсенал ҳақидаги кескин фикрлариМагента ТВ телеканалидаги таҳлилий кўрсатувда иштирок этган Юрген Клопп ҳакамларнинг қарорини тушунарсиз деб атади. У ўз фикрларини Англия чемпионати билан боғлаб, Арсенал клубининг стандарт вазиятлардаги ҳаракатларига ишора қилди. Клоппнинг сўзларига кўра, агар Таҳнинг голи қоидабузарлик деб топилса, у ҳолда Лондон клубининг аксарият голлари ҳам бекор қилиниши керак эди.
“Агар бу гол ноқонуний бўлса, у ҳолда Арсенал Англия чемпиони бўла олмайди. Чунки улар ўз голларининг 60 фоизини айнан шу услубда киритишади. Тўп дарвоза чизиғини кесиб ўтдими, демак бу гол. Бундай қарорлар жамоанинг орзуларини парчалаб ташлайди. Футболда ғалаба қозонишнинг 500 мингта усули бор, сиз шунчаки улардан бирини топишингиз керак”, — дея таъкидлади мутахассис ixbt.com нашри хабарида.
Маълумот учун, Арсенал жамоаси 2025-26 йилги мавсумда Англия Премер-лигасида бурчак тўпларидан гол уриш бўйича рекорд ўрнатган эди. Лондонликлар ўша мавсумда киритган 71 та голининг 19 тасини айнан бурчак зарбаларидан сўнг рақиб дарвозасига жойлаб қўйишган. Клопп айнан мана шу жиҳатга эътибор қаратиб, ҳакамларнинг Германияга нисбатан адолатсизлик қилганини таъкидламоқда.
Германия терма жамоаси устози Юлиан Нагельсманн ҳам ўйин давомида ўз ғазабини яшира олмади. Жамоа юлдузи Кай Хаверц эса мағлубият учун масъулиятни ўз зиммасига олди. У кетма-кет иккинчи марта Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида муваффақиятсизликка учраганидан афсусда эканини билдириб, немис мухлисларидан узр сўради.
Парагвай терма жамоаси эса ушбу ғалаба билан чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Улар бутун ўйин давомида чуқур ҳимояланишди ва немис машинасининг ҳужумларини қайтаришга муваффақ бўлишди. Германия учун бу мағлубият тарихий зарба бўлди, чунки жамоа шу пайтгача Жаҳон чемпионатлари доирасидаги тўртта пеналтилар сериясининг барчасида ғалаба қозониб келаётган эди.
…