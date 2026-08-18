Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?

·0·Ўзбекистон
Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?
Қисқача

Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилган, бироқ уни бузиш ёки ўрнига янги мажмуа қуриш бўйича расмий тасдиқланган қарор мавжуд эмас. Айрим хабарларда бозор ўрнида янги экологик бозор ва кўнгилочар мажмуа қурилиши айтилган, аммо бу маълумотлар ҳозирча тасдиқланмаган. “Янгиобод” эски электр жиҳозлари, турли асбоб-ускуналар, коллекцион буюмлар ҳамда ноёб ва ноодатий топилмалари билан машҳур.

Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилгани ҳақидаги хабарлар ортидан ижтимоий тармоқларда унинг келажаги борасида турли тахминлар пайдо бўлди. Айрим хабарларда бозор ўрнида янги экологик бозор ва кўнгилочар мажмуа қурилиши айтилмоқда.

Ҳозирча “Янгиобод”ни бузиш ёки унинг ўрнига янги мажмуа қуриш бўйича расмий тасдиқланган қарор мавжуд эмас. Шу сабабли бозорда катта қурилиш бошланиши ҳақидаги хабарларни ҳозирча тасдиқланган факт сифатида қабул қилишга эрта.

“Янгиобод” нимаси билан машҳур?

Бозор Тошкентдаги ўзига хос савдо масканларидан бири ҳисобланади. Бу ерда йиллар давомида:

эски электр жиҳозлари;

турли асбоб-ускуналар;

коллектсион буюмлар;

ноёб ва ноодатий топилмалар сотиб келинади.

Айнан шу муҳит “Янгиобод”ни бошқа бозорлардан ажратиб туради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?Кеча, 22:04Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиКеча, 12:17Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиЎзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиКеча, 05:35Мандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият борМандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият бор15.08, 18:09Ўзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкинЎзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкин15.08, 11:33Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?14.08, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин