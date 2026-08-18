Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?
Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилган, бироқ уни бузиш ёки ўрнига янги мажмуа қуриш бўйича расмий тасдиқланган қарор мавжуд эмас. Айрим хабарларда бозор ўрнида янги экологик бозор ва кўнгилочар мажмуа қурилиши айтилган, аммо бу маълумотлар ҳозирча тасдиқланмаган. “Янгиобод” эски электр жиҳозлари, турли асбоб-ускуналар, коллекцион буюмлар ҳамда ноёб ва ноодатий топилмалари билан машҳур.
Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилгани ҳақидаги хабарлар ортидан ижтимоий тармоқларда унинг келажаги борасида турли тахминлар пайдо бўлди. Айрим хабарларда бозор ўрнида янги экологик бозор ва кўнгилочар мажмуа қурилиши айтилмоқда.
Ҳозирча “Янгиобод”ни бузиш ёки унинг ўрнига янги мажмуа қуриш бўйича расмий тасдиқланган қарор мавжуд эмас. Шу сабабли бозорда катта қурилиш бошланиши ҳақидаги хабарларни ҳозирча тасдиқланган факт сифатида қабул қилишга эрта.
“Янгиобод” нимаси билан машҳур?
Бозор Тошкентдаги ўзига хос савдо масканларидан бири ҳисобланади. Бу ерда йиллар давомида:
эски электр жиҳозлари;
турли асбоб-ускуналар;
коллектсион буюмлар;
ноёб ва ноодатий топилмалар сотиб келинади.
Айнан шу муҳит “Янгиобод”ни бошқа бозорлардан ажратиб туради.
…