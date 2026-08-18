Ўрмонда топилган айиқ боласи оиланинг “фарзанди”га айланди: Степан қандай улғайди?
Россиялик жуфтликнинг уч ойлик етим айиқ боласини ўрмонда топиб, уни уйида катта қилгани ҳақидаги ҳикоя яна интернетда катта қизиқиш уйғотди.
Жуфтлик ўрмонда ёлғиз ва соғлиғи ёмон ҳолатда топилган айиқ боласини қутқариб, уйига олиб келган. Уларнинг парваришида улғайган айиқнинг исми Степан деб аталган.
Энг ҳайратланарлиси — юзлаб килограммгача улғайган йиртқич ҳайвон одамлар билан бир уйда яшаб келган.
Диванда телевизор, дастурхонда эса Степан
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео ва суратларда Степан диванда ўтириб телевизор томоша қилаётгани, оиласи билан дастурхон атрофида вақт ўтказаётгани акс этган.
У катта бўлганидан кейин ҳам жуфтлик билан яқин муносабатини сақлаб қолган. Степаннинг энг катта “муаммоси” эса унинг иштаҳаси. У кунига ўнлаб килограмм озиқ-овқат истеъмол қилиши айтилади.
Шунга қарамай, жуфтлик уни одамларга нисбатан тажовузкор эмас, аксинча, жуда итоаткор ва меҳрибон деб таърифлайди.
Степан реклама ва видеоларда ҳам пайдо бўлиб, Россияда “уй ҳайвони айиқ” сифатида танилган.
…