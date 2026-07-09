Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқда

·0·Спорт
Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқда

Франция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Антуан Гризманн океан ортидаги фаолиятини муваффақиятли бошлади. АҚШнинг Орландо Ситй клуби сафига келиб қўшилган тажрибали футболчи ўзининг дебют учрашувидаёқ гол уришга муваффақ бўлди ва жамоасининг йирик ғалабасига муносиб ҳисса қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мавсумолди тайёргарлик доирасида Тампа Бай Ровдиес жамоасига қарши кечган назорат баҳсида Орландо Ситй 6:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Goal.com нашрининг хабар беришича, июн ойи охирида клуб билан шартнома имзолаган 35 ёшли Гризманн учрашувни асосий таркибда бошлади ва майдонда ўзининг юқори маҳоратини намойиш этди.

Ўйиннинг 32-дақиқасида Антуан Гризманн аниқ зарбаси билан ҳисобни очди. Бу унинг янги жамоасидаги илк голи сифатида қайд этилди. Шунингдек, учрашувнинг 61-дақиқасида франциялик ҳужумчи Иван Ангуло томонидан киритилган голга ассистентлик қилиб, ўз ҳисобига самарали ҳаракат ёздириб қўйди. Мураббийлар штаби Гризманнинг жисмоний ҳолати ва жамоавий ўйинга тезда мослашиб бораётганидан мамнун эканини яширмади.

Лионель Месси билан кутилаётган Флорида дербиси

Гризманн ўйиндан сўнг берган интервюсида MLS лигасидаги мақсадлари ва собиқ жамоадоши Лионель Месси билан бўлажак тўқнашув ҳақида тўхталиб ўтди. Маълумки, Орландо Ситй ва Лионель Месси тўп сураётган Интер Маями клублари ўртасидаги рақобат Флорида дербиси мақомига эга.

"Менга бу дерби ҳақида кўп гапиришди, охирги ўйинни томоша қилдим. Лионель Месси билан яна майдонда учрашиш мен учун катта қувонч. Шунингдек, Родриго Де Паул билан ҳам жуда яхши муносабатдаман, унга қарши ўйнаш қизиқарли бўлади", — дея таъкидлади франциялик юлдуз.

Орландо Ситй жамоаси навбатдаги тайёргарлик босқичини ўтказиш учун ФК Даллас клуби қароргоҳига йўл олади. Бош мураббий вазифасини бажарувчи Мартин Перелман ушбу ўйинлар орқали Гризманнинг тактик схемаларга тўлиқ мослашишини таъминламоқчи. Жамоа учун ҳақиқий синов эса 22-июль куни Сан-Хосега қарши кечадиган MLS расмий учрашувида бошланади.

Антуан Гризманнинг АҚШга кўчиб ўтиши MLS нуфузини янада ошириши кутилмоқда. Аввалроқ Атлетико Мадрид ва Барселона каби клубларда тўп сурган ҳужумчи эндиликда Шимолий Америка футбол ишқибозларини ўз ўйини билан хушнуд этишга ҳаракат қилади.

Антуан ГризманнЛионель МессиMLSОрландо СитйФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атадиЭрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атадиБугун, 14:18Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилдиБарселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилдиБугун, 13:53Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Бугун, 13:11Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:19Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 12:13Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиОрельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди