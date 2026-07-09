Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкин
Ўзбекистон Суперлигасида июль ойи оддий тақвим эмас, чемпионлик пойгасига жиддий таъсир қиладиган баҳслар ойига айланиши мумкин.
Пешқадамлар ўзаро тўқнашади, Тошкент дербилари қайта жонланади, Фарғонада эса мухлислар азалий рақиблар ўртасидаги катта ўйинни кутишмоқда. Қуйида июль ойида ўтказиб юбормаслик керак бўлган 5 та энг қизиқарли учрашувга тўхталамиз.
«Нефтчи» — «Бухоро»: пешқадам учун жиддий синов
12-турнинг марказий баҳсларидан бири 16 июль куни Фарғонада бўлиб ўтади.
Мусобақа пешқадами «Нефтчи» 28 очко билан биринчи ўринда бораётган бўлса, «Бухоро» 20 очко билан кучли учликдан жой олган. Демак, бу ўйин чемпионлик пойгасида муҳим бурилиш ясаши мумкин.
Жамоалар яқинда Ўзбекистон кубогида Бухорода тўқнаш келган ва ўйин 0:0 ҳисобида якунланган эди. Ўтган мавсум Фарғонадаги баҳсда эса «Нефтчи» 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган. Ўшанда учрашув тақдирини 89-дақиқада Йован Жокич урган гол ҳал қилган.
Бу сафар ҳам асосий савол очиқ: «Нефтчи» пешқадамликни мустаҳкамлайдими ёки «Бухоро» Фарғонадан қимматли очколар билан қайтадими?
«Пахтакор» — «Локомотив»: Тошкент дербисида эски рақобат қайтади
17 июль куни 12-тур доирасида «Пахтакор» ўз майдонида «Локомотив»ни қабул қилади.
Бу баҳс оддий Тошкент дербиси эмас. 2014–2019 йилларда айнан шу икки жамоа ўртасидаги учрашувлар чемпионлик пойгасида ҳал қилувчи аҳамият касб этган.
«Локомотив» «Пахтакор»ни сафарда охирги марта 2018 йилда 3:1 ҳисобида мағлуб этган. Ўша ғалаба «темирйўлчилар»нинг чемпионлик йўлидаги муҳим қадамларидан бири бўлганди.
Жамоаларнинг «Пахтакор» стадионидаги сўнгги учрашувида эса мезбонлар 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган. Дониёр Абдуманнопов дубл қайд этган, Драган Черан яна бир гол урган, меҳмонлар сафида Сардор Абдунабиев жавоб тўпини киритган.
Бу дербида интрига катта: «Пахтакор» юқори ўринлар учун курашни давом эттирадими ёки «Локомотив» йиллардан бери кутилаётган сафар ғалабасини қўлга киритадими?
«Бухоро» — «Бунёдкор»: мезбонлар узоқ серияни бузишга уринадими?
21 июль куни 13-турнинг муҳим ўйинларидан бири Бухорода ўтади.
3-ўриндаги «Бухоро» 5-поғонада бораётган «Бунёдкор»ни қабул қилади. Бу учрашув юқори ўринлар учун курашда ҳар икки жамоа учун ҳам жуда муҳим.
Бироқ статистика мезбонлар фойдасига эмас. «Бухоро» ўз майдонида 2017 йилдан буён «Бунёдкор»ни мағлуб эта олмаяпти.
Ўтган мавсумдаги ўзаро баҳсда ҳам «қалдирғочлар» 2:0 ҳисобида ғалаба қозонган. Ўшанда Бобур Йўлдошев ва Фране Икичнинг голлари меҳмонларга муҳим уч очко келтирганди.
Бу сафар «Бухоро» омадсиз серияга нуқта қўядими ёки «Бунёдкор» яна ноқулай рақиб эканини исботлайдими?
«Бунёдкор» — «Пахтакор»: қарийб 20 йиллик дербида яна янги саҳифа
26 июль куни Тошкент футболидаги энг принципиал тўқнашувлардан бири бўлиб ўтади.
«Бунёдкор» ўз майдонида «Пахтакор»ни қабул қилади. Ҳар икки жамоа турнир жадвалининг юқори қисмида бораётгани бу дербининг аҳамиятини янада оширади.
Қизиғи, «Бунёдкор» Суперлигада ўз майдонида ўтган сўнгги 5 та дербининг учтасида «Пахтакор»ни мағлуб этган.
Ўтган мавсум «Бунёдкор» стадионидаги баҳс 1:1 ҳисобида якунланган. Темурхўжа Абдухолиқов ва Игор Сергеев гол муаллифига айланган эди.
Бу гал дербида ким устун келади: «Бунёдкор» ўз майдонидаги анъанани давом эттирадими ёки «Пахтакор» принципиал рақибидан реванш оладими?
«Нефтчи» — «Навбаҳор»: июлнинг энг кутилган ўйини
28 июль куни Фарғонада июл ойининг энг кутилган учрашувларидан бири бўлиб ўтади. «Нефтчи» ўз майдонида азалий рақиби «Навбаҳор»ни қабул қилади.
Бу ўйинга қўшимча интрига берадиган яна бир жиҳат бор — ўзбек футболининг ёш ва истиқболли мураббийлари Тимур Кападзе ҳамда Ислом Исмоилов ўртасидаги тактик дуэл.
Жамоаларнинг Фарғонадаги сўнгги учрашувлари доимо кескин ва муросасиз ўтган. Айниқса, ўтган мавсумдаги баҳс мухлислар хотирасида узоқ сақланиб қолган камбеклардан бири бўлган.
Ўшанда «Нефтчи» 1:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, Зоран Марушичнинг икки голи эвазига 3:2 ҳисобида ғалабани илиб кетган эди.
Бу сафар ҳам Фарғонада яна унутилмас спектакл бўладими? Ёки «Навбаҳор» ўтган йилги аламли мағлубият учун жавоб қайтарадими?
Июл ойи Суперлигада кўп нарсани ҳал қилиши мумкин
Пешқадамлар ўртасидаги ўзаро тўқнашувлар, Тошкент дербилари ва Фарғонадаги катта рақобат июль ойини Суперлига тақвимидаги энг муҳим даврлардан бирига айлантирмоқда.
Бу 5 та учрашувдан кейин чемпионлик пойгаси, кучли учлик ва юқори ўринлар учун курашда вазият кескин ўзгариб кетиши мумкин.
…