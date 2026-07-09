Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкин

·31·Спорт
Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкин

Ўзбекистон Суперлигасида июль ойи оддий тақвим эмас, чемпионлик пойгасига жиддий таъсир қиладиган баҳслар ойига айланиши мумкин.

Пешқадамлар ўзаро тўқнашади, Тошкент дербилари қайта жонланади, Фарғонада эса мухлислар азалий рақиблар ўртасидаги катта ўйинни кутишмоқда. Қуйида июль ойида ўтказиб юбормаслик керак бўлган 5 та энг қизиқарли учрашувга тўхталамиз.

«Нефтчи» — «Бухоро»: пешқадам учун жиддий синов

12-турнинг марказий баҳсларидан бири 16 июль куни Фарғонада бўлиб ўтади.

Мусобақа пешқадами «Нефтчи» 28 очко билан биринчи ўринда бораётган бўлса, «Бухоро» 20 очко билан кучли учликдан жой олган. Демак, бу ўйин чемпионлик пойгасида муҳим бурилиш ясаши мумкин.

Жамоалар яқинда Ўзбекистон кубогида Бухорода тўқнаш келган ва ўйин 0:0 ҳисобида якунланган эди. Ўтган мавсум Фарғонадаги баҳсда эса «Нефтчи» 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган. Ўшанда учрашув тақдирини 89-дақиқада Йован Жокич урган гол ҳал қилган.

Бу сафар ҳам асосий савол очиқ: «Нефтчи» пешқадамликни мустаҳкамлайдими ёки «Бухоро» Фарғонадан қимматли очколар билан қайтадими?

«Пахтакор» — «Локомотив»: Тошкент дербисида эски рақобат қайтади

17 июль куни 12-тур доирасида «Пахтакор» ўз майдонида «Локомотив»ни қабул қилади.

Бу баҳс оддий Тошкент дербиси эмас. 2014–2019 йилларда айнан шу икки жамоа ўртасидаги учрашувлар чемпионлик пойгасида ҳал қилувчи аҳамият касб этган.

«Локомотив» «Пахтакор»ни сафарда охирги марта 2018 йилда 3:1 ҳисобида мағлуб этган. Ўша ғалаба «темирйўлчилар»нинг чемпионлик йўлидаги муҳим қадамларидан бири бўлганди.

Жамоаларнинг «Пахтакор» стадионидаги сўнгги учрашувида эса мезбонлар 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган. Дониёр Абдуманнопов дубл қайд этган, Драган Черан яна бир гол урган, меҳмонлар сафида Сардор Абдунабиев жавоб тўпини киритган.

Бу дербида интрига катта: «Пахтакор» юқори ўринлар учун курашни давом эттирадими ёки «Локомотив» йиллардан бери кутилаётган сафар ғалабасини қўлга киритадими?

«Бухоро» — «Бунёдкор»: мезбонлар узоқ серияни бузишга уринадими?

21 июль куни 13-турнинг муҳим ўйинларидан бири Бухорода ўтади.

3-ўриндаги «Бухоро» 5-поғонада бораётган «Бунёдкор»ни қабул қилади. Бу учрашув юқори ўринлар учун курашда ҳар икки жамоа учун ҳам жуда муҳим.

Бироқ статистика мезбонлар фойдасига эмас. «Бухоро» ўз майдонида 2017 йилдан буён «Бунёдкор»ни мағлуб эта олмаяпти.

Ўтган мавсумдаги ўзаро баҳсда ҳам «қалдирғочлар» 2:0 ҳисобида ғалаба қозонган. Ўшанда Бобур Йўлдошев ва Фране Икичнинг голлари меҳмонларга муҳим уч очко келтирганди.

Бу сафар «Бухоро» омадсиз серияга нуқта қўядими ёки «Бунёдкор» яна ноқулай рақиб эканини исботлайдими?

«Бунёдкор» — «Пахтакор»: қарийб 20 йиллик дербида яна янги саҳифа

26 июль куни Тошкент футболидаги энг принципиал тўқнашувлардан бири бўлиб ўтади.

«Бунёдкор» ўз майдонида «Пахтакор»ни қабул қилади. Ҳар икки жамоа турнир жадвалининг юқори қисмида бораётгани бу дербининг аҳамиятини янада оширади.

Қизиғи, «Бунёдкор» Суперлигада ўз майдонида ўтган сўнгги 5 та дербининг учтасида «Пахтакор»ни мағлуб этган.

Ўтган мавсум «Бунёдкор» стадионидаги баҳс 1:1 ҳисобида якунланган. Темурхўжа Абдухолиқов ва Игор Сергеев гол муаллифига айланган эди.

Бу гал дербида ким устун келади: «Бунёдкор» ўз майдонидаги анъанани давом эттирадими ёки «Пахтакор» принципиал рақибидан реванш оладими?

«Нефтчи» — «Навбаҳор»: июлнинг энг кутилган ўйини

28 июль куни Фарғонада июл ойининг энг кутилган учрашувларидан бири бўлиб ўтади. «Нефтчи» ўз майдонида азалий рақиби «Навбаҳор»ни қабул қилади.

Бу ўйинга қўшимча интрига берадиган яна бир жиҳат бор — ўзбек футболининг ёш ва истиқболли мураббийлари Тимур Кападзе ҳамда Ислом Исмоилов ўртасидаги тактик дуэл.

Жамоаларнинг Фарғонадаги сўнгги учрашувлари доимо кескин ва муросасиз ўтган. Айниқса, ўтган мавсумдаги баҳс мухлислар хотирасида узоқ сақланиб қолган камбеклардан бири бўлган.

Ўшанда «Нефтчи» 1:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, Зоран Марушичнинг икки голи эвазига 3:2 ҳисобида ғалабани илиб кетган эди.

Бу сафар ҳам Фарғонада яна унутилмас спектакл бўладими? Ёки «Навбаҳор» ўтган йилги аламли мағлубият учун жавоб қайтарадими?

Июл ойи Суперлигада кўп нарсани ҳал қилиши мумкин

Пешқадамлар ўртасидаги ўзаро тўқнашувлар, Тошкент дербилари ва Фарғонадаги катта рақобат июль ойини Суперлига тақвимидаги энг муҳим даврлардан бирига айлантирмоқда.

Бу 5 та учрашувдан кейин чемпионлик пойгаси, кучли учлик ва юқори ўринлар учун курашда вазият кескин ўзгариб кетиши мумкин.

НефтчиБухороПахтакорЛокомотивТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт борБугун, 15:56Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиАбдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиБугун, 15:51Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиOpta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиБугун, 15:34Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиМанчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилдиБугун, 15:18Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаАнтуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди